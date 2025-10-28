नीतीश-तेजस्वी-ओवैसी कौन-किससे आगे? त्योहार खत्म होते ही चुनावी जंग के मैदान में उतरे नेता
छठ पूजा संपन्न होते ही राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुट गए. मंगलवार को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी चुनावी रैली की.
Published : October 28, 2025 at 8:36 PM IST
पटना: 36 घंटे का महापर्व छठ पूजा संपन्न हो गया है. अब बिहार का चुनावी महापर्व की बारी है. ऐसे में छठ पूजा के बाद एक बार फिर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार-प्रसार में लग गए हैं. पहले फेज में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, इसलिए महागठबंधन, एनडीए सहित तमाम दल ताकत लगा रहे हैं.
गायघाट में सीएम नीतीश कुमार: सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा में रैली को संबोधित किया. जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभी को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी कोमल को वोट देने की अपील की. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 20 वर्षों से बिहार के विकास काम में लगे हैं. आने वाले समय में बिहार इतना आगे बढ़ेगा कि देश के विकसित राज्यों में शुमार हो जाएगा.
आज मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया।— Nitish Kumar (@NitishKumar) October 28, 2025
चुनावी सभा में गायघाट विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी श्रीमती कोमल को भारी मतों से विजयी बनाने की उपस्थित जनसमूह से अपील की।
हमने समाज के सभी वर्गों के लोगों के हित में… pic.twitter.com/TiSHrugSvm
20 साल का हिसाब दे रहे नीतीश कुमार: मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के कार्यों का लेखा-जोखा पेश किया. जनता से विकास के मुद्दे पर वोट मांगा. नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं. अल्पसंख्यक समुदाय से भी किसी के बहकावे में नहीं आने का अनुरोध कर रहे हैं. नीतीश कुमार यह भी बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने बिहार में क्या-क्या किया.
दो विधानसभा में तेजस्वी की हुंकार: दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के लिए सारण में रैली को संबोधित किए. महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने सारण के तरैया, मांझी विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया. तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी को खत्म करना है या नहीं, पढ़ाई, दवाई, कमाई वाली सरकार चाहिए या नहीं. तेजस्वी यादव ने कहा कि एक मौका दीजिए, राज्य को बदलकर रख देंगे. सारण जिले के तरैया से शैलेंद्र प्रताप और मांझी विधानसभा से डॉ. सत्येंद्र यादव सीपीआई से कैंडिडेट हैं.
हमें दीजिए एक मौक़ा— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 28, 2025
नौकरी मिलेगी पक्का
आपके भरोसे का लगाऊँगा छक्का!
📍तरैया, सारण pic.twitter.com/Q5xtONitDV
ताड़ी शुरू करने का किया ऐलान: राष्ट्रीय जनता दलनेता तेजस्वी यादव ने भी आधे दर्जन से अधिक सभा की. तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला तो शराबबंदी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. कहा कि मेरी सरकार आएगी तो ताड़ी को फिर से शुरू किया जाएगा. मुस्लिम मतदाताओं को इंटैक्ट रखने के लिए तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट किया. AIMIM को कटघरे में खड़ा किया.
ओवैसी के लिए प्रतिष्ठा का विषय: AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है. असदुद्दीन ओवैसी लगातार बिहार के चुनावी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी ने तीन रैलियां की. असदुद्दीन ओवैसी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस के लिए वोट मांगे और अपने प्रत्याशियों का प्रचार भी किया.
AIMIM अध्यक्ष बैरिस्टर @asadowaisi साहब ने आज बिहार के गोपालगंज विधानसभा में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (GDA) के AIMIM उम्मीदवार जनाब अनस सलाम के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया और जनता से 6 नवंबर को पतंग छाप पर बटन दबाकर AIMIM को भारी वोटों से कामयाब करने की अपील की।… pic.twitter.com/A6gsoD8qsI— AIMIM (@aimim_national) October 28, 2025
एक दिन में तीन रैली: पहली रैली गोपालगंज में की, जहां उचकगांव छोटा साखे पंचायत भवन मैदान में असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया. गोपालगंज विधानसभा सीट से अनश सलाम को वोट करने की अपील है. वहीं दूसरी ओर पूर्वी चंपारण के ढाका खेल मैदान में रैली को संबोधित किया. पूर्वी चंपारण में ढाका विधानसभा से राणा रंजीत प्रत्याशी हैं, जहां दूसरे फेज में वोटिंग होगी. इसके अलावे मुंगेर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया. मुंगेर विधानसभा में मोनाज़िर हसन के पक्ष में वोट करने की अपील की.
पिछले साल 5 विधायक बने थे: 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 20 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे. उनके पांच विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे. 2025 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी उत्साहित हैं. 34 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं. असदुद्दीन ओवैसी को अल्पसंख्यक वोट से उम्मीद है.
बिहार में लूट तंत्र हावी: दरअसल, बिहार में 17.70% वोट अल्पसंख्यक समुदाय का है. अल्पसंख्यक वोट को साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी चुनावी सभा कर रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है. ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासनकाल को जंगल राज करार दिया है. कहा है कि "बिहार में लूट तंत्र हावी है." असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा किया. कहा कि "घुसपैठिया के मुद्दे पर अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है."
ओवैसी से बगावत करने वाले को RJD ने टिकट नहीं दिया: 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूत होकर ऊपरी थी. पांच विधायक चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे, हालांकि बाद में राष्ट्रीय जनता दल ने असदुद्दीन ओवैसी के चार विधायकों को तोड़ लिया था. बात दीगर है कि इस बार चार में तीन विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट नहीं दिया. हालांकि AIMIM राजद से गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनी.
क्या इसबार मिलेगी सफलता: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का मानना है कि राजनीतिक दलों के लिए अल्पसंख्यक वोट गेम चेंजर साबित हो सकता है. इस वजह से तमाम राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की अग्नि परीक्षा है कि पिछली बार उनके पांच विधायक जीते थे. इस बार देखना होगा कि ओवैसी कितने विधायक जिता पाते हैं. मुस्लिम वोटर कितना समर्थन करता है.
तेजस्वी के लिए अग्नि परीक्षा: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि अब चुनाव में बहुत कम दिन शेष रह गए हैं. राजनीतिक दल हर हाल में वोटो का ध्रुवीकरण चाहते हैं. वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही बयानबाजी जारी है. असदुद्दीन ओवैसी की एक और जहां अग्नि परीक्षा है तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए भी लिटमस टेस्ट है.
14 नवंबर को होगा फैसला: विशेषज्ञ मानते हैं कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर किस दल का क्या दावा है, यह भी चुनाव के नतीजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा. 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग समाप्त हो जाएगी. 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा. ऐसे में सभी की नजर बिहार चुनाव पर टिकी है.
ये भी पढ़ें: