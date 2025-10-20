ETV Bharat / bharat

शरद यादव के बेटे को टिकट नहीं मिला तो दुखी हुए शिवानंद तिवारी, लालू को याद दिलाया 'एहसान'

शरद यादव के बेटे को आरजेडी से टिकट नहीं मिलने से शिवानंद तिवारी दुखी हैं. उन्होंने लालू यादव को पुराने दिनों की याद दिलाई है.

SHIVANAND TIVARY
शांतनु यादव के समर्थन में आए शिवानंद तिवारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 20, 2025 at 10:18 AM IST

4 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मधेपुरा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद से उन्होंने लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी उनके समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लालू को शरद यादव का 'एहसान' याद दिलाते हुए कहा कि अगर टिकट दे देते तो उनके ऋुण से मुक्त हो जाते.

शांतनु के समर्थन में आए शिवानंद: पूर्व आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने शरद यादव को याद करते हुए कहा कि शरद यादव का बेटा चुनाव नहीं लड़ पाया. बहुत पीड़ा हुई. शरद जी से पहली मर्तबा मैं 1969 में मिला था. उस साल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन जबलपुर में ही हुआ था. जबलपुर और बदायूं में चुनाव हारने के बाद वे बिहार आए. बिहार से सांसद बनने के पहले से ही वे यहां की राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे.

'अंतिम दिनों में शरद जी ने..': शिवानंद तिवारी ने कहा कि मैंने बहुत करीब से देखा है. कर्पूरी जी और तिवारी जी की पीढ़ी के बाद जो दो नेता उस धारा में उभरे, इन दोनों की राजनीति में शरद जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही. विशेष रूप से लालू जी की राजनीति में. अपने अंतिम दिनों में शरद जी एक तरह से राजनीति के बियाबान में चले गए थे. अंतिम दिनों में उन्होंने लालू जी की पार्टी से अपने को जोड़ लिया था.

Shantanu Yadav
शरद यादव और लालू यादव के साथ शांतनु यादव (ETV Bharat (पुरानी तस्वीर))

'लोकसभा चुनाव में ही अवसर मिलना चाहिए था': आरजेडी नेता ने कहा कि मधेपुरा को शरद यादव ने अपना घर बना लिया था. जमीन लेकर अच्छा खासा वहां उन्होंने घर बना लिया है. शरद जी की दो संतान हैं. एक बेटी और एक बेटा. परिवार के लोग और विशेष रूप से उनकी पत्नी रेखा जी की इच्छा थी की शरद के स्थान पर उनके बेटे शांतनु को लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए लेकिन वह अवसर उसे नहीं मिला.

Shantanu Yadav
तेजस्वी यादव के साथ शांतनु यादव (ETV Bharat)

तो लालू जी शरद जी के ऋण से मुक्त हो जाते: शिवानंद तिवारी लिखते हैं, 'नीतीश जी की पार्टी के दिनेश जी वहां से सांसद हैं. मजबूत आदमी हैं. लालू जी की पार्टी ने शांतनु को नहीं लड़ा कर किसी अन्य को लड़ाया लेकिन वो भी जीत नहीं पाए. अगर शरद जी का बेटा भी वहां से उम्मीदवार बनाया गया होता तो वह भी नहीं जीत पाता लेकिन लालू जी शरद जी के ऋण से मुक्त हो जाते. आज रेखा जी को फोन किया. बहुत उदास और दुखी थीं.'

'झाल बजाने नहीं आए हैं': टिकट नहीं मिलने के बाद शांतनु यादव ने लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने तीखे लहजे में कहा, 'राजनीति में हम झाल बजाने नहीं आए हैं. मुझे भी अपने पिता का नाम और उनके विरासत को आगे बढ़ाना है. मेरा विरोध सिर्फ आवाज उठाना नहीं, बल्कि जिंदा होने और अपने हक के लिए डटे रहने का सबूत है.

समाजवाद ही हुई हार: मधेपुरा सीट से टिकट मिलने की आस पाले शांतनु ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ. समाजवाद की हार हुई.

किसको मिला टिकट?: आरजेडी ने मधेपुरा विधानसभा सीट से एक बार फिर चंद्रशेखर को ही टिकट दिया है. वह मौजूदा विधायक भी हैं. हालांकि पहले चर्चा थी कि शांतनु को ही उम्मीदवार बनाया जा रहा है लेकिन आखिरी वक्त पर उनका नाम काट दिया गया. उनका आरोप है कि तेजस्वी यादव ने उनसे वादा किया था कि उनको ही टिकट देंगे. वहीं जेडीयू ने कविता साहा को प्रत्याशी बनाया है.

