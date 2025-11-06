ETV Bharat / bharat

'महागठबंधन समर्थित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग', RJD के आरोप को EC ने बताया 'भ्रामक'

चुनाव आयोग ने बताया भ्रामक: हालांकि चुनाव आयोग ने आरजेडी के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि आरजेडी का यह आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है. सभी मतदान केंद्रों पर सुचारु रूप से वोटिंग हो रही है. निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है. लिहाजा ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है.

आरजेडी ने लगाया धीमी वोटिंग का आरोप: आरजेडी ने चुनाव आयोग पर धीमा मतदान का आरोप लगाया है. राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसको लेकर पोस्ट साझा किया गया है. जिसमें लिखा है, 'बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि राजद व महागठबंधन समर्थित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है. चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखे और संबंधित अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे.'

पटना/गया: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है. अबतक कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है. हालांकि आरजेडी ने कई सीटों पर धीमी वोटिंग का आरोप लगाया है. वहीं चुनाव आयोग ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है.

आरजेडी कार्यकर्ताओं पर एकतरफा कार्रवाई: उधर, गया के बेलागंज में आरजेडी प्रत्याशी डॉ. विश्वनाथ कुमार सिंह ने चुनाव आयोग और जिला पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने अपने पिता और जहानाबाद से सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव के साथ अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के प्रभाव में आकर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में असमर्थ है. उपचुनाव 2024 में हमें जो परेशानी हुई थी, उसको इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिएआखिरी दम तक लड़ेंगे.

'मनोरमा देवी के साथ घूमते हैं नक्सली': विश्वनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के साथ नक्सली घूम रहे हैं. 2002 से जो फरार घोषित हैं, वो साथ घूम रहे हैं. मनोरमा देवी का सरकारी बॉडी गार्ड उनके बेटे के साथ घूमता है. लोगों को पीटा जा रहा है. जिला प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से सबकुछ हो रहा है, लिहाजा डीएसपी को फौरन हटाया जाए.

"राजद के 800 कार्यकर्ताओं पर बिना किसी वजह के धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि उनके 30 सक्रिय कार्यकर्ता और नेताओं पर सीसीए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. हमारी ओर से चुनाव आयोग को लिखित शिकायत की गई है. सबूत भी दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जदयू प्रत्याशी के बेटे रॉकी यादव की तरफ से खुले आम पैसे बांटे जा रहे हैं. वीडियो वायरल है, एक मतदाता ने लिखित आवेदन दिया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है."- डॉ. विश्वनाथ सिंह, आरजेडी उम्मीदवार, बेलागंज

क्या बोले सुरेंद्र यादव?: इस दौरान विश्वनाथ सिंह के पिता और आरजेडी सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मेरे बेटे ने जो कहा है, वो सौ फीसदी सत्य है. चुनाव आयोग और प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई हो. साथ ही संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्देश दें.

"विश्वनाथ सिंह ने जो भी कहा है, सच है. चुनाव आयोग के लोग ही चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं. अगर ऐसा हुआ तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा, लोकतंत्र में वोट देने का सब का अधिकार है, फिर भी लोगों को प्रभावित किया जा रहा है."- सुरेंद्र प्रसाद यादव, सांसद, आरजेडी

