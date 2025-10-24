ETV Bharat / bharat

क्यों PM मोदी ने भरी दोपहरी में समस्तीपुर की जनता से मोबाइल का टॉर्च ऑन करवाया, जानें

समस्तीपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के दो स्थानों समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी सभा है. समस्तीपुर में पीएम मोदी सबसे पहले दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरीगांव पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार.

'फिर आएगी एनडीए सरकार': पीएम मोदी ने कहा कि इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मईया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है. ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं, समस्तीपुर का जो ये माहौल है, मिथिला का जो मूड है उसने पक्का कर दिया है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार. चुनावी सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संबोधित किया. वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, अशोक चौधरी, संजय झा समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे.

"अपना मोबाइल निकालिए उसे बाहर निकालिए और लाइट ऑन करें. अब आप बताइये जब इतनी लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? पूरा देश आपको सुन और देख रहा है. बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए. हमारी सरकार ने इंटरनेट सस्ता कर दिया है. भारत में 1 जीबी डेटा एक कप चाय से महंगा नहीं होगा."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने कहा कि हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है. हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया. भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया है.