ETV Bharat / bharat

लखीसराय में वोट देने से रोकने की कोशिश, विजय सिन्हा का आरोप- बूथ कैप्चरिंग से बाज नहीं आते RJD के लोग

बिहार के लखीसराय में वोट देने से रोकने की कोशिश हुई है. विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरजेडी की मानसिकता बूथ कैप्चरिंग की है.

Bihar Election 2025
बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 12:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीसराय: बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इस बीच लखीसराय में मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई है. बीजेपी का आरोप है कि महागठबंधन समर्थकों ने हमारे वोटर्स को वोट डालने से रोका है. एनडीए प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आज भी आरजेडी के लोग बूथ कैप्चरिंग से बाज नहीं आते हैं. हालांकि एसपी ने बूथ कैप्चरिंग से इनकार किया है.

आरजेडी पर विजय सिन्हा का आरोप: लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की मानसिकता आज भी नहीं बदली है. यही वजह है कि लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस अराजकता के प्रतीक हैं और बूथ कैप्चरिंग से बाज नहीं आते लेकिन अब ये कोशिश कामयाब नहीं होगी.

बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा (ETV Bharat)

"आरजेडी के लोगों की मानसिकता अभी भी बूथ कैप्चरिंग की है लेकिन जनता मतदाता मालिक हैं. आरजेडी और कांग्रेस अराजकता के प्रतीक हैं और बूथ कैप्चरिंग से बाज नहीं आते. शायद वे भूल गए हैं कि बिहार में सुशासन है और आतंकवाद और उग्रवाद खत्म हो गया है और अब अपराध की बारी है."- विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम सह बीजेपी प्रत्याशी, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र

Bihar Election 2025
विजय सिन्हा ने लखीसराय में वोट डाला (ETV Bharat)

क्या है मामला?: असल में लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड अंतर्गत खुरयारी गांव में वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई है. आरोप है कि महागठबंधन के समर्थकों ने एनडीए मतदाताओं को मतदान करने से रोका है. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने मामले को शांत कराया है. एसपी अजय कुमार ने बूथ कैप्चरिंग के आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग चल रही है.

Bihar Election 2025
वोट देने से रोकने की कोशिश के बाद हंगामा (ETV Bharat)

"हलसी प्रखंड अंतर्गत खुरयारी गांव में वोट नहीं डालने को लेकर विवाद हुआ था. निगरानी विधानसभा प्रेक्षक के साथ मैं खुद बूथ संख्या 8 और 9 पर पहुंचा था. लोगों को समझाकर मतदान को शुरू करा दिया गया है. बूथ कैप्चरिंग की बात अफवाह है."- अजय कुमार, पुलिस अधीक्षक, लखीसराय

हंगामे के बाद एसपी अजय कुमार ने संभाला मोर्चा (ETV Bharat)

कौन-कौन हैं उम्मीदवार?: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं. उनका मुकाबला कांग्रेस के अमरीश कुमार से है. वहीं जन सुराज पार्टी से सूरज कुमार और बहुजन समाज पार्टी से प्रवल कुमार मैदान में हैं.

Bihar Election 2025
लखीसराय में मतदान के दौरान हंगामा (ETV Bharat)

2020 चुनाव का परिणाम: 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर विजय कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी. उनको 74,212 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अमरीश कुमार उर्फ अनीष को 63,729 मत हासिल हुआ था. इसके अलावे निर्दलीय सुजीत कुमार को 11,570 और फुलेना सिंह को 10,938 मत मिले थे.

ये भी पढ़ें:

बिहार चुनाव में मतदान से ठीक पहले वोटरों को बांटा जा रहा था कैश, इस पार्टी पर लगा आरोप

'बाहुबली को नहीं जनबली को चुनेगी दानापुर की जनता', वोट डालने के बाद रामकृपाल यादव का दावा

नीतीश कुमार ने किया मतदान, सुनील कुमार बोले- 'मैं 5 बार चुनाव जीता हूं, इस बार सबसे ज्यादा वोटों से बाजी मारूंगा'

बिहार चुनाव 2025: तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी: लालू यादव

TAGGED:

VOTING IN LAKHISARAI
लखीसराय में मतदान केंद्र पर हंगामा
VIJAY KUMAR SINHA
LAKHISARAI NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.