गया की इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, 'तीसरा' बिगाड़ेगा दोनों गठबंधन का खेल!

गया की 10 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा. NDA-महागठबंधन में सीधी टक्कर लेकिन गुरुआ, शेरघाटी, बोधगया, टिकारी, वजीरगंज में त्रिकोणीय मुकाबला. पढ़ें खबर-

BIHAR ELECTION
गया विधानसभा सीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 4, 2025 at 6:57 AM IST

7 Min Read
गया: बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोरों पर है. गया जिले में दूसरे चरण में मतदान होना है. गया जिले की 10 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गया में एनडीए और महागठबंधन के बीच जोर आजमाइश जारी है. हालांकि कई ऐसी सीटें हैं, जहां मामला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है.

एनडीए-महागठबंधन में सीधी लड़ाई पर त्रिकोणीय पेंच: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की 10 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में सीधा मुकाबला माना जा रहा है. हालांकि, कई ऐसी सीटें हैं, जहां त्रिकोणीय स्थिति भी बन रही है. त्रिकोणीय की लड़ाई के असर से गया जिले के कई विधानसभा क्षेत्र पर मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है. कई ऐसी सीटें हैं, जहां त्रिकोणीय लड़ाई के कारण एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशी की हार हो सकती है, और तीसरे दल की जीत हो सकती है.

BIHAR ELECTION
गया जिले की 10 विधानसभा सीट (ETV Bharat)

इन सीटों पर हो सकता है त्रिकोणीय संघर्ष: गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में गुरुआ विधानसभा संख्या 225, शेरघाटी विधानसभा संख्या 226, इमामगंज विधानसभा संख्या 227, बाराचट्टी विधानसभा संख्या 228, बोधगया विधानसभा संख्या 229, गया शहर विधानसभा संख्या 230, टिकारी विधानसभा संख्या 231, बेलागंज विधानसभा संख्या 232, अतरी विधानसभा संख्या 233, वजीरगंज विधानसभा संख्या 234, है. इन सभी 10 सीटों के लिए द्वितीय चरण में मतदान होने हैं. आगामी 11 नवंबर को इन विधानसभा सीटों पर के लिए मत डाले जाएंगे.

गुरुआ विधानसभा सीट : गुरुआ विधानसभा सीट पर भाजपा के उपेंद्र प्रसाद, राजद के विनय कुमार, बसपा के राघवेंद्र नारायण यादव, जनसुराज के संजीव श्याम सिंह मैदान में है. गुरुआ विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय ही नहीं, चतुष्कोणीय बन सकता है. जहां एक ओर राघवेंद्र नारायण यादव बसपा प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी विनय कुमार के लिए परेशानी का सबब साबित होंगे. वहीं, पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह जनसुराज से उम्मीदवार हैं, जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब होंगे. जन सुराज से संजीव श्याम सिंह ने ताकत झोंक रखी है. वहीं राघवेंद्र नारायण यादव भी मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है. मुकाबला भले ही भाजपा और राजद के बीच है, लेकिन बसपा और जनसुराज भी मुकाबले में बने हुए हैं. जीत-हार का अंतर बेहद कम वोटों का होगा.

226 शेरघाटी विधानसभा सीट: 226 शेरघाटी विधानसभा सीट से लोजपा प्रत्याशी के रूप में उदय कुमार सिंह, राजद प्रत्याशी के रूप में प्रमोद कुमार वर्मा, बसपा प्रत्याशी के रूप में शैलेश कुमार मिश्रा है. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुकेश कुमार यादव है. यहां भी स्थिति त्रिकोणीय है. यहां मुख्य मुकाबला लोजपा, राजद और निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश कुमार यादव उर्फ कृष्ण यादव के बीच में दिख रहा है. शेरघाटी विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में पवन किशोर हैं. मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं.

227 इमामगंज विधानसभा सीट: वहीं 227 इमामगंज विधानसभा सीट की लड़ाई इस बार रोचक हुई है. इस बार राजद ने रितु प्रिया चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है. जनसुराज से डॉक्टर अजीत कुमार मैदान में है. हम पार्टी से दीपा कुमारी फिर से मैदान में है. रितु प्रिया चौधरी दीपा मांझी को कड़ी टक्कर दे रही है. वहीं डॉक्टर अजीत कुमार भी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं. यहां भी त्रिकोणीय संघर्ष आसार हैं. हालांकि मुकाबला राजद और हम के बीच की सीधा दिख रहा है.

BIHAR ELECTION
इमामगंज विधानसभा सीट (ETV Bharat)

228 बाराचट्टी विधानसभा सीट: इसी प्रकार 228 बाराचट्टी विधानसभा सीट के लिए राजद ने तनु श्री कुमारी को उम्मीदवार बनाया है. बसपा ने जीएस रामचंद्र दास, हम ने ज्योति देवी और जनसुराज ने हेमंत कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है. यहां मुकाबला सीधा दिख रहा है. राजद और जीतन राम मांझी की पार्टी हम की कैंडिडेट ज्योति देवी के बीच ही सीधी टक्कर होगी.

BIHAR ELECTION
बाराचट्टी विधानसभा सीट (ETV Bharat)

बोधगया विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर: 229 बोधगया विधानसभा सीट के लिए राजद उम्मीदवार कुमार सर्वजीत है. वहीं, लोजपा (रामविलास) के उम्मीदवार श्याम देव पासवान है. जनसुराज ने लक्ष्मण मांझी को मैदान में उतारा है. उधर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नंदलाल कुमार हैं. मामला किस ओर करवट लेगा यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि लड़ाई यहां भी चतुष्कोणीय बना हुआ है. इस तरह बोधगया सीट पर राजद, लोजपा (रामविलास), जनसुराज और निर्दलीय प्रत्याशी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं. यहां जीत हार का अंतर काफी कम मतों का हो सकता है.

230 गया शहर का जानें हाल: गया शहर 230 विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, बीजेपी से डॉक्टर प्रेम कुमार, जनसुराज से धीरेंद्र अग्रवाल हैं. यहां लड़ाई अखौरी ओंकारनाथ और प्रेम कुमार के बीच दिख रहा है. जनसुराज प्रत्याशी धीरेंद्र अग्रवाल इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में है.

231 टिकारी विधानसभा सीट: इसी प्रकार 231 टिकारी विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी के रूप में अजय कुमार, बसपा से उदय पासवान, हम प्रत्याशी के रूप अनिल कुमार, जन सुराज से शशि कुमार मैदान में है. यहां मुकाबला लालटेन और हम प्रत्याशी के बीच ही है. यहां निर्दलीय प्रत्याशी सुबोध शर्मा लड़ाई को रोचक बना रहे हैं. क्योंकि उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता ने खड़ा किया है. वैसे लड़ाई हम और राजद के बीच ही है.

यहां से हैं जदयू की मनोरमा देवी: बेलागंज विधानसभा संख्या 232 सीट से जदयू की मनोरमा देवी, राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह, जनसुराज के मोहम्मद शहाबुद्दीन है. यहां सीधी लड़ाई मनोरमा देवी और विश्वनाथ कुमार सिंह के बीच देखी जा रही है.

233 अतरी विधानसभा सीट: अतरी 233 विधानसभा सीट संख्या से राजद की वैजयंती देवी, बसपा के मोहम्मद वकील वारिस, हम के रोमित कुमार, जनसुराज के शैलेंद्र कुमार हैं. यहां लड़ाई सीधे राजद और हम के बीच होने वाली है.

यहां भी है त्रिकोणीय मुकाबला: 234 वजीरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अवधेश कुमार सिंह, बसपा प्रत्याशी के रूप में चितरंजन कुमार, भाजपा प्रत्याशी के रूप में वीरेंद्र कुमार सिंह मैदान में है. यहां लड़ाई त्रिकोणीय है. मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बसपा और भाजपा के बीच है. वजीरगंज विधानसभा सीट के लिए लड़ाई त्रिकोणीय होगी.

BIHAR ELECTION
गया की 10 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान (ETV Bharat)

कुल 127 प्रत्याशी मैदान में, इतने निर्दलीय: गया जिले की 10 विधानसभाओं के लिए कुल 127 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें 44 निर्दलीय की संख्या है. अब लड़ाई अंतिम चरण में है. विभिन्न दलों के प्रत्याशी चुनावी मुकाबला जीतने के लिए बेताब हुए हैं और चुनाव प्रचार परवान पर चढ़ गया है.

मुख्य रूप से इन सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष: इस तरह कुल कैलकुलेशन को देखें तो इन विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है. इसमें गुरुआ विधानसभा संख्या 225, 226 शेरघाटी विधानसभा, 229 बोधगया विधानसभा सीट, 231 टिकारी विधानसभा सीट, 234 वजीरगंज विधानसभा सीट शामिल है. इस तरह गया जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं. फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबले वाले सीटों पर लड़ाई रोचक चल रही है.

