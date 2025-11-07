ETV Bharat / bharat

'बिहार में नई व्यवस्था बनने जा रही है' बिहार में बंपर वोटिंग पर प्रशांत किशोर का दावा

प्रशांत किशोर ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में हुए ऐतिहासिक मतदान के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे बड़े बदलाव की दस्तक बताया है. पीके ने कहा कि इस बार का रिकॉर्ड वोटिंग प्रतिशत साफ बता रहा है कि बिहार की 60 फीसदी से ज्यादा आबादी अब पुरानी व्यवस्था से तंग आ चुकी है और जन सुराज को मजबूत वैकल्पिक ताकत के रूप में स्वीकार कर रही है. 'बिहार में 14 को नई व्यवस्था बन रही है' : प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव पर कहा, "इस बार मतदान प्रतिशत आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा है. मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है. अब, जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है. बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं.'' "विकल्प ढूंढ़ने में लोगों में जो उदासीनता लोगों में दिख रही थी, उनमें सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं था. लेकिन जन सुराज आने के बाद लोगों को एक विकल्प मिला. लोगों ने बदलाव के लिए अपना वोट दिया है.'' - प्रशांत किशोर, जन सुराज संस्थापक 'प्रवासी मजदूर बने चुनाव के X फैक्टर' : जन सुराज संस्थापक ने आगे कहा कि, ''पहले चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग में छठ के बाद भी यहां रुके प्रवासी मज़दूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. वे इन चुनावों में 'X' फैक्टर हैं. जन सुराज को पूरा भरोसा है. 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा."