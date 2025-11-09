ETV Bharat / bharat

'रिटर्न गिफ्ट मिलेगा 14 के बाद', जन्मदिन पर प्रचार के दौरान बिहार के लोगों से तेजस्वी यादव का वादा

महागठबंधन को जिताने की अपील: तेजस्वी ने काराकाट के माले के प्रत्याशी अरुण कुमार के लिए वोट मांगा तो सासाराम विधानसभा में आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र शाह के लिए और डेहरी विधानसभा में अपने प्रत्याशी गुड्डू चंद्रवंशी के लिए वोट मांगा. उन्होंने लोगों से महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की.

तेजस्वी ने मंच पर काटा केक: चुनाव प्रचार अभियान को लेकर हैलीकॉप्टर पर सवार होकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज काराकाट, सासाराम और डेहरी विधानसभा सीट के प्रचार के लिए पहुंचे. अपने जन्मदिन पर उन्होंने मंच पर केक भी काटा. इस दौरान उनके समर्थक हाथ में 'हैप्पी बर्थडे' लिखा हुआ पोस्टर भी लेकर पहुंचे.

तेजस्वी का वादा: जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि इस बेईमान सरकार को बदल देना है, तभी बिहार में माई-बहन मान योजना लागू होगी और 14 जनवरी को बिहार के सभी महिलाओं के खाते में तीस तीस हजार रुपए खटाखट भेज दिया जाएगा. वहीं गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये कर दी जाएगी. पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा. यह सब तभी संभव होगा जब आप लोग एक बार तेजस्वी यादव को मौका देंगे.

20 महीने में कर दूंगा बदलाव: तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 सालों से चाचा की सरकार है लेकिन इस बार बिहार की जनता बदलाव का मूड बना चुकी है. उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 महीने के लिए बिहार की जनता एक बार तेजस्वी को मौका दे. जो एनडीए ने 20 सालों में नहीं किया, तेजस्वी 20 महीने में कर कर दिखाएगा.

'14 के बाद दूंगा रिटर्न गिफ्ट': आरजेडी नेता ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते हैं जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में सरकारी नौकरी दी जाएगी. वहीं खेती करने वालों किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी. तेजस्वी ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और आप लोग मुझे देखने-सुनने आए हैं. सरकार बनाइये, 14 नवंबर के बाद जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट भी देंगे.

"आपलोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने आए हैं. देखिये रिटर्न गिफ्ट मिलेगा 14 के बाद, चिंता मत करिये. हम चाहेंगे कि हमारा साथ दीजिए और महागठबंधन की सरकार बनाइये. जो 20 सालों में नहीं हुआ, वह 20 महीने में करके दिखाऊंगा."- तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री उम्मीदवार, महागठबंधन

