स्मृति ईरानी ने पटना की सड़क पर उठाया गोलगप्पे का लुत्फ, बोलीं- भैया हल्का मीठा दीजिए

चुनावी भागदौड़ के बीच स्मृति ईरानी ने पटना में स्ट्रीट फूड खाया. बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने गोलगप्पे का लुत्फ उठाया. पढ़ें पूरी खबर..

Smriti Irani
स्मृति ईरानी ने पटना में गोलगप्पे खाए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 8:00 PM IST

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे फेज के लिए जबरदस्त तरीके से प्रचार चल रहा है. पीएम मोदी और अमित शाह के साथ तमाम दिग्गज एनडीए नेताओं की जीत के लिए पसीन बहा रहे हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बीजेपी और अन्य घटक दलों के उम्मीदवारों के लिए मांग रही हैं. शनिवार को प्रचार के बाद जब वह पटना लौटीं तो गोपगप्पे का लुत्फ उठाया.

स्मृति ईरानी ने खाए गोलगप्पे: स्मृति ईरानी महिला वोटरों को साधने में जुटी हैं. राजधानी पटना की सड़कों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का अलग-अंदाज देखने को मिला. अपने समर्थकों और नेताओं के साथ स्मृति ईरानी ने स्ट्रीट फूड का आनंद उठाया. संजय मयूख और दानिश इकबाल भी उनके साथ उनके साथ गोलगप्पे खाए.

स्मृति ईरानी ने बीजेपी नेताओं के साथ खाए गोलगप्पे (ETV Bharat)

भैया तीखा या मीठी है?: गोलगप्पा खाने के दौरान स्मृति ईरानी ने ठेले वाले से पूछा, 'भैया तीखा है मीठी? मुझे हल्का मीठा ही दीजिए.' उनके साथ बीजेपी के विधान पार्षद संजय मयूख और अन्य नेताओं ने भी गोपगप्पे का लुत्फ उठाया.

Smriti Irani
गोलगप्पा खातीं स्मृति ईरानी (ETV Bharat)

बेघल के ठेले पर खाया गोलगप्पा: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के जिस ठेले पर गोलगप्पा खाया, वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. उनका नाम बघेल है. जब किसी ने उनको कहा कि मैडम इनका नाम बघेल है तो यह सुनकर स्मृति मुस्कुराने लगीं.

कौन हैं स्मृति ईरानी?: 49 वर्षीय स्मृति जुबिन ईरानी भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता है. वह उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद के अलावे मोदी सरकार में कई अहम मंत्रालयों की मंत्री भी रही थीं. स्मृति मशहूर टीवी एक्ट्रेस रही हैं. अभी हाल में ही 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' धारावाहिक में उनकी वापसी हुई है.

11 नवंबर को मतदान: बिहार की 122 सीटों पर दूसरे फेज के तहत 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है. 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित होंगे. इस बार बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

SMRITI IRANI
स्मृति ईरानी ने गोलगप्पे खाए
SMRITI IRANI EAT GOLGAPPA
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

