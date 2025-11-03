ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव: गडकरी ने तीन सभाओं को किया संबोधित, बोले- डबल इंजन की सरकार विकास के लिए समर्पित

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के तीन विधानसभा क्षेत्रों – जीरादेई, मांझी और तरारी में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली की.

bihar election 2025 union minister nitin gadkari rallies in Siwan Saran and Bhojpur
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीवान के जीरादेई में जनसभा को संबोधित करते हुए (X/ @nitin_gadkari)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 9:28 PM IST

अनामिका रत्ना

पटना/ नई दिल्ली: भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी में सोमवार को बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार किया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तीन विधानसभा क्षेत्रों – जीरादेई, मांझी और तरारी में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों का बखान किया.

सोमवार सुबह दिल्ली से उड़ान भरने के बाद गडकरी का विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंड किया. यहां से वह सीधे सड़क मार्ग से सीवान के जीरादेई पहुंचे. जीरादेई देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है. यहां रैली को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा, "नई बनती हुई पक्की सड़कें बिहार की पहचान बन रही हैं. एनडीए सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का अभूतपूर्व विकास हुआ है."

नितिन गडकरी का बिहार में चुनावी दौरा (ETV Bharat)

उन्होंने मंच से जीरादेई की जनता से एनडीए प्रत्याशी भीष्म कुशवाहा को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की.

पीएम किसान योजना से बदल रही किसानों की स्थिति...
जीरादेई में जनसभा को संबोधित करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता गडकरी अपने अगले पड़ाव सारण जिले के मांझी के लिए रवाना हो गए. गंगा और घाघरा के संगम पर बसा मांझी क्षेत्र. यहां की जनसभा में बड़ी संख्या किसान उपस्थिति रहे. अपने संबोधन में गडकरी ने कहा, "किसानों और पशुपालकों के विकास के लिए एनडीए सरकार प्रयासरत है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना बिहार के किसानों की स्थिति बदल रही है."

यहां केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एनडीए उम्मीदवार रणधीर सिंह को आशीर्वाद देने की जनता से अपील की.

इसके बाद नितिन गडकरी भोजपुर जिले के तरारी पहुंचे. यहां रैली में आए किसान उत्साहित नजर आए. लोगों को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, "एनडीए की डबल इंजन सरकार ने किसानों के लिए नए कदम उठाए हैं, सड़कों से कृषि उपज बाजार तक आसानी से पहुंच रही है."

भाजपा-एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत के लिए भी नितिन गडकरी ने जनता से आशीर्वाद मांगा.

जीरादेई, मांझी, तरारी – हर जगह एनडीए के नेता एक ही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं- विकसित बिहार. लेकिन क्या ये चुनाव सिर्फ विकास के नाम पर टिका है या जातिगत आंकड़े भी हावी होंगे ये परिणाम ही बता पाएगा.

