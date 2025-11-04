ETV Bharat / bharat

गया की इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, 'तीसरा' बिगाड़ेगा दोनों गठबंधन का खेल!

गया: बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोरों पर है. गया जिले में दूसरे चरण में मतदान होना है. गया जिले की 10 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गया में एनडीए और महागठबंधन के बीच जोर आजमाइश जारी है. हालांकि कई ऐसी सीटें हैं, जहां मामला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है.

एनडीए-महागठबंधन में सीधी लड़ाई पर त्रिकोणीय पेंच: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की 10 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में सीधा मुकाबला माना जा रहा है. हालांकि, कई ऐसी सीटें हैं, जहां त्रिकोणीय स्थिति भी बन रही है. त्रिकोणीय की लड़ाई के असर से गया जिले के कई विधानसभा क्षेत्र पर मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है. कई ऐसी सीटें हैं, जहां त्रिकोणीय लड़ाई के कारण एनडीए या महागठबंधन के प्रत्याशी की हार हो सकती है, और तीसरे दल की जीत हो सकती है.

गया जिले की 10 विधानसभा सीट (ETV Bharat)

इन सीटों पर हो सकता है त्रिकोणीय संघर्ष: गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में गुरुआ विधानसभा संख्या 225, शेरघाटी विधानसभा संख्या 226, इमामगंज विधानसभा संख्या 227, बाराचट्टी विधानसभा संख्या 228, बोधगया विधानसभा संख्या 229, गया शहर विधानसभा संख्या 230, टिकारी विधानसभा संख्या 231, बेलागंज विधानसभा संख्या 232, अतरी विधानसभा संख्या 233, वजीरगंज विधानसभा संख्या 234, है. इन सभी 10 सीटों के लिए द्वितीय चरण में मतदान होने हैं. आगामी 11 नवंबर को इन विधानसभा सीटों पर के लिए मत डाले जाएंगे.

गुरुआ विधानसभा सीट : गुरुआ विधानसभा सीट पर भाजपा के उपेंद्र प्रसाद, राजद के विनय कुमार, बसपा के राघवेंद्र नारायण यादव, जनसुराज के संजीव श्याम सिंह मैदान में है. गुरुआ विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय ही नहीं, चतुष्कोणीय बन सकता है. जहां एक ओर राघवेंद्र नारायण यादव बसपा प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी विनय कुमार के लिए परेशानी का सबब साबित होंगे. वहीं, पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह जनसुराज से उम्मीदवार हैं, जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब होंगे. जन सुराज से संजीव श्याम सिंह ने ताकत झोंक रखी है. वहीं राघवेंद्र नारायण यादव भी मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है. मुकाबला भले ही भाजपा और राजद के बीच है, लेकिन बसपा और जनसुराज भी मुकाबले में बने हुए हैं. जीत-हार का अंतर बेहद कम वोटों का होगा.

226 शेरघाटी विधानसभा सीट: 226 शेरघाटी विधानसभा सीट से लोजपा प्रत्याशी के रूप में उदय कुमार सिंह, राजद प्रत्याशी के रूप में प्रमोद कुमार वर्मा, बसपा प्रत्याशी के रूप में शैलेश कुमार मिश्रा है. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुकेश कुमार यादव है. यहां भी स्थिति त्रिकोणीय है. यहां मुख्य मुकाबला लोजपा, राजद और निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश कुमार यादव उर्फ कृष्ण यादव के बीच में दिख रहा है. शेरघाटी विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में पवन किशोर हैं. मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं.

227 इमामगंज विधानसभा सीट: वहीं 227 इमामगंज विधानसभा सीट की लड़ाई इस बार रोचक हुई है. इस बार राजद ने रितु प्रिया चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है. जनसुराज से डॉक्टर अजीत कुमार मैदान में है. हम पार्टी से दीपा कुमारी फिर से मैदान में है. रितु प्रिया चौधरी दीपा मांझी को कड़ी टक्कर दे रही है. वहीं डॉक्टर अजीत कुमार भी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं. यहां भी त्रिकोणीय संघर्ष आसार हैं. हालांकि मुकाबला राजद और हम के बीच की सीधा दिख रहा है.

इमामगंज विधानसभा सीट (ETV Bharat)

228 बाराचट्टी विधानसभा सीट: इसी प्रकार 228 बाराचट्टी विधानसभा सीट के लिए राजद ने तनु श्री कुमारी को उम्मीदवार बनाया है. बसपा ने जीएस रामचंद्र दास, हम ने ज्योति देवी और जनसुराज ने हेमंत कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है. यहां मुकाबला सीधा दिख रहा है. राजद और जीतन राम मांझी की पार्टी हम की कैंडिडेट ज्योति देवी के बीच ही सीधी टक्कर होगी.