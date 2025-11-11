ETV Bharat / bharat

दूसरे चरण के चुनाव में कई उम्मीदवार अरबपति, आसमान छू रहा दौलतमंद प्रत्याशियों का ग्राफ

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में उम्मीदवारों की अमीरी का ग्राफ आसमान छू रहा है. चुनावी मैदान में इस बार करोड़पति उम्मीदवारों की लंबी कतार देखने को मिली है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट बताती है कि इस चरण में ज्यादातर दलों के उम्मीदवारों की संपत्ति करोड़ों में है. आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि राजनीति में अब पैसों की ताकत किस हद तक हावी हो चुकी है.

बिहार के करोड़पति प्रत्याशी : लौरिया विधानसभा सीट से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह ने सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित की है. उनके पास कुल 3 अरब 68 करोड़ 98 लाख 57 हजार 184 रुपए (368 करोड़ रुपए से अधिक) की संपत्ति है. उन्होंने बिहार चुनाव 2025 के सबसे अमीर उम्मीदवार का स्थान प्राप्त किया है.

दूसरे सबसे अरबपति प्रत्याशी : रण कौशल प्रताप सिंह के बाद गया जिले की गुरारू सीट से आरएलजेपी के नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने 250 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है.

तीसरे स्थान पर जेडीयू की मनोरमा देवी: बेलागंज सीट से चुनाव लड़ रहीं जेडीयू की मनोरमा देवी के पास 75 करोड़ 23 लाख से अधिक की संपत्ति है. वे प्रदेश की सबसे अमीर महिला उम्मीदवारों में शामिल हैं.

RJD और JSP के दौलतमंद उम्मीदवार : नरकटियागंज सीट से आरजेडी के दीपक यादव ने 70 करोड़ 87 लाख की संपत्ति घोषित की है. वहीं जेएसपी के नीरज सिंह (शिवहर सीट) ने 58 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति बताई है.

उपेन्द्र कुशवाहा के करोड़पति उम्मीदवार : आरएलएम के माधव आनंद (मधुबनी सीट) ने 55 करोड़ 79 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है. ये सभी उम्मीदवार बिहार चुनाव के टॉप अमीर प्रत्याशियों की सूची में शामिल हैं.