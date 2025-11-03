ETV Bharat / bharat

'तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री', दानापुर में रोड शो के बाद बोले लालू यादव- 14 नवंबर को बदल जाएगी सरकार

लालू यादव ने रीतलाल यादव के लिए दानापुर में रोड शो किया. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे. पढ़ें..

Lalu Yadav
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में है. मंगलवार यानी 4 नवंबर को कैंपेनिंग रुक जाएगी. ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव भी मैदान में उतर आए हैं. आज उन्होंने पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में अपने कैंडिडेट रीतलाल यादव के लिए वोट मांगा. उन्होंने रोड शो किया और लोगों से आरजेडी प्रत्याशी को जिताने की अपील की.

लालू ने रीतलाल के लिए वोट मांगा: आरजेडी अध्यक्ष का रोड शो सगुना मोड़ के शुरू होकर खगौल तक गया. इस दौरान लालू यादव गाड़ी में ही बैठे रहे और लोगों से अपील करते नजर आए. उनके साथ पाटलिपुत्र से पार्टी सांसद मीसा भारती भी थीं. उन्होंने भी लोगों से रीतलाल यादव को जिताने की अपील की. लालू के रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा. तमाम कार्यकर्ता लगातार 'लालू यादव जिंदाबाद' के नारे लगाते नजर आए.

दानापुर में लालू यादव का रोड शो (ETV Bharat)

'महागठबंधन की होगी जीत': पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि महागठबंधन का शानदार प्रचार चल रहा है. हमें पूरी उम्मीद है कि सभी घटकों दलों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. उन्होंने कहा कि तमाम जगहों पर हमारे उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिल रहा है.

'तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री': इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि इस बार आरजेडी की सत्ता में वापसी होगी. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. 14 नवंबर को सरकार बदल जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी.

"चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है. गठबंधन जीतेगा. बहुत भीड़ उमड़ रही है. जनता का प्यार तेजस्वी को मिलेगा. इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. 14 नवंबर को सरकार बदल जाएगी."- लालू प्रसाद यादव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल

जेल में बंद हैं रीतलाल: दानापुर से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव का मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव से है. बिल्डर से रंगदारी मामले में उनके खिलाफ खगौल में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में वह फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है. हालांकि उन्होंने प्रचार के लिए पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की थी लेकिन मंजूरी नहीं मिली. 2020 में उन्होंने बीजेपी की आशा देवी सिन्हा को हराया था.

