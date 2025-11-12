ETV Bharat / bharat

'18 को शपथ ग्रहण' तेजस्वी यादव ने Exit Poll को झुठलाया, कहा- सरकार बदलने जा रही है..

तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि हर हाल में 18 को महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण होगा.

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव का दावा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 12, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब दावों का दौर शुरू हो गया है. एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने की संभावना से जहां सत्ता पक्ष गदगद है, वहीं, महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है. पटना में प्रेस कॉन्फेंस कर उन्होंने कहा कि सरकार बदलने जा रही है. 18 नवंबर को हमारी नई सरकार का शपथ ग्रहण तय है.

'बदलने जा रही है सरकार': बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 चुनाव की तुलना अगर 2025 चुनाव से की जाए तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है. यह काफी बड़ा आंकड़ा है. हर विधानसभा में वोट बढ़े हैं. उन्होंने दावा किया कि यह मत बदलाव के लिए पड़े हैं. मौजूदा सरकार बदलने जा रही है.

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

'18 को लेंगे शपथ': तेजस्वी यादव ने कहा कि एग्जिट पोल पर हमलोगों को यकीन नहीं है. ये सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर जितने भी अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं, उनके दबाव में लाया गया है. इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. 14 को नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और 18 को हमलोग शपथ लेने जा रहे हैं.

TEJASHWI YADAV
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 को शपथ ग्रहण होगा. यह निश्चित तौर पर होने जा रहा है.. भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं. वे लोग बौखलाहट में हैं और बेचैन हैं. कल वोटिंग के दौरान लोग बड़ी कतारों में खड़े थे. लोग खड़े रहे और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आ गया. इस तरह के सर्वे को लेकर हम न किसी खुशफहमी में रहते हैं और न ही गलत फहमी में रहते हैं."- तेजस्वी यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

TEJASHWI YADAV
आरजेडी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

सर्वे के जरिए धीमी मतगणना की कोशिश: तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशासन के लोगों पर दबाव डालने की जो रणनीति है उसे हम आप और बिहार के सभी लोग जानते हैं. सर्वे चलाया गया है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को धीमा किया जाए. मतगणना की पूरी प्रक्रिया को धीमा करवाया जाएगा.

'हर हाल में जीतेगा महागठबंधन': तेजस्वी ने कहा कि जहां बम ब्लास्ट और अन्य घटनाएं हुई हैं वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग सेना से बिहार के सभी जिलों में फ्लैग मार्च तक करवाएंगे ताकि लोगों में दहशत पैदा हो सके. आरजेडी नेता ने कहा कि महागठबंधन भारी जीत दर्ज करने जा रहा है.

TEJASHWI YADAV
राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी ने जताया आभार: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महागठबंधन के सभी नेताओं को सारे कार्यकर्ताओं को और सभी बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बिहार की जनता ने बढ़-चढ़कर मतदान किया है. चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से हमने जो प्रतिक्रिया ली, जो हमें सूचना मिली वे बेहद सकारात्मक है. 1995 से भी बेहतर प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है. सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव होने जा रहा है. कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रह गई है.

