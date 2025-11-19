ETV Bharat / bharat

'स्वदेश के शाहरुख खान' से मिलती है कहानी, मिलिए बिहार के नए MLA मंजरिक मृणाल से

मंजरिक मृणाल: मैं सीधे ऐसे नहीं आना चाहता था. इससे पहले कि मैं खुद को कुछ बना लूं, कुछ सीख लूं, कुछ समझ लूं, कुछ कर लूं, कुछ हासिल कर लूं, उसके बाद पॉलिटिक्स में आऊं. उस व्यवस्था को करने में कुछ समय लग गया. मेरा मानना है कि एक समय में दो नाव पर पांव रखकर नहीं चला जा सकता है. या तो वैज्ञानिक बन सकते हैं या पॉलिटिशियन बन सकते हैं.

सवाल: आपके घर में माहौल था कि आप 25 साल में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते थे लेकिन आप 35 साल तक इंतजार क्यों किया?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं. जिन्होंने पूरे गड्ढे में चले गये बिहार को बाहर निकालने का काम किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में काम किया है. मेरे मन में हमेशा से सपना पनप रहा था कि हम भी वापस जाएंगे और अपने लोगों के लिए काम करेंगे.

मंजरिक मृणाल: यह सपना आज का नहीं था. यह सपना बहुत पुराना था. सोच लिया था एक दिन पढ़ाई-लिखाई हो जाए और काम कर लें, फिर देश काम करने के लिए लौटना है. हमेशा से पापा को देखते आया हूं कि कैसे वह लोगों के लिए काम करते रहे हैं. वह मेरे लिए बहुत बड़ा इंप्रेशन रहा है.

HP लैब्स में वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक: अपनी पीएचडी के बाद, वे संयुक्त राज्य अमेरिका में एचपी लैब्स (हेवलेट-पैकार्ड की अनुसंधान शाखा) में एक वरिष्ठ अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए. बाद में वे टेक्सास विश्वविद्यालय, अर्लिंगटन में एक सहायक प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और अन्य हाईटेक विषयों में उन्नत अनुसंधान पढ़ाया और पर्यवेक्षण किया. ईटीवी भारत ने डॉ मंजरिक मृणाल से खास बात की.

M.Tech और PhD कर बने वैज्ञानिक: डॉ. मृणाल ने भारत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थानों से एमटेक और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त कीं. उन्होने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विशेष रूप से उन्नत सामग्री, ऊर्जा दक्षता और मशीन डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता हासिल की.

साइंटिस्ट बने विधायक: जब भी मंजरिक मृणाल को फुरसत मिलती अपने समाज के लिए काम करने की बेचैनी होती थी. मंजरिक मृणाल विदेश में रहकर देश के बारे में सोचते थे. अचानक, एक दिन अपने सपने के बारे में अपने विधायक पिता अशोक कुमार मुन्ना जो बिहार के वारिसनगर विधायक थे, उनको बता दी. पिता ने भी बेटे के फैसले सम्मान किया. अपनी ही सीट वारिसनगर से अपने बेटे को चुनाव लड़ाया और फैसला सही निकला. डॉ मंजरिक मृणाल विधायक बन गए.

पटना: आपने फिल्म ' स्वदेश ' देखी होगी. स्वदेश में शाहरुख खान अपने समाज के लिए काम करने के लिए वैज्ञानिक बनकर स्वदेश लौटते हैं. कुछ ऐसी ही कहानी डॉ मंजरिक मृणाल की है. परिवार का माहौल पूरी तरह से से पोलिटिकल था, लेकिन वह वैज्ञानिक बन गए.

सवाल: ज्यादातर राजनीतिक परिवार में देखा जाता है कि 25 साल का उम्र पूरा हुआ और तुरंत राजनीति में आ जाते हैं और विधायक बन जाते हैं. आपने ऐसा कुछ नहीं किया?

मंजरिक मृणाल: ऐसा होता है, लेकिन हम इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे. घर का माहौल था, पढ़ाई लिखाई ही करना है. पढ़ाई पर ही ज्यादा ध्यान देना होता है. हम लोगों को यह सिखाया गया है कि पढ़ो, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, सीखो, ज्ञान हर जगह से मिल रहा है, जहां से मिल रहा है वहां से ज्ञान लेना चाहिए.

सवाल:आपके पिताजी ने कभी नहीं कहा कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तुम उसकी तैयारी करो?

मंजरिक मृणाल: नहीं, पिताजी ने कभी ऐसा नहीं कहा. वह चाहते थे कि हम दादाजी की तरह बने. उन्होंने हमेशा कहा है कि पढ़ाई पढ़ो लिखो और दादाजी की तरह बनो. मेरे दादा जी भोला मांडर, वह आईएएस ऑफिसर थे, वह इलेक्शन भी लड़े थे और विधायक भी बने थे. मेरे आदर्श मेरे दादाजी हैं.

सवाल: आपके पिताजी भी समाजवादी नेता थे, अपने धड़े पर चलने वाले नेता हैं. क्या उस समाजवाद को भी आगे ले जाएंगे?

मंजरिक मृणाल: हां बिल्कुल, हमेशा से यही देखा है और सीखा है. जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे मुझे बहुत प्यार मिला. हर वर्ग से प्यार मिला. हर जाति और हर धर्म के लोगों से प्यार मिला और यह माहौल बना हुआ था. वो मेरे पिताजी की वजह से बना हुआ था. हमने कभी किसी के बीच में अंतर नहीं किया. सब कुछ साथ लेकर चले एकजुट लेकर सबको साथ चलने की कोशिश करते रहे.

सवाल: मंजरिक मृणाल ने सपना देखा होगा कि बिहार में जाएंगे तो क्या करेंगे? इस आधार पर काम करेंगे? कैसे बिहार को आगे बढ़ाएंगे?

मंजरिक मृणाल: माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया. हर क्षेत्र में काम किया. बहुत विकास हुआ. हमने बहुत काम किया है बहुत काम करना बाकी है. मेरा मानना है कि युवाओं को जरूरत ना हो कि वह बाहर जाएं. बाहर जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी पड़े. अपने क्षेत्र में वह काम कर सके, उस तरह की व्यवस्था के लिए हम कोशिश करेंगे.

किसानों के लिए, जहां तक विज्ञान का सहारा लिया जा सकता है, तकनीक का सहारा लिया सकता है. टेक्निकल यूज करके और ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है. यह सब कुछ दिमाग में है. छोटे स्केल पर इंडस्ट्री बनायी जा सकती है. जैसे मेरे क्षेत्र में केला की बहुत खेती होती है. उसके स्टेम को फेंक दिया जाता है. उस स्टेम से फाइबर निकाल कर क्लॉथ बनाया जा सकता है. उस क्षेत्र में हम लोग अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं. बहुत अच्छा काम कर सकते हैं.

सवाल: मंजरिक मृणाल अब विधायक हो गए हैं. माननीय हो गए हैं. लेकिन,आप वैज्ञानिक भी है तो, क्या आप अपने पुराने काम को आगे बढ़ाएंगे या फिर राजनीति को ही आगे बढ़ाएंगे?

मंजरिक मृणाल: मेरा इतने साल तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का काम रहा. उसको हम अपनी लाइफ से हटा देंगे तो हम हम नहीं रहेंगे. वह हमेशा मेरे साथ रहेगा. समय ज्यादा पॉलिटिक्स को देंगे. समाज सेवा में ज्यादा समय लगेगा. कोशिश हमेशा करेंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ समय निकालकर पढ़ाई कर सके, रिसर्च कर सके. जो टेक्निकल लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करते रहें. ताकि हम कुछ और सीखते रहें और जो कुछ अच्छा लगे, वह अपने बिहार में इंप्लीमेंट भी करें.

कौन हैं डॉ मंजरिक मृणाल?: बिहार के युवा वैज्ञानिक और समाजसेवी हैं. 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जदयू की टिकट पर समस्तीपुर जिले के वारिसनगर से लड़े और जीते. उन्हें कुल 108968 वोट मिले और मृणाल 34436 वोटों से विजयी हुए. उन्होंने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उच्च शिक्षा हासिल की. M.Tech- PhD की पढ़ाई की और हाई-प्रोफाइल रिसर्च किया. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं. बेंगलुरु के विख्यात IISC में भी काम कर चुके हैं.

अमेरिका के HP लैब्स में वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कई उपलब्धि हासिल की है. लगभग 11 इनोवेशन के लिए अमेरिका में पेटेंट हैं और भारत में 3 पेटेंट्स दर्ज है.

