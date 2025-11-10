ETV Bharat / bharat

दूसरा चरण तय करेगा बिहार में किसकी बनेगी सरकार! खास है तिरहुत, मगध और सीमांचल

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए के लिए असली चुनौती नजर आ रही है. कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा इस चरण में है.

Voting for 122 seats
11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025

8 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए मंगलवार (11 नवंबर) को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा. इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. दूसरे चरण के दर्जनों विधानसभा सीटों पर एनडीए के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है तो वहीं महागठबंधन के लिए भी राह उतनी आसान नहीं दिख रही है.

2020 का परिणाम: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में साल 2020 में एनडीए ने 66 सीटों पर तो महागठबंधन 49 सीटों पर कब्जा जमाया था. वहीं AIMIM के खाते में 5, BSP ने 1 और निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई थी. इस चरण में जिन 122 सीटों पर चुनाव है, उनमें सबसे अधिक 42 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं.

इसके अलावा आरजेडी के पास 33, जेडीयू के पास 20, कांग्रेस के पास 11, भाकपा माले के खाते में पांच सीट हैं. हम की चार सीटिंग सीटें हैं. आरएलएम, भाकपा, माकपा और वीआईपी की एक भी सीटिंग सीट नहीं है. ऐसे में उनका जीतना उनके गठबंधन के लिए बोनस होगी.

Voting for 122 seats
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

दूसरे चरण में कहां-कहां वोटिंग: 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को पोलिंग है. पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक सीटें 12 हैं. वहीं गयाजी, मधुबनी जिले की 10-10 सीटों पर वोटिंग होनी है,जबकि पश्चिमी चंपारण की 9 सीटें हैं. सीतामढ़ी की 8 सीटें, रोहतास, भागलपुर ,पूर्णिया,कटिहार की 7-7 सीटों पर पोलिंग है. औरंगाबाद,अररिया में 6-6 सीटों पर जंग होगी. नवादा, बांका और सुपौल में 5-5 सीटों पर वहीं कैमूर, जमुई, किशनगंज में 4-4 सीटों पर जबकि जहानाबाद की 3 सीटों पर चुनाव है. अरवल में 2 सीटों पर और शिवहर में 1 सीट पर मतदान होना है.

इन 122 सीटों पर जंग:

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) (12 सीटें): रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोबिन्दगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पीपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया, ढाका

गयाजी (10 सीटें): बेलागंज, गया टाउन, बोधगया, टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी (SC), अतरी, इमामगंज (SC), गुरुवा, वजीरगंज

मधुबनी (10 सीटें): हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा

पश्चिमी चंपारण (बेतिया) (9 सीटें): वाल्मीकिनगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा

सीतामढ़ी (8 सीटें) : बेलसंड, बथनाहा (SC), परिहार, सुरसंड, रीगा, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर, बाजपट्टी

रोहतास (7 सीटें): नोखा, डेहरी, काराकाट, करगहर, सासाराम, चेनारी, दिनारा

भागलपुर (7 सीटें): बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (SC), कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर

पूर्णिया (7 सीटें) : अमौर, कसबा, बनमनखी (SC), रूपौली, धमदाहा, पूर्णिया, बायसी

कटिहार (7 सीटें): बरारी, कोढ़ा, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी

अररिया (6 सीटें): नरपतगंज, रानीगंज (SC), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी

औरंगाबाद (6 सीटें): गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुम्बा (SC), औरंगाबाद, रफीगंज

नवादा (5 सीटें): हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, रजौली (SC)

बांका (5 सीटें): बांका, अमरपुर, कटोरिया (ST), धोरैया (SC), बेलहर

सुपौल (5 सीटें): त्रिवेणीगंज (SC), छातापुर, निर्मली, सुपौल, पिपरा

कैमूर (4 सीटें): चैनपुर, मोहनिया, भभुआ, रामगढ़

किशनगंज (4 सीटें): ठाकुरगंज, किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन (SC)

जमुई (4 सीटें): सिकंदरा (SC), जमुई, झाझा, चकाई

जहानाबाद (3 सीटें): जहानाबाद, मखदुमपुर (SC), घोसी

अरवल (2 सीटें): अरवल, कुर्था

शिवहर (1 सीट): शिवहर

Voting for 122 seats
नीतीश कुमार (ETV Bharat)

किस पार्टी के कितने उम्मीदवार: दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. आरजेडी ने सबसे अधिक 71 तो बीजेपी ने 53 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है. जेडीयू ने 44, कांग्रेस ने 37, लोजपा (आर) ने 15, वीआईपी ने 8, भाकपा माले और हम ने 6-6, आरएलएम और भाकपा ने 4-4 उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं मापका ने एक उम्मीदवार पर दांव लगाया है.

दूसरा चरण और NDA के दिग्गज: दूसरे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिनमें सुपौल से बिजेंद्र यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, अमरपुर से जयंत राज, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, बेतिया से रेणु देवी, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, धमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान हैं.

महागठबंधन के दिग्गज: महागठबंधन की तरफ से आरजेडी वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार की कदवा से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और CPI(ML) विधायक दल के नेता महबूब आलम उम्मीदवार बनाया गया है.

तिरहुत, सीमांचल और मगध में दबदबा: वहीं दूसरे चरण में तिरहुत, सीमांचल और मगध के 90 सीटें खास हैं, जो तय करेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी. तिरहुत के 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा है तो मगध के 26 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है. वहीं सीमांचल में दोनों को ही जोर आजमाइश करनी पड़ेगी.

तिरहुत NDA का गढ़ा : एनडीए को सत्ता तक पहुंचाने में तिरहुत ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था. 2020 के चुनाव में तिरहुत की पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी की 40 सीटों में से 31 पर एनडीए ने कब्जा किया. वहीं महागठबंधन को तिरहुत में महज नौ सीटों पर जीत मिली थी.

महागठबंधन का मगध में कमाल: मगध में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल जिले शामिल हैं. गया जिले की इमामगंज, टिकारी और बाराचट्टी सीट पर जीतनराम मांझी की पार्टी हम ने 2020 में कब्जा किया था. 2025 में तीनों सीटों पर हम पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर मिल रही है. गया शहर से बीजेपी, बेलागंज से जदयू, वजीरगंज से कांग्रेस, और शेरघाटी में लोजपा (R) मैदान में है. औरंगाबाद के कुटुंबा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर है.

Voting for 122 seats
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

सीमांचल तय करेगा किस्मत: सीमांचल की 24 सीटों सरकार बनाने की दिशा में अहम रोल निभा सकता है. साल 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से बीजेपी ने 8, जेडीयू ने 4, कांग्रेस ने 5, आरजेडी और भाकपा (माले) ने एक-एक सीट जबकि एआईएमआईएम ने पांच सीटों पर कब्जा किया था.

मिथिलांचल से चंपारण तक की जंग: बिहार के दूसरे चरण में चंपारण बेल्ट की 21 विधानसभा सीटें हैं तो मिथिलांचल के दो ज़िले मधुबनी और सुपौल की 15 सीटें हैं. इस लिहाज से 36 विधानसभा सीटें हैं. एनडीए ने इस इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन 2020 में किया था.

इस लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती भी एनडीए के घटक दल की है. एनडीए की उम्मीद बीजेपी-जेडीयू के पारंपरिक वोटरों पर टिकी है, लेकिन यहां महागठबंधन रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को हवा देकर लड़ाई को धार देने में जुटा है. इसके चलते चुनौती अधिक खड़ी हो गई है.

दूसरे चरण पर एक्सपर्ट की राय: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉ संजय कुमार का मानना है कि विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए को ऐज मिलता हुआ दिख रहा है. इसके पीछे का कारण यह है कि एनडीए गठबंधन के सभी पांच घटक दलों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर है, जबकि महागठबंधन के सातों घटक दलों के बीच आपसी सहमति का अभाव दिख रहा है.

Voting for 122 seats
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

महागठबंधन के सभी राजनीतिक दल राजद की वोट बैंक के सहारे चुनावी लड़ाई में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं. जहां तक महागठबंधन की बात है तो इनके घटक दलों के बीच दूसरे चरण के चुनाव तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. मुकेश सहनी को जितनी सीटें दी गईं, उसमें से दो सीटों पर बाद में राजद ने अपने बागी उम्मीदवार का समर्थन किया. स्थिति ऐसी रही कि मुकेश सहनी दूसरे चरण में चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं दिखे.

"पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि राजद और कांग्रेस के बीच कोई आपसी तालमेल है भी या नहीं. लगभग एक दर्जन सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन के अपने घटक दलों के साथ फ्रेंडली फाइट है. वामपंथी दलों की स्थिति 2020 के चुनाव के मुकाबले कमजोर हुई है. मिला-जुला के कहा जाए तो एनडीए की मजबूती का मुख्य कारण उसके अपने घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल है और महागठबंधन में घटक दलों के बीच आपसी मनमुटाव एवं विवाद इसे कमजोर करता दिखाई दे रहा है."- डॉ संजय कुमार, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

