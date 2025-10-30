ETV Bharat / bharat

बिहार के अस्पतालों को लेकर ये क्या बोल गए राहुल गांधी, जानें

नालंदा: नीतीश के गढ़ नालंदा में गुरुवार (30 अक्टूबर) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हुंकार भरी. उन्होंने नालंदा से कांग्रेस प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार, बिहारशरीफ से उमैर खान और हरनौत से अरुण कुमार को जिताने की अपील की है. इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला किया. साथ ही बिहार के अस्पतालों पर भी सवाल खड़े किए.

'बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं, मरने जाते हैं': उन्होंने नीतीश सरकार के 20 साल के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य मिल सकता है? उन्होंने कहा कि दिल्ली के एम्स के सामने मेट्रो स्टेशन में बिहार के हर जिले के लोग मिलते हैं. हर जिले से इलाज कराने आते हैं. मैंने पूछा कि यहां क्यों आए तो उन लोगों ने बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज कराने जाता है तो वापस नहीं आता है. वहीं मर जाता है. बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं, मरने जाते हैं.

'मोदी के हाथ में नीतीश का रिमोट कंट्रोल': उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया और कहा कि नीतीश जी के हाथ में कुछ नहीं है. उनका रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है. बिहार को नीतीश नहीं, बल्कि मोदी-शाह और नागपुर (RSS) चलाते हैं.

"केंद्र सरकार ने 'दो हिंदुस्तान' बनाया है. एक अंबानी-अडानी का और दूसरा गरीबों, किसानों और मजदूरों का. किसानों की जमीन छीनकर ₹1 में अडाणी को दी जा रही है. हम चाहते हैं कि 'मेड इन चाइना' की जगह फोन पर 'मेड इन बिहार' और 'मेड इन नालंदा' लिखा हो और यहां की फैक्ट्रियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले."- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

'यमुना में स्नान के नाम पर बनवाया छोटा-सा तालाब': साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा करते हुए कहा कि छठ पूजा के समय पीएम मोदी ने निर्णय लिया कि यमुना में जाकर स्नान करेंगे. फोटो आप लोगों ने देखी? एक तरफ हिंदुस्तान, बिहार की सच्चाई. यमुना गंदगी और गंध से भरी हुई. दूसरी तरफ मोदी ने साफ पानी का छोटा- सा तालाब बनाया. दूर से पानी आया, दिल्ली के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, लेकिन मोदी जी के नहाने के लिए दूर से पानी आया.