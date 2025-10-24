क्यों PM मोदी ने भरी दोपहरी में समस्तीपुर की जनता से मोबाइल का टॉर्च ऑन करवाया, जानें
समस्तीपुर में पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला किया.
Published : October 24, 2025 at 12:47 PM IST
समस्तीपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के दो स्थानों समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी सभा है. समस्तीपुर में पीएम मोदी सबसे पहले दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरीगांव पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी पर जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार.
'फिर आएगी एनडीए सरकार': पीएम मोदी ने कहा कि इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मईया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है. ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं, समस्तीपुर का जो ये माहौल है, मिथिला का जो मूड है उसने पक्का कर दिया है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार. चुनावी सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संबोधित किया. वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, अशोक चौधरी, संजय झा समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे.
"अपना मोबाइल निकालिए उसे बाहर निकालिए और लाइट ऑन करें. अब आप बताइये जब इतनी लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? पूरा देश आपको सुन और देख रहा है. बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए. हमारी सरकार ने इंटरनेट सस्ता कर दिया है. भारत में 1 जीबी डेटा एक कप चाय से महंगा नहीं होगा."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
पीएम मोदी ने कहा कि हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है. हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया. भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया है.
Live : आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरे पर समस्तीपुर में विशाल और ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करते हुए।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 24, 2025
मौके पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूद...#biharwithmodinitishhttps://t.co/JlA2ZBK4OI
समस्तीपुर की 10 सीटों पर जंग: समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2020 में एनडीए और महागठबंधन को 5-5 सीटों पर जीत मिली. जेडीयू को कल्याणपुर, वारिश नगर, सराय रंजन, बीजेपी को रोसड़ा और मोहिउद्दीन नगर में और आरजेडी को उजियारपुर, मोरवा और समस्तीपुर के साथ हसनपुर में भी जीत मिली थी. वहीं सीपीएम ने विभूतिपुर पर जीत दर्ज की थी. दलित, अति पिछड़ा वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट भी जीत-हार में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं. कुशवाहा, बनिया, यादव और ब्राह्मण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
