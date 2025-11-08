ETV Bharat / bharat

तेज प्रताप और रवि किशन की एयरपोर्ट पर मुलाकात, BJP सांसद ने इशारों में कही बड़ी बात

बिहार चुनाव में वोटिंग के बीच बीजेपी सांसद रवि किशन-तेज प्रताप यादव की मुलाकात से नए सियासी समीकरण की चर्चा शुरू हो गई है.

TEJ PRATAP YADAV RAVI KISHAN MEETING
तेज प्रताप रवि किशन की मुलाकात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के प्रचार में जुट गई है. इस बीच एक खबर ने सियासी अटकलों को जन्म दिया है. शुक्रवार को लालू यादव के बड़े बेटे व जनतांत्रिक जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन एक साथ दिखे. इस मुलाकात के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरण की चर्चा तेज हो गई.

तेज प्रताप और रवि किशन की एयरपोर्ट पर मुलाकात : शुक्रवार को दोनों नेता अपने चुनाव प्रचार के बाद पटना एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे. इसी बीच, दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ, गले मिले, खूब बातचीत हुई. जैसे ही दोनों नेताओं को एयरपोर्ट पर मीडिया ने देखा, तो सवाल पूछे गए, क्या तेज प्रताप यादव BJP में होंगे शामिल?.

तेज प्रताप और रवि किशन की मुलाकात (ETV Bharat)

मुलाकात पर क्या बोले तेज प्रताप यादव? : रवि किशन से मुलाकात और बीजेपी के साथ के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि, ''मैं रवि किशन से जी से पहली बार मिल रहा हूं, हम दोनों भोलेनाथ के भक्त हैं, दोनों के माथा पर त्रिपुंड है, बस यहीं बात है.''

TEJ PRATAP YADAV RAVI KISHAN MEETING
चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप (Tej Pratap Social Media)

''जो भी बिहार में पलायन रोकेगा रोजगार देगा चुनाव के बाद वह उसका साथ देंगे.'' इसके बाद तेज प्रताप से पूछा गया कि कई बीजेपी नेता आपकी खूब प्रशंसा कर रहे है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि, ''यह उनका दिल है जो लोगों की प्रशंसा अर्जित कर रहा है.'' - तेज प्रताप यादव, संस्थापक, जेजेडी

TEJ PRATAP YADAV RAVI KISHAN MEETING
चुनाव प्रचार करते तेज प्रताप (Tej Pratap Social Media)

'महादेव के भक्त हैं, हम दोनों' : बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, ''तेज प्रताप यादव दिल के साफ हैं और दिल की बात सीधे जुबान पर लगाते हैं. तेज प्रताप भी महादेव के भक्त हैं, मैं भी महादेव का भक्त हूं. मोदी जी भी महादेव के भक्त हैं और महादेव के दरबार में जो भी समाज का कल्याण करना चाहता है उसका स्वागत रहता है.''

TEJ PRATAP YADAV RAVI KISHAN MEETING
चुनाव प्रचार से लौटते रवि किशन (Ravi Kishan Social Media)

कुछ भी हो सकता है- रवि किशन : हालांकि, जब बीजेपी सांसद से नये समीकरणों को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या कुछ संभावना है, तो उन्होंने कहा कि ''देखिए कुछ भी हो सकता है. प्रधानमंत्री ने भोलेनाथ के भक्तों के लिए अपना दरवाजा खुला रखा हैं.''

TEJ PRATAP YADAV RAVI KISHAN MEETING
चुनावी सभा में सेल्फी लेते रवि किशन (Ravi Kishan Social Media)

ये भी पढ़ें :

तेज प्रताप यादव बोले सीएम बनने का मौका मिला तो जरूर बनेंगे, पापा ने भी कहा था...

तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी पर साधा निशाना, अखिलेश को भी लपेटा

TAGGED:

TEJ PRATAP YADAV
PATNA AIRPORT
तेज प्रताप रवि किशन की मुलाकात
BIHAR ELECTION 2025
TEJ PRATAP YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्‍यादा वोट

बंपर वोटिंग के बावजूद पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान, किसके लिए है खतरे की घंटी?

बिहार में पहले चरण के मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल, किस ओर कर रहे इशारा?

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.