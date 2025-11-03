'रोना बंद करिये मोदी जी', PM पर प्रियंका गांधी का तंज- अपने लिए 'अपमान मंत्रालय' बनवा लीजिए
प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को एक नया मंत्रालय बनाने का सुझाव दिया है, जिसका नाम 'अपमान मंत्रालय' हो. इससे समय बर्बाद नहीं होगा. पढ़ें..
Published : November 3, 2025 at 5:18 PM IST
सहरसा/समस्तीपुर/लखीसराय: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार दौरे पर हैं. जहां वह लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं. सहरसा के सोनबरसा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया. इस दौरान उन्होंने एनडीए की डबल इंजन सरकार पर जोरदार हमला बोला. साथ ही पीएम मोदी पर भी निशाना साधा.
पीएम मोदी को प्रियंका का सुझाव: प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री को एक सुझाव देना चाहती हूं, क्योंकि उनके (नरेंद्र मोदी) लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है. पीएम का समय रोजगार उपलब्ध कराने, विकास को बढ़ावा देने और बड़े उद्योग स्थापित करने में लगना चाहिए. लिहाजा मेरा सुझाव है कि वे एक नया मंत्रालय बनाएं और उसे 'अपमान मंत्रालय' कहें, ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो.
#WATCH | #BiharElection2025 | सोनबरसा, बिहार | कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, " ...मैं प्रधानमंत्री को एक सुझाव देना चाहती हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का समय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का समय रोज़गार उपलब्ध कराने, विकास को बढ़ावा देने और बड़े उद्योग स्थापित करने… pic.twitter.com/O0xY8MXrNj— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2025
"मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री एक नया मंत्रालय बनाएं और उसे अपमान मंत्रालय कहें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो. जब आप अपनी नौकरी और अपने रोजगार के लिए विरोध करते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी के सवाल उठाने से देश का अपमान हो रहा है तो अपमान मंत्रालय आपको तलब कर सकता है. मेरा यह भी सुझाव है कि यह मंत्रालय मेरे परिवार पर की गई सारी गलत टिप्पणियों का रिकॉर्ड रखे. इससे एक पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी."- प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद, कांग्रेस
'रोना बंद करिये मोदी जी': कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं. रोना बंद कीजिए. यहां पूरा देश रो रहा है. छात्र शिक्षा मांग रहे हैं. युवा रोजगार मांग रहे हैं. किसान मदद मांग रहे हैं लेकिन आप अपना रोना-धोना कर रहे हैं.
नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं- रोना बंद कीजिए।— Congress (@INCIndia) November 3, 2025
⦁ यहां पूरा देश रो रहा है
⦁ छात्र शिक्षा मांग रहे हैं
⦁ युवा रोजगार मांग रहे हैं
⦁ किसान मदद मांग रहे हैं
लेकिन आप अपना रोना-धोना कर रहे हैं।
: कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी
📍 लखीसराय,… pic.twitter.com/TVCMmWlmCw
लखीसराय में क्या बोलीं?: प्रियंका गांधी ने लखीसराय में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जैसे बिहार की जनता की सुनवाई नहीं है, वैसे ही नीतीश कुमार की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. ये 'डबल' इंजन की नहीं, 'सिंगल इंजन' की सरकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं. यही बिहार की असलियत है.
आज जैसे बिहार की जनता की सुनवाई नहीं है, वैसे ही नीतीश कुमार की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।— Congress (@INCIndia) November 3, 2025
ये 'डबल' इंजन की नहीं, 'सिंगल इंजन' की सरकार है। बिहार की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं।
यही बिहार की असलियत है।
: कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती… pic.twitter.com/Rve3sYiy5S
रोसड़ा में प्रियंका का रोड शो: प्रियंका गांधी वाड्रा ने समस्तीपुर को रोसड़ा में कांग्रेस और महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार की नाकामी से जनता तंग आ चुकी है और वह बिहार में बदलाव के लिये तैयार है. उन्होंने दावा किया कि जनता की उम्मीद महागठबंधन के साथ है. 14 नवंबर को परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे और हमारी सरकार बनेगी.
कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी रोसड़ा में रोड शो में शामिल हुईं।— Bihar Congress (@INCBihar) November 3, 2025
BJP-JDU सरकार की नाकामी से जनता तंग आ चुकी है और वह बिहार में बदलाव के लिये तैयार है। जनता की उम्मीद महागठबंधन के साथ है।
बदलेगी सरकार, बदलेगा बिहार ✊ pic.twitter.com/tOKcrUGUI3
