प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, बोले- 'लड़ूंगा तो नुकसान होगा'

पटना: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनके राघोपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी. उन्होंने का कि यह फैसला उनकी पार्टी के हित में लिया गया है.

प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव : जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "सभी पार्टी सदस्यों ने फैसला कर लिया है. हम सबने मिलकर फैसला किया है कि मुझे सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के काम पर ध्यान केंद्रित करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं."

NDA पर क्या बोले प्रशांत किशोर? : पीके ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि "बिहार की जनता पहले से ही जानती है कि ये लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं. जब आप सोचेंगे कि आप बिहार को कितना लूट सकते हैं, तो ऐसा होना तय है. NDA और महागठबंधन, दोनों की यही स्थिति है. सम्राट चौधरी के खिलाफ एक जाने-माने डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं और तारापुर में उन्हें घेर लिया जाएगा."

बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी मुझपर है, तो सबकी मदद करने के लिए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है. मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था. देखा भी लेकिन पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि है. मेरा भी उसमें मत है. मेरे साथी राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं.- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

'मेरे चुनाव लड़ने से प्रत्याशियों को नुकसान': प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज ने फैसला लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है, उसी को पूरी तरह से मैं कर लूं तो काफी होगा. अगर चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 4 से 5 दिन का नुकसान होगा. इस नुकसान से पार्टी के कई उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है. इसलिए पार्टी के हित में मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो काम मैं कर रहा हूं, वह करता रहूं. साथ ही पीके ने कहा कि पार्टी को कम से कम 150 सीटें जीतनी होंगी, नहीं तो इसे हार के रूप में देखा जाएगा.