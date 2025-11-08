ETV Bharat / bharat

'पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका', PM मोदी का दावा- बिहार ने NDA को चुना

बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता: मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहती है, यह उनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ दिखाई देता है. उनके मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है कि ये बच्चे रंगदार बनना चाहते हैं. पीएम ने कहा कि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता. हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा और जज बनेगा.

पहले चरण में बिहार ने किया कमाल: प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है. पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 बोल्ट का झटका लगा है. उन्होंने कहा कि चारों तरफ चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास और एनडीए को चुना है. बिहार की बहनों, बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है.

"पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है. पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है. चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है. हम आज सीतामढ़ी में जो माहौल देख रहे हैं, वो दिल को छूने वाला है. ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सीतामढ़ी: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीतामढ़ी में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि पहले में फेज में एनडीए की एकतरफा जीत हो रही है. पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, 'आज का ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार.'

पीएम ने बताया 'जंगलराज' का मतलब: पीएम मोदी आरजेडी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, 'जंगलराज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और भ्रष्टाचार. ये कुसंस्कार से भरे लोग हैं, ये कुशासन चाहते हैं.' नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय दिया लेकिन जंगलराज आते ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया. आरजेडी ने बिहार में विकास के पूरे माहौल को नष्ट कर दिया.

आरजेडी-कांग्रेस पर हमला: मोदी ने सीतामढ़ी की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वाले सिर्फ उद्योगों पर ताला लगाना जानते हैं. इनके 15 साल के जंगलराज में बिहार में एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगा. मिथिला की मिलें भी बंद हो गईं. उन्होंने कहा कि 15 साल के जंगलराज में बिहार में कोई बड़ा अस्पताल या मेडिकल कॉलेज नहीं बना, इसलिए जंगलराज वालों के मुंह से विकास की बातें सफेद झूठ हैं.

सीतामढ़ी में पीएम मोदी की सभा (ETV Bharat)

राहुल गांधी पर साधा निशाना: नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के तालाब में डुबकी लगाने पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है. ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत है कि बड़े-बड़े लोग ये देखने आ रहे हैं. पानी में डूबकी लगा रहे हैं.

नारी शक्ति के साथ खड़ी है सरकार: मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों का असर हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं. कुछ दिन पहले ही भारत की बेटियों ने क्रिकेट विश्व कप जीता है. तीन दिन पहले ही हमारी विश्व विजेता बेटियां प्रधानमंत्री आवास पर आईं. उनका आत्मविश्वास देखकर मुझे गर्व हुआ. हमारी बेटियों में यह नया आत्मविश्वास इसलिए आया है, क्योंकि हमारी सरकार हर कदम पर नारी शक्ति के साथ खड़ी है.

नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

श्रीराम के बाद माता सीता की बारी: प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यहां विकास भी कर रही है और विरासत का सम्मान भी कर रही है. हम इस क्षेत्र को रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं. सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा भी इसी योजना का हिस्सा है. सीतामढ़ी के दामाद जी का अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है. अब माता सीता के मायके की बारी है. पुनौराधाम की भव्यता अब पूरी दुनिया देखेगी.

चनपटिया में क्या बोले पीएम?: वहीं, पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंपारण सत्याग्रह और संकल्प की धरती है. आज जब हम विकसित बिहार का संकल्प लेकर चले हैं तो फिर से चंपारण की भूमिका बहुत अहम है. बेतिया का ये जनसैलाब चंपारण का मूड बता रहा है.

भविष्य का रोडमैप आपके सामने: पीएम ने कहा कि बिहार में एनडीए की विजय विकास की एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है. मैंने बिहार के सपनों और संकल्पों को लेकर इस चुनाव अभियान में व्यापक चर्चा की है. डबल इंजन सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है, अपना काम और भविष्य का रोडमैप हमने बिहार की जनता के सामने रखा है.

