ETV Bharat / bharat

'BJP के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल', तेजस्वी यादव के साथ रैली में गरजे राहुल गांधी

राहुल गांधी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है. उन्होंने बिहार में बदलाव की अपील की. पढ़ें..

RAHUL GANDHI
मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी की रैली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 29, 2025 at 2:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की है. मुजफ्फरपुर में उन्होंने आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं लेकिन आज भी ये प्रदेश सबसे पिछड़ा है. ऐसे में नई सोच वाली सरकार की जरूरत है.

'बीजेपी के हाथ में नीतीश का रिमोट कंट्रोल': राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल असल में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है. बीजेपी जैसा चाहती है, बिहार के मुख्यमंत्री वैसा ही करते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा.

"20 साल से बिहार में नीतीश सरकार चल रही है. बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इन्होंने पिछले 20 साल में क्या किया? क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां आपको कुछ ना मिले? नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है. बीजेपी का सामाजिक न्याय से कोई लेना-देना नहीं है."- राहुल गांधी, नेता, कांग्रेस

20 सालों में क्या किया?: राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में 20 साल से सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार खुद को अतिपिछड़ा कहते हैं, लेकिन उन्होंने 20 साल में यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कुछ नहीं किया. कांग्रेस नेता ने भीड़ से पूछा कि क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अडानी को 1-2 रुपए में जमीन दे दी जाए और युवाओं को रोजगार न मिले? उन्होंने कहा कि ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए.

बदहाली के लिए एनडीए सरकार जिम्मेदार: राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश के हर जिले में गया हूं. जहां भी मैं जाता हूं, वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आपने दिल्ली बनाई, बेंगलुरु की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया खून पसीना दिया. मुंबई को आपने मदद दी. दुबई आपकी मेहनत से बना है. आप अलग-अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

'मेड इन बिहार होना चाहिए': कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है. मेड इन चाइना. नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और GST लागू करके सभी छोटे व्यवसायों को नष्ट कर दिया है. जहां भी देखो, मेड इन चाइना है. हम कहते हैं कि यह मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए. मोबाइल, शर्ट, पैंट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए. हमें ऐसा बिहार चाहिए.'

क्या बोले तेजस्वी?: वहीं आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने 'डबल इंजन की सरकार' पर हमला करते हुए कहा कि 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और 11 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसके बावजूद बिहार पिछड़ा और गरीब राज्य है. उन्होंने पूछा कि राज्य की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है?

"20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं. सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को नौकरी रोजगार मिला होगा? केवल घूसखोरी बढ़ी है की नहीं? जो 20 साल में नहीं दिए वे अगले 5 साल में कहां से देंगे?"- तेजस्वी यादव, सीएम कैंडिडेट, महागठबंधन

ये भी पढ़ें:

महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी,'तेजस्वी प्रण' में हर घर नौकरी, भूमिहीनों को जमीन और फ्री बिजली का वादा

महागठबंधन के चुनावी घोषणापत्र के कवर पर लालू की छोटी फोटो, जानिए क्यों मचा बवाल?

तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो होगी कार्रवाई, CM फेस घोषित होते ही RJD नेता ने दिखाए तेवर

महागठबंधन में तेजस्वी यादव होंगे CM फेस, मुकेश सहनी बनेंगे डिप्टी CM

TAGGED:

RAHUL GANDHI
TEJASHWI YADAV
महागठबंधन
मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी की रैली
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.