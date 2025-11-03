ETV Bharat / bharat

'कांग्रेस ने RJD की लुटिया डुबाने की सुपारी ली', सहरसा में PM ने महिला क्रिकेट टीम के लिए तालियां बजवाईं

महिला क्रिकेट टीम के लिए तालियां बजवाईं: प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की पहचान ज्ञान से भी है और नारी सम्मान से भी है. बिहार हमेशा से ही नारी शक्ति का सशक्त स्थान रहा है. माता सीता हो, देवी भारती हो, विदुषी गार्गी हो, ऐसी अनगिनत महिलाएं, माताएं हमारी प्रेरणाएं हैं. नारी सशक्तिकरण की इसे प्रेरत भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं. कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है. भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है. पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है और ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है.

फर्स्ट टाइम वोटर से की अपील: पीएम ने कहा कि मैं आपको भी कहता हूं कि आप अपना जो पहला वोट डालेंगे, वो सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए और एनडीए की सरकार बनने वाली है. आपका वोट एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला है. इसलिए सभी नौजवान बेटे-बेटी जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उन्हें मेरा विशेष आग्रह है कि इस बार आपका वोट NDA की सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए. जो जंगलराज वाले हैं, उनको ऐसा पराजय देना है कि वो बिहार का कभी बुरा सोच भी ना सके.

सहरसा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सहरसा में चुनावी रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं. 6 नवंबर की सुबह सहरसा और मधेपुरा मतदान करेगा. मैंने जब जीवन में पहली बार मतदान किया था तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा मत विफल नहीं होना चाहिए. मेरे वोट से सरकार बने, यह मैंने तब सोचा था जब मैंने पहली बार मतदान किया था.

एनडीए की पहचान विकास से: नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजद हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर-दूर तक का कोई नाता नहीं है. एनडीए की पहचान विकास से है और राजद कांग्रेस की पहचान विनाश से है. कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था लेकिन इसके बाद 2004 में राजद के समर्थन वाली, दिल्ली में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद यहां 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी.

लोगों ने राजद को नकार दिया: मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने हर गली-मोहल्ले से राजद को नकार दिया. इसके कारण राजद वालों का पारा, उनका अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया. वो बिहार के लोगों से इतने नाराज हुए कि वे बिहार को बर्बाद करने पर तुल गए. दिल्ली में उनकी सरकार थी, दिल्ली में सरकार उनके समर्थन पर चल रही थी. इसलिए इन्होंने दिल्ली सरकार में बैठकर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बगल में बैठकर बिहार से और नीतीश कुमार की सरकार से बदला लेना शुरू कर दिया और उन्होंने जितने भी बिहार के लोगों की भलाई की योजनाएं थीं, उन पर ताला लगा दिया. कांग्रेस राजद ने कोसी महासेतु को लटका दिया.

डबल इंजन की सरकार: पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में आपने मुझे दिल्ली में बैठकर देश की सेवा करने का मौका दिया. एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनाई. अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, बदला लेने वालों को वहां से भी हटाया. मैंने नए सिरे से इसकी (कोसी महासेतु पुल योजना) फाइल मंगाई, नई तेजी से काम शुरू किया, कोसी महासेतु के लिए पैसे दिए, काम शुरू हुआ और आखिरकार साल 2020 में एनडीए सरकार ने बिहार को ये पुल बनाकर सौंपा. एक समय था, जब कोसी-मिथिलांचल के बहुत बड़े हिस्से के लोगों को 300 किलोमीटर का सफर करके इस पार से उस पार जाना पड़ता था. आज वही 300 किलोमीटर का सफर 30 किलोमीटर से भी कम रह गया है.

विपक्ष को घुसपैठियों से लगाव: सहरसा के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हो या राजद, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है. ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं. ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं. मुझे बताएं कि बिहार का भविष्य आप तय करेंगे या घुसपैठिए तय करेंगे? ये घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, आपके संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं. बिहार को घुसपैठियों से बचाना है. इन घुसपैठियों को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं.

मछली क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय: नरेंद्र मोदी ने कहा कि शायद आपको पता नहीं होगा. मैं जब विदेश में जाता हूं तो दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं को भी डिब्बा भर कर मखाना देता हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि ये मेरे बिहार के किसानों की कमाई है. यहां मछली पालकों के हितों को भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है. हमने मछली क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया. पहले भारत सरकार में मछली पालन के लिए कोई दूसरा मंत्रालय नहीं था, कोई बजट नहीं था. उन्होंने कहा कि ये मोदी ही है जिसने भारत में अलग मंत्रालय बनाया ताकि मेरे मछली पालकों का जीवन बेहतर हो सके.

"आरजेडी हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर-दूर तक का कोई नाता नहीं है. एनडीए की पहचान विकास से है और आरजेडी और कांग्रेस की पहचान विनाश से है.आरेजडी और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती. इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कु-संस्कार, कुशासन और करप्शन जैसे ही शब्द भरे पड़े हैं. जंगलराज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

