बिहार चुनाव: दूसरे चरण के अभियान में किसने कितनी रैलियां कीं, कौन से प्रमुख मुद्दे रहे हावी, जानें

शाह ने 7 नवंबर को जमुई में नक्सलवाद खत्म करने पर पीएम मोदी की तारीफ की. भागलपुर की रैली में अमित शाह ने कहा, "आरजेडी पहले चरण में साफ हो गया." शाह ने 8 नवंबर को पूर्णिया में रोड शो कर 160 से ज्यादा सीटों की जीत का दावा किया.

रैलियों में पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. शाह ने 9 नवंबर को सासाराम और अरवल में रैलियां कीं, जहां उन्होंने महागठबंधन को 'ठगबंधन' कहा. उन्होंने कहा, "बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही रहेंगे."

प्रमुख नेताओं की रैलियां और बयान दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान के दौरान नेताओं ने एक-दूसरे पर तीखे हमले किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के लिए कई रैलियां कीं. 8 नवंबर को सीतामढ़ी और बेतिया में रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "पहले चरण में आपने विपक्ष को '65 वोल्ट का झटका' दिया है. एनडीए को फिर से जिताओ, बिहार को विकसित बनाओ." उन्होंने आरजेडी को 'कट्टा राज' का ताजपोश प्रिंस बताते हुए लालू प्रसाद पर निशाना साधा. 7 नवंबर को भभुआ में महिलाओं को 'मातृ शक्ति' कहकर धन्यवाद दिया. 9 नवंबर को पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में विशाल रोड शो किया, जहां चनपटिया शुगर मिल के पुनर्वास की मांग उठी.

दूसरे चरण के प्रचार का समापन रविवार शाम को हो गया, जिसमें एनडीए और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने मतदाताओं से अंतिम अपील की. एनडीए ने विकास और शासन की बात की, जबकि महागठबंधन ने बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर जोर दिया. ना सिर्फ रैलियों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होड़ लगी रही बल्कि बयानों को लेकर भी वार-पलटवार चलता रहा.

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग कल, 11 नवंबर को होगी. इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है. इन क्षेत्रों में मिथिला, कोसी, पश्चिम बिहार, मगध, अंगिका और सीमांचल क्षेत्र शामिल हैं. पहले चरण में 65% मतदान के बाद दूसरे चरण में भी भारी वोट पड़ने की उम्मीद है. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

वहीं, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कई रैलियां चर्चा का विषय बनीं. एनडीए का चेहरा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई रैलियों में 2005 से बिहार के बदलाव पर जोर दिया. उन्होंने सीतामढ़ी में कहा, "जंगल राज खत्म हो गया, विकास की राह पर बिहार है." अपने स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों को खारिज करते हुए नीतीश ने कहा, "मैं पूरी तरह फिट हूं." उन्होंने पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी रैलियां कीं.

इसी तरह एनडीए के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 नवंबर को छातापुर, नरपतगंज, बिस्फी और सिकटी में रैली की. इसके अलावा पश्चिम चंपारण में भी उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार एलईडी लाइटिंग की तरह चमकेगा." साथ ही पश्चिम चंपारण की रैली में योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की मजबूती पर भी जोर दिया.

इसके अलावा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपनी रैलियों में खूब गरजे और जनता को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई. राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला. उन्होंने 9 नवंबर को गोह और मोहनिया में रैलियां कीं।. उन्होंने लोगों से कहा, "आरजेडी का कट्टा राज लौटेगा या विकसित बिहार बनेगा, ये फैसला आपका है." इसी तरह रोहतास में रैली करते हुए राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों को बकवास बताया. सिंह ने गयाजी में भी रैली की.

इसी प्रकार, विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं ने भी खूब रैलियां की और ताल ठोके. आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने दर्जनों रैलियां कीं. उन्होंने 9 नवंबर को अपना 36वां जन्मदिन मनाते हुए रोहतास के काराकट और दिनारा में रैलियां कीं. आरजेडी के समर्थकों ने केक काटा. यहां तेजस्वी ने कहा, "बदलाव का उपहार बिहार को देंगे. पहले चरण में बदलाव का वोट पड़ा, दूसरे में भी आएगा."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रमुख रैलियों और बयानों की बात करें तो उन्होंने 9 नवंबर को किशनगंज, पूर्णिया और बांका में रैलियां कीं. राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में मोदी-शाह और भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस देश को जोड़ने में लगा है.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए 8 नवंबर को कटिहार, भागलपुर और पूर्णिया में 10 रैलियां कीं. इन रैलियों में उन्होंने मोदी सरकार जमकर निशाना साधा और कहा कि "मोदी साम्राज्य के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई महात्मा गांधी की ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई जैसी है. महिलाओं की सुरक्षा पर एनडीए फेल है." खराब मौसम के कारण प्रियंका गांधी की एक रैली रद्द भी हुई.

अन्य नेताओं की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गया और रोहतास में रैलिया कीं. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (आरपीआई) ने जमुई और गया में एनडीए के समर्थन में रैली की. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने औरंगाबाद में रोड शो किया. इसी तरह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरंगाबाद में जनसभा की. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो प्रचार के अंत में एनडीए नेताओं को धन्यवाद भी दिया.

प्रचार में हावी रहे प्रमुख विवाद और आरोप-प्रत्यारोप

वोट चोरी का आरोप: राहुल गांधी ने पहले चरण में 'वोट चोरी' का दावा किया, जिसे राजनाथ सिंह ने बकवास बताया.

आरजेडी पर हमला: अमित शाह ने लालू परिवार को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया.

एनडीए का दावा: भाजपा ने 2/3 बहुमत की भविष्यवाणी की.

महागठबंधन ने कहा, "बदलाव का माहौल है."

11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग

चुनाव आयोग ने काफी सख्ती बरती है. 122 सीटों पर 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे. एनडीए (भाजपा-जेडीयू) और महागठबंधन (आरजेडी-कांग्रेस) के बीच कांटे की टक्कर है. जन सुराज जैसी नई पार्टियां भी मैदान में हैं. बिहार की 243 सीटों पर बहुमत के लिए 122 चाहिए. मुख्य तौर पर यदि देखा जाए तो बिहार का यह चुनाव बेरोजगारी, प्रवासन और विकास के इर्द-गिर्द ही घूमता रहा.

