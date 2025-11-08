तेज प्रताप और रवि किशन की एयरपोर्ट पर मुलाकात, BJP सांसद ने इशारों में कही बड़ी बात
बिहार चुनाव में वोटिंग के बीच बीजेपी सांसद रवि किशन-तेज प्रताप यादव की मुलाकात से नए सियासी समीकरण की चर्चा शुरू हो गई है.
पटना: बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के प्रचार में जुट गई है. इस बीच एक खबर ने सियासी अटकलों को जन्म दिया है. शुक्रवार को लालू यादव के बड़े बेटे व जनतांत्रिक जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन एक साथ दिखे. इस मुलाकात के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरण की चर्चा तेज हो गई.
तेज प्रताप और रवि किशन की एयरपोर्ट पर मुलाकात : शुक्रवार को दोनों नेता अपने चुनाव प्रचार के बाद पटना एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे. इसी बीच, दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ, गले मिले, खूब बातचीत हुई. जैसे ही दोनों नेताओं को एयरपोर्ट पर मीडिया ने देखा, तो सवाल पूछे गए, क्या तेज प्रताप यादव BJP में होंगे शामिल?.
मुलाकात पर क्या बोले तेज प्रताप यादव? : रवि किशन से मुलाकात और बीजेपी के साथ के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि, ''मैं रवि किशन से जी से पहली बार मिल रहा हूं, हम दोनों भोलेनाथ के भक्त हैं, दोनों के माथा पर त्रिपुंड है, बस यहीं बात है.''
''जो भी बिहार में पलायन रोकेगा रोजगार देगा चुनाव के बाद वह उसका साथ देंगे.'' इसके बाद तेज प्रताप से पूछा गया कि कई बीजेपी नेता आपकी खूब प्रशंसा कर रहे है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि, ''यह उनका दिल है जो लोगों की प्रशंसा अर्जित कर रहा है.'' - तेज प्रताप यादव, संस्थापक, जेजेडी
'महादेव के भक्त हैं, हम दोनों' : बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, ''तेज प्रताप यादव दिल के साफ हैं और दिल की बात सीधे जुबान पर लगाते हैं. तेज प्रताप भी महादेव के भक्त हैं, मैं भी महादेव का भक्त हूं. मोदी जी भी महादेव के भक्त हैं और महादेव के दरबार में जो भी समाज का कल्याण करना चाहता है उसका स्वागत रहता है.''
कुछ भी हो सकता है- रवि किशन : हालांकि, जब बीजेपी सांसद से नये समीकरणों को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या कुछ संभावना है, तो उन्होंने कहा कि ''देखिए कुछ भी हो सकता है. प्रधानमंत्री ने भोलेनाथ के भक्तों के लिए अपना दरवाजा खुला रखा हैं.''
