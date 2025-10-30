ETV Bharat / bharat

क्या है गोलू हत्याकांड? जिसका पीएम मोदी ने किया जिक्र, जानें बिहार की दिल दहला देने वाली घटना

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर हमला किया. आरजेडी के शासन काल में हुई घटनाओं का जिक्र किया. पीएम मोदी ने 23 साल पहले हुई गोली हत्याकांड का जिक्र किया और कहा इन लोगों की सरकार में एक मासूम बच्चे का अपहरण कर पैसों के लिए उसे काट डाला.

पीएम मोदी ने गोलू हत्याकांड का किया जिक्र: मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने कहा कि जंगलराज के दिनों को याद करते हैं, तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे. आप मुजफ्फरपुर के लोग RJD सरकार में हुआ गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते. इसी शहर में 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बालक को अपराधियों ने दिन-दहाड़े किडनैप के लिया था.

"बदले में बहुत सारे रुपये मांगे थे और जब रुपये नहीं दे पाए, तो RJD के इन चट्टे-बट्टों ने उस छोटे से बालक के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आक्रोश में था मुजफ्फरपुर: साल 2001 को गोलू का अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसका शव बरामद किया गया था. अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से पैसों की डिमांड की थी. इस मामले ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था. बच्चे का शव मिलने के बाद मुजफ्फरपुर वासी आक्रोशित हो गए थे.

उस दिन क्या हुआ था?: 20 सितंबर 2001 को गोलू अपनी दो बहनों के साथ स्कूल जा रहा था. तभी दिन दहाड़े जेल रोड इलाके से अपराधियों ने रिक्शे से जबरदस्ती गोलू का अपहरण किया और मारुति में बैठाकर ले गए थे. गोलू के अपहरण के बाद पूरे इलाके में अपहरण मच गया था. पुलिस भी उसे तलाशने में लगी थी. इसी बीच अपहरण के चार दिन बाद 25 सितंबर 2001 को गोलू का शव मिला था.

परिजनों ने मासूम की कपड़ों से पहचान की थी. घटना के बाद आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए थे और हिंसा भड़क गई थी. उस समय बिहार के जंगलराज का जिक्र करने पर इस घटना का जिक्र नेता जरूर करते थे. इस क्रूर घटना ने तत्कालीन बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था.