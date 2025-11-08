ETV Bharat / bharat

स्मृति ईरानी ने पटना की सड़क पर उठाया गोलगप्पे का लुत्फ, बोलीं- भैया हल्का मीठा दीजिए

स्मृति ईरानी ने पटना में गोलगप्पे खाए ( ETV Bharat )