'रोना बंद करिये मोदी जी', PM पर प्रियंका गांधी का तंज- अपने लिए 'अपमान मंत्रालय' बनवा लीजिए

प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को एक नया मंत्रालय बनाने का सुझाव दिया है, जिसका नाम 'अपमान मंत्रालय' हो. इससे समय बर्बाद नहीं होगा. पढ़ें..

Priyanka Gandhi Vadra
बिहार में प्रियंका गांधी की रैली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
सहरसा/समस्तीपुर/लखीसराय: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार दौरे पर हैं. जहां वह लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं. सहरसा के सोनबरसा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया. इस दौरान उन्होंने एनडीए की डबल इंजन सरकार पर जोरदार हमला बोला. साथ ही पीएम मोदी पर भी निशाना साधा.

पीएम मोदी को प्रियंका का सुझाव: प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री को एक सुझाव देना चाहती हूं, क्योंकि उनके (नरेंद्र मोदी) लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है. पीएम का समय रोजगार उपलब्ध कराने, विकास को बढ़ावा देने और बड़े उद्योग स्थापित करने में लगना चाहिए. लिहाजा मेरा सुझाव है कि वे एक नया मंत्रालय बनाएं और उसे 'अपमान मंत्रालय' कहें, ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो.

"मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री एक नया मंत्रालय बनाएं और उसे अपमान मंत्रालय कहें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो. जब आप अपनी नौकरी और अपने रोजगार के लिए विरोध करते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी के सवाल उठाने से देश का अपमान हो रहा है तो अपमान मंत्रालय आपको तलब कर सकता है. मेरा यह भी सुझाव है कि यह मंत्रालय मेरे परिवार पर की गई सारी गलत टिप्पणियों का रिकॉर्ड रखे. इससे एक पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी."- प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद, कांग्रेस

Priyanka Gandhi Vadra
सोनबरसा में पप्पू यादव के साथ प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

'रोना बंद करिये मोदी जी': कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं. रोना बंद कीजिए. यहां पूरा देश रो रहा है. छात्र शिक्षा मांग रहे हैं. युवा रोजगार मांग रहे हैं. किसान मदद मांग रहे हैं लेकिन आप अपना रोना-धोना कर रहे हैं.

लखीसराय में क्या बोलीं?: प्रियंका गांधी ने लखीसराय में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जैसे बिहार की जनता की सुनवाई नहीं है, वैसे ही नीतीश कुमार की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. ये 'डबल' इंजन की नहीं, 'सिंगल इंजन' की सरकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं. यही बिहार की असलियत है.

रोसड़ा में प्रियंका का रोड शो: प्रियंका गांधी वाड्रा ने समस्तीपुर को रोसड़ा में कांग्रेस और महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार की नाकामी से जनता तंग आ चुकी है और वह बिहार में बदलाव के लिये तैयार है. उन्होंने दावा किया कि जनता की उम्मीद महागठबंधन के साथ है. 14 नवंबर को परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे और हमारी सरकार बनेगी.

TAGGED:

PRIYANKA GANDHI VADRA
बिहार में प्रियंका गांधी की रैली
प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला
MAHAGATHBANDHAN
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

