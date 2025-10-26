ETV Bharat / bharat

'पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना और स्वरोजगार के लिए 5 लाख लोन', तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान

बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की ओर से धड़ाधड़ घोषणाएं जारी है. आज भी उन्होंने तीन बड़े ऐलान किए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 26, 2025 at 2:08 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर चुनाव बाद महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) की सरकार बनती है तो त्रिस्तरीय पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों के वेतन और पेंशन को दोगुना कर देंगे. उन्होंने रोजगार के लिए लोन और डीलरों को लेकर भी बड़ी घोषणा की है.

पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर घोषणा: तेजस्वी यादव ने जनप्रतिनिधियों और अति पिछड़ा समाज के लिए घोषणा करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना किया जाएगा. पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी. त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा.

तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)

डीलरों के लिए बड़ा ऐलान: नेता प्रतिपक्ष ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि पीडीएस के जनवितरण प्रणाली के वितरको को मानदेय दिया जाएगा. प्रति क्विंटल मिलने वाले मार्जिन मनी को बढ़ाया जाएगा. जनवितरण प्रणाली में वितरकों के लिए अनुकंपा में लागू 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त किया जाएगा.

रोजगार के लिए लोन देंगे: तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार जैसी मेहनतकश जातियों के आर्थिक उत्थान, उन्नति एवं स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एकमुश्त ब्याज रहित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी. इस राशि ये आधुनिक टूल्स और औजार खरीद स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं.

डबल इंजन सरकार पर निशाना: आरजेडी नेता ने कहा कि कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है. बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है, क्योंकि लोग मौजूदा सरकार से परेशान है. तेजस्वी यादव ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में जमीन की कमी है, इसलिए यहां फैक्ट्रियां नहीं लग सकती है. नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर एक ही ब्रांड के बीज को खेत में 20 साल तक लगाते रहेंगे तो खेत बंजर हो जाता है.

20 महीने का मांगा समय: तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है. उन्होंने कहा कि मैंने न तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है और न ही मुझसे किसी को कोई शियाकत है. लिहाजा मैं लोगों से एक मौका मांग रहा हूं. आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को 20 साल दिए, हमें बस 20 महीना दीजिए. हमलोग मिलकर नया बिहार बनाएंंगे और बिहारियों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे.

"बिहार बदलाव के लिए बेसब्र है. यह नया बिहार बनाने का चुनाव है. जैसे एक जगह खड़ा पानी सड़ जाता है. 20 बरस तक एक ही खेत में एक ही बीज बोने से खेत और फसल दोनों खराब हो जाते हैं. वैसे ही दो दशक की इस सरकार ने बिहार की दो पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है. तेजस्वी आपसे एक मौका मांग रहा है. आपने एनडीए को 20 साल दिए, हमें बस 20 महीना दीजिए. मिलकर नया बिहार बनाएंगे."- तेजस्वी यादव, सीएम कैंडिडेट, महागठबंधन

