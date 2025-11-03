ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव: गडकरी ने तीन सभाओं को किया संबोधित, बोले- डबल इंजन की सरकार विकास के लिए समर्पित

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीवान के जीरादेई में जनसभा को संबोधित करते हुए ( X/ @nitin_gadkari )

अनामिका रत्ना पटना/ नई दिल्ली: भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी में सोमवार को बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार किया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तीन विधानसभा क्षेत्रों – जीरादेई, मांझी और तरारी में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों का बखान किया. सोमवार सुबह दिल्ली से उड़ान भरने के बाद गडकरी का विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंड किया. यहां से वह सीधे सड़क मार्ग से सीवान के जीरादेई पहुंचे. जीरादेई देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है. यहां रैली को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा, "नई बनती हुई पक्की सड़कें बिहार की पहचान बन रही हैं. एनडीए सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का अभूतपूर्व विकास हुआ है." नितिन गडकरी का बिहार में चुनावी दौरा (ETV Bharat) उन्होंने मंच से जीरादेई की जनता से एनडीए प्रत्याशी भीष्म कुशवाहा को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की.