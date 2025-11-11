दूसरे चरण के चुनाव में कई उम्मीदवार अरबपति, आसमान छू रहा दौलतमंद प्रत्याशियों का ग्राफ
विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार के सभी प्रत्याशी 'करोड़पति' हैं. कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अरबपति हैं... पढ़ें-
Published : November 11, 2025 at 6:34 AM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में उम्मीदवारों की अमीरी का ग्राफ आसमान छू रहा है. चुनावी मैदान में इस बार करोड़पति उम्मीदवारों की लंबी कतार देखने को मिली है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट बताती है कि इस चरण में ज्यादातर दलों के उम्मीदवारों की संपत्ति करोड़ों में है. आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि राजनीति में अब पैसों की ताकत किस हद तक हावी हो चुकी है.
बिहार के करोड़पति प्रत्याशी : लौरिया विधानसभा सीट से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह ने सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित की है. उनके पास कुल 3 अरब 68 करोड़ 98 लाख 57 हजार 184 रुपए (368 करोड़ रुपए से अधिक) की संपत्ति है. उन्होंने बिहार चुनाव 2025 के सबसे अमीर उम्मीदवार का स्थान प्राप्त किया है.
दूसरे सबसे अरबपति प्रत्याशी : रण कौशल प्रताप सिंह के बाद गया जिले की गुरारू सीट से आरएलजेपी के नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने 250 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है.
तीसरे स्थान पर जेडीयू की मनोरमा देवी: बेलागंज सीट से चुनाव लड़ रहीं जेडीयू की मनोरमा देवी के पास 75 करोड़ 23 लाख से अधिक की संपत्ति है. वे प्रदेश की सबसे अमीर महिला उम्मीदवारों में शामिल हैं.
RJD और JSP के दौलतमंद उम्मीदवार : नरकटियागंज सीट से आरजेडी के दीपक यादव ने 70 करोड़ 87 लाख की संपत्ति घोषित की है. वहीं जेएसपी के नीरज सिंह (शिवहर सीट) ने 58 करोड़ 32 लाख रुपए की संपत्ति बताई है.
उपेन्द्र कुशवाहा के करोड़पति उम्मीदवार : आरएलएम के माधव आनंद (मधुबनी सीट) ने 55 करोड़ 79 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है. ये सभी उम्मीदवार बिहार चुनाव के टॉप अमीर प्रत्याशियों की सूची में शामिल हैं.
कांग्रेस और जेएसपी के उम्मीदवार भी पीछे नहीं : भागलपुर सीट से कांग्रेस के अजीत शर्मा ने 55 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है. वहीं जेएसपी के कौशल कुमार सिंह (बांका सीट) ने 49 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति बताई है.
चिराग और पीके के उम्मीदवार भी करोड़पति : एलजेपी (आर) के उदय कुमार सिंह (शेरघाटी) के पास 48 करोड़ 24 लाख रुपए हैं. जबकि जेएसपी के जयेंद्र कुमार आर्य (भभुआ) ने 45 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है.
अमीरी की राजनीति का बदलता चेहरा : यह आंकड़े बिहार की राजनीति के बदलते स्वरूप को दिखाते हैं. एक दौर था जब राजनीति सेवा का माध्यम मानी जाती थी, पर अब आर्थिक शक्ति इसका केंद्र बन चुकी है. चुनाव लड़ने के लिए न केवल जनाधार बल्कि वित्तीय क्षमता भी महत्वपूर्ण हो गई है.
हर उम्मीदवार औसतन करोड़पति : बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 1302 औसतन 3.35 करोड़ रुपए के आसामी हैं. हालांकि सबसे अमीर प्रत्याशी 368 करोड़ रुपए होल्ड करता है, तो वहीं सबसे गरीब प्रत्याशी का कुल एसेट्स 1000 रुपए भी है.
