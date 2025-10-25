ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव: पीएम मोदी, शाह और CM योगी की रैलियों की डिमांड, जंगलराज, घुसपैठ NDA के प्रमुख मुद्दे

24 अक्टूब को बेगूसराय में चुनावी रैली में एनडीए उम्मीदवारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ( ANI )

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम और बेगूसराय की जनसभाओं में युवाओं से दावा किया कि "बिहार अब स्टार्टअप और निवेश का हब बनेगा. एनडीए को वोट देकर विकास की रफ्तार बढ़ाएं." उन्होंने रोजगार सृजन, किसानों की आय दोगुनी करना, और बुनियादी ढांचे के विकास पर बात की. बेगूसराय में उन्होंने महागठबंधन पर टिकट बेचने और घोटालों का आरोप लगाया, जिससे एनडीए उम्मीदवारों की मांग को और बल मिला और पीएम मोदी के भाषणों पर खूब तालियां भी बजीं.

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने शबाब है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों ने एनडीए उम्मीदवारों की मांग को और ज्यादा बढ़ा दिया है. समस्तीपुर, बेगूसराय, सीवान और बक्सर में शुक्रवार को हुई रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी, और उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में सुशासन, विकास और जंगलराज के खिलाफ लड़ाई की मांग को लेकर मुखर दिखे. इन रैलियों ने बिहार के राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है. साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में भी पहुंच रही भीड़ की वजह से उम्मीदवार पार्टी के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के कैंपेन को लेकर लगातार पार्टी से अपने-अपने क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली की भी डिमांड कर रहे हैं.

पार्टी सूत्रों की मानें तो बिहार के उम्मीदवारों के बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों की मांग बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने में पार्टी को काफी मुश्किलें आ रही हैं. यही वजह है कि पार्टी पूरे प्रदेश को कुछ जोन में बांटकर आगे पीएम मोदी की और रैलियों का कार्यक्रम तैयार कर रही है.

अब तक गृह मंत्री अमित शाह की सिवान और बक्सर में रैलियां हुई हैं. इन रैलियों में उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा, वहीं सीवान में शाह ने आरजेडी उम्मीदवार ओसामा शहाब पर निशाना साधते हुए कहा, "लालू-राबड़ी के जंगलराज में सीवान में आतंक का राज था. अब एनडीए की सरकार ने बिहार को सुरक्षित बनाया है. ओसामा को हराकर जंगलराज को हमेशा के लिए खत्म करें."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूब को बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित किया (ANI)

बक्सर में शाह ने घुसपैठ और अपराधमुक्त बिहार की मांग को दोहराया. उन्होंने कहा, "एनडीए सत्ता में लौटा तो हर घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा." शाह ने चंदा बाबूगंज, बक्सर, डुमरांव, राजपुर, ब्रह्मपुर, कोचिकोट और चैनपुर के उम्मीदवारों के लिए जनता से समर्थन मांगा. शाह ने महागठबंधन को "टूटा-फूटा गठबंधन" करार देते हुए कहा, "14 नवंबर को बिहार असली दिवाली मनाएगा, जब एनडीए की जीत होगी."

शाह ने अपनी रैलियों सुशासन और सुरक्षा, जंगलराज को हमेशा के लिए खत्म करने और अपराधमुक्त बिहार को प्रमुखता से उठाया. अन्य मुद्दों में विकास और रोजगार, स्टार्टअप हब, औद्योगिक निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की बात, कल्याण योजनाएं जिनमें पक्के घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज और किसानों के लिए विशेष पैकेज. इसके अलावा, आरक्षण और सामाजिक न्याय जिसके तहत ओबीसी, ईबीसी और महादलितों के लिए आरक्षण को और मजबूत करने की बात कही. शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में रैलि कीं और 12 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया.

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों- 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. पीएम मोदी और शाह की रैलियों ने न केवल एनडीए उम्मीदवारों की मांगों को बल दिया, बल्कि बिहार की जनता को सुशासन और विकास का भरोसा भी दिलाया.

यह भी पढ़ें- वोटरों को लुभाने की कोशिश पर चुनाव आयोग सख्त, अधिकारियों को दिये ये निर्देश