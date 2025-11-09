ETV Bharat / bharat

36 साल के तेजस्वी यादव के लिए NDA ने रचा 'चक्रव्यूह', 18 हेलीकॉप्टर से 'महारथियों' का तूफानी प्रचार

पटना में कैंप कर रहे हैं अमित शाह: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने तेजस्वी यादव से मुकाबले के लिए पूरी फौज उतार रखी है. एनडीए के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं तो भाजपा के 'चाणक्य' गृह मंत्री अमित शाह बिहार में कैंप कर रहे हैं. दोनों नेता अलग-अलग 50 से अधिक चुनावी सभा कर चुके हैं. इसके अलावे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनावी सभा कर रहे हैं. चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार पटना में बने हुए हैं.

चुनाव के मैदान में राहुल और प्रियंका: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 2025 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का साथ भी मिल रहा है. राहुल और प्रियंका ने भी बिहार में इस बार कई चुनावी सभा की है. तेजस्वी जहां युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, वहीं राहुल-प्रियंका महिला वोटर को रिझाने में जुटे हैं. तेजस्वी यादव अपने ज्यादातर उम्मीदवारों के विधानसभा चुनाव प्रचार में दस्तक दे चुके हैं.

हर घर नौकरी का वादा: तेजस्वी बिहार के युवा चेहरा हैं और बिहार में युवा आबादी 58% है. युवाओं को रिझाने के लिए उन्होंने रोजगार का कार्ड खेला है. 2020 में भी नौकरी के नाम पर युवाओं को अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की तो 2025 में भी तेजस्वी युवाओं पर दांव लगा रहे हैं. इस बार हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिलाया है.

डबल सेंचुरी लगाने के करीब तेजस्वी: 2025 का विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है. अपना 37वां जन्मदिन मना रहे तेजस्वी यादव के लिए करो या मरो की स्थिति है. तेजस्वी यादव के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है. चुनाव प्रचार के लिए कम समय मिलने की वजह से वह औसतन हर रोज 15 चुनावी सभा कर रहे हैं. अंतिम चरण में चुनावी सभा का आंकड़ा 18 तक पहुंच चुका है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक उनकी रैलियों की संख्या 200 के करीब पहुंच चुकी है.

पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और 2025 चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव 36 साल के हो चुके हैं. चुनावी व्यस्तता के कारण उन्होंने 37वां जन्मदिन बेहद ही सादगी से सेलिब्रेट किया. हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने इसे उत्सव रूप में मनाया. चुनावी समर में तेजस्वी ने विपक्षी गठबंधन का मोर्चा अकेले ही संभाले रखा. ताबड़तोड़ रैली कर गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे. वहीं उनको सामने एनडीए ने नेताओं की फौज उतार दी.

बीजेपी के सहयोगियों ने संभाली कमान: जनता दल यूनाइटेड के अलावा चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी बिहार के बैटलफील्ड में उतर चुके हैं. तमाम नेता हेलीकॉप्टर के जरिए चुनावी सभा कर रहे हैं. अनुमान के मुताबिक बिहार के चुनावी आसमान पर एनडीए के 26 हेलीकॉप्टर हर रोज उड़ान भर रहे हैं. कास्ट इक्वेशन के आधार पर नेताओं को विधानसभा क्षेत्र में उतारा जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 70 से अधिक चुनावी सभा कर चुके हैं और कई रोड शो के जरिए उन्होंने एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश किया है.

तेजस्वी बनाम एनडीए: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भले ही प्रचार कर रहे हों लेकिन रैलियों की संख्या के हिसाब से देखें तो तेजस्वी यादव ही आरजेडी और महागठबंधन के प्रचार का जिम्मा काफी हदतक अकेले संभाल रहे हैं. वहीं उनके सामने एनडीए के नेता डेढ़ दर्जन से अधिक हेलीकॉप्टर से बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं. बीजेपी के 12 और जेडीयू के 2 हेलीकॉप्टर रोजाना प्रचार के लिए निकलते हैं. इसके अलावे पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने विमान से बिहार में प्रचार करने आए हैं.

क्या बोले आरजेडी प्रवक्ता?: इस बारे में आरजेडी प्रवक्ता सैयद लारेब अकरम कहते हैं कि बिहार युवा आबादी वाला राज्य है और युवाओं का भरोसा तेजस्वी यादव पर है. हमारे नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं को रोजगार और शिक्षा देने की बात कही है. उनका दावा है कि तेजस्वी यादव जब उपमुख्यमंत्री थे तो युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई थी और इस बार भी हम युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वायदे पर कायम हैं.

"36 साल के युवा तेजस्वी एनडीए पर अकेले भारी हैं और उनसे मुकाबला के लिए एनडीए ने देश भर के नेताओं को बिहार में उतार दिया है. राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में युवा और महिला मतदाता है इस बार बड़े मतों के अंतर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं."- सैयद लारैब अकरम, प्रवक्ता, आरजेडी

बीजेपी ने बताया फेल: हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार में जंगल राज के पर्याय हैं और उनके समय में सैकड़ो नरसंहार हुए. तेजस्वी यादव भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

"डबल इंजन की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, उससे एनडीए के पक्ष में लहर है और हम 2010 की तरह नतीजे देने जा रहे हैं. तेजस्वी यादव भ्रम के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन बिहार की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है."- भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता, बीजेपी

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने-सामने की लड़ाई है, कोई तीसरा कोण दिखाई नहीं देता है. ये सच है कि तेजस्वी यादव से मुकाबले के लिए एनडीए को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी किसी भी हालत में इस बार चुनाव जीतना चाहती है, लिहाजा तमाम नेता जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं.

"एनडीए किसी भी सूरत में 2025 को फतह करना चाहता है. दोनों ओर से घोषणाएं की गई है लेकिन नीतीश कुमार ने डिलीवरी के मोर्चे पर बढ़त बनाई है. गेंद अब जनता के पाले में है. युवा तेजस्वी से मुकाबले के लिए एनडीए को पूरी ताकत लगानी पड़ी है. जाहिर तौर पर एनडीए बिहार को हर हाल में इसलिए जीतना चाहता है कि केंद्र में सरकार की मजबूती कायम रहे."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

14 नवंबर को आएंगे नतीजे: 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं. पहले फेज में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. वहीं 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी. इस बार आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. 2020 में 144 पर लड़कर 75 सीटों पर जीत हासिल की थी.

