Bihar Election: जातीय समीकरण के सहारे पार्टियां! RJD की मुफ्त घोषणाओं पर BJP के सवाल

21 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली में. ( ANI )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है. सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो चुकी है. सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन ने अपने-अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है. इस बार भी टिकट बंटवारे में जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है, जिसने एक बार फिर बिहार में जाति आधारित राजनीति की चर्चा को हवा दे दी है. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने अपने परंपरागत MY (मुस्लिम-यादव) वोट बैंक को साधने की रणनीति अपनाई है. पार्टी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 51 यादव और 19 मुस्लिम प्रत्याशी शामिल हैं. इसके अलावा, जेडीयू के कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आरजेडी ने इस बार 11 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया है. 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा उम्मीदवारों को उतारने से आरजेडी को फायदा हुआ था, और तेजस्वी यादव ने इस रणनीति को विधानसभा चुनाव में दोहराया है. जबकि जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में अपने 101 उम्मीदवारों में पिछड़ा और अति-पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दी है. पार्टी ने 37 पिछड़ा वर्ग, 22 अति-पिछड़ा वर्ग, 13 कुशवाहा, 12 कुर्मी, 8 यादव और 8 धानुक उम्मीदवारों को टिकट दिया है. सामान्य वर्ग से 22 और केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका मिला है. इसके अलावा, 13 महिला उम्मीदवार भी जेडीयू की सूची में शामिल हैं. बिहार चुनाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह से बातचीत (ETV Bharat) इस मुद्दे पर बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि भाजपा जातिगत मुद्दों पर नहीं बल्कि अपने काम पर भरोसा करती है, जिस तरह से भाजपा ने राज्य और केंद्र में काम किया है उसपर वो वोट मांगेगी. आरजेडी पर बोलते हुए आरपी सिंह ने कहा कि उन्होंने बिहार के कुल बजट से भी ज्यादा चुनावी घोषणाएं कर दी हैं. उन्होंने कहा कि जितनी घोषणाएं उन्होंने की है वो पूरे बिहार के बजट का पांच गुना ज्यादा है क्या वो इतनी घोषणाएं अपने भ्रष्टाचार के पैसे से करेंगे. उन्होंने दावा किया कि पहले तो बिहार में राजद की सरकार बनने ही नहीं जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं से झूठे वादे किए गए हैं.