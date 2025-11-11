ETV Bharat / bharat

यूक्रेन से आकर NRI ने किया वोट, बोले- तरक्की करे हमारा बिहार

लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए एक शख्स यूक्रेन से रोहतास पहुंचा है. मतदान के बाद कहा, 'विदेश की तहत प्रगति चाहता हूं.'

यूक्रेन से रोहतास आकर वोट डाला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 5:01 PM IST

3 Min Read
सासाराम: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी है. तमाम लोग बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. यूक्रेन में रहने वाले डॉ. अमित ने भी रोहतास के डालमियानगर में वोट डाला. उन्होंने कहा कि राज्य में अच्छी सरकार बने और प्रदेश में तरक्की हो, इसी सोच के साथ मतदान करने आया हूं.

यूक्रेन से आकर डाला वोट: जिले के डालमियानगर के रहने वाले डॉ. अमित 25 साल पहले यूक्रेन चले गए थे. वहीं पर उन्होंने शादी भी की और फिर वहीं बस गए. विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए वह बिहार लौटे हैं. उन्होंने कहा कि अभी भी यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध के कारण हालात अच्छे नहीं हैं. एयर स्पेस बंद है. इस वजह से बिहार आने में एक हफ्ते का समय लग गया. तमाम परेशानियों के बावजूद वह अपने घर वोट डालने आए हैं.

प्रवासी भारतीय ने डेहरी में वोट डाला (ETV Bharat)

कैसी सरकार चाहते हैं?: डॉ. अमित ने बताया कि यह सुखद अनुभूति है. कई सालों के बाद वोट करने का अवसर प्राप्त हुआ. उन्होंने कहा कि बिहार में अच्छी सरकार हो. लोगों को रोजी-रोजगार मिले ताकि लोगों को पलायन का दर्द नहीं झेलना पड़े. इसी सोच के साथ इस बार मतदान करने बिहार आया हूं. उम्मीद है कि अच्छी और स्वच्छ सरकार बने, जो सबके बारे में सोचे.

यूक्रेन में तिरंगा लहराते डॉ. अमित (ETV Bharat)

"चुनाव जो महापर्व हो रहा है. हमारा अधिकार है मतदान करना, सही सरकार का चुनाव करना ताकि हमारा जो राज्य है, वो प्रगति की तरफ बढ़ें. मुझे इस धरती से प्रेम है, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है. मैं चाह रहा हूं जैसे विदेश में प्रगति हो रही है, वही मेरे राज्य में हो. बहुत से लोग जो घर छोड़कर जाते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो ताकि वह यहीं पर काम कर सके. कानून-व्यवस्था में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है."- डॉ. अमित, प्रवासी भारतीय

डॉ. अमित (ETV Bharat)

पलायन का दर्द: उन्होंने बताया कि अपने वतन और अपनी माटी से दूर रहने की पीड़ा तो होती ही है. वे कहते हैं कि भले ही सात समंदर पार रहता हूं लेकिन दिलो-दिमाग में यहां की याद हमेशा रहती है. वोट हमारा अधिकार है. सभी लोगों को वोट करना चाहिए ताकि बिहार में अच्छी सरकार का गठन हो. बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले और युवाओं को पलायन न करना पड़े.

25 साल पहले यूक्रेन गए थे डॉ. अमित (ETV Bharat)

कौन-कौन है उम्मीदवार?: डालमियानगर का इलाका रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आता है. इस सीट से आरजेडी ने गुड्डू कुमार चंद्रवंशी को टिकट दिया है, जबकि एनडीए से राजीव रंजन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कैंडिडेट हैं. वहीं जन सुराज पार्टी से प्रदीप ललन सिंह मैदान में हैं. 2020 में आरजेडी के फते बहादुर सिंह को जीत मिली थी.

डॉ. अमित (ETV Bharat)

TAGGED:

NRI VOTER
NRI CASTS VOTE IN ROHTAS
प्रवासी भारतीय ने वोट डाला
ROHTAS NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

