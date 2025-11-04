पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत, जानें किसने क्या कहा
बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए-महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी. कौन-कौन पहुंचा जानें
Published : November 4, 2025 at 4:25 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा. मंगलवार 4 नवंबर को पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. चुनाव प्रचार का शोर आज (5 बजे) खत्म हो जाएगा.
पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान: पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान है. इस चरण में कुल 1314 उम्मीदवार (पुरुष 1192, महिला 121, थर्ड जेंडर 1) मैदान में हैं. सभी केंद्रों पर चाक-चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी ने बिहार के मधुबनी में NDA के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय भोजन किया। pic.twitter.com/BZtc8yxeoJ— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 4, 2025
दिग्गजों ने झोंकी ताकत: वहीं 4 नवंबर को एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम मोहन यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रचार करने उतरे. महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी ने उम्मीदवार के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा.
लाइव देखें: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah द्वारा दरभंगा, बिहार में विशाल जनसभा को संबोधन।https://t.co/vhd81OVZxu— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 4, 2025
NDA की रैली: पीएम नरेंद्र मोदी ने 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' महिला संवाद कार्यक्रम किया. अमित शाह ने बिहार में एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रचार किए. दरभंगा के जाले और बेतिया में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे. इस दौरान उन्होंने मधुबनी में NDA के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय भोजन भी किया.
"जंगलराज के दौर में बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. आज रात के समय में भी अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों पर, अनेक जगहों पर बेटियां बिना डर के काम कर रही हैं. बिहार की महिलाएं जंगलराज के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं. उन्होंने ठान लिया है कि जंगलराज की वापसी कभी नहीं होने देंगी, इसलिए जंगलराज वाले बिहार की महिलाओं को तरह-तरह के झूठ बोलने में जुटे हैं."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
पीएम श्री नरेन्द्र मोदी का बिहार की मातृशक्ति के साथ ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत - महिला संवाद’ कार्यक्रम।https://t.co/l0Ly8SxtDy— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 4, 2025
"अभी-अभी मोदी जी और नीतीश जी ने 1.41 करोड़ जीविका दीदी के बैंक खातों में 10 हजार रुपये डालने का काम किया है. ये लालू की पार्टी कहती है कि हम जीविका दीदियों से ये 10 हजार रुपये वापस ले लेंगे. मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी से कहकर जाता हूं कि लालू जी और इनके बेटे को छोड़िए, इनकी तीन पीढ़ी भी आ जाए, वो भी आपसे ये 10 हजार रुपये वापस नहीं ले सकते."- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोजपुर के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया. जेपी नड्डा ने गयाजी में विष्णुपद मंदिर में पूजा की. वहीं गया में रोड शो किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राघोपुर में जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि "जब केंद्र में कांग्रेस-राजद यानि UPA सरकार थी, तो उन्होंने बिहार के लिए 10 साल में केवल 2 लाख करोड़ रुपये दिए.
जो विकास की पटरी पर आज बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए नीतीश कुमार जी पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 4, 2025
यह बिहार का स्वर्णिम काल है, उज्ज्वल भविष्य की पहचान है।
यह समय है, विकसित भारत और विकसित बिहार के निर्माण में अपना योगदान देने का।
- श्री @JPNadda pic.twitter.com/GjrPy5Gkmf
"जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमने बिहार के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. जब भी उनकी(UPA) सरकार सत्ता में आती है, विकास पर ब्रेक लग जाता है, लेकिन जहां भी भाजपा-NDA की सरकार है वहां सर्वाधिक तेज गति से विकास हो रहा है."- राजनाथ सिंह,रक्षा मंत्री
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा शहरी विधानसभा में पांच किलोमीटर लंबा रोड शो किया. वहीं लखीसराय में भी जनसभा को संबोधित किया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिवान में रैली की.
सिवान में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहुंचे और कहा, "यह भाजपा, JDU, LJP (रामविलास) के लिए सुनामी की लहर है. राहुल गांधी जहां भी आते हैं, हार निश्चित है, राहुल गांधी दुर्भाग्य का प्रतीक हैं. इसलिए मैं असम के कांग्रेस के लोगों से कह रहा हूं कि वे राहुल को ज्यादा बुलाएं, जहां भी वे आते हैं, कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत समर्थन है, वह भी नष्ट हो जाता है."
दरभंगा शहरी विधानसभा सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा रहा है. इस सीट से संजय सरावगी पांच बार से लगातार चुनाव जीत रहें है और छक्का लगाने के लिए भाजपा ने इस बार फिर इनपर दांव लगाया है.
महागठबंधन की रैली: औरंगाबाद के कुटुंबा में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, "नीतीश कुमार की सरकार ही नहीं है. नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल है. भाजपा ने नीतीश कुमार को पूरा कंट्रोल कर रखा है.
नीतीश कुमार से सरकार नहीं चल रही pic.twitter.com/dXIqQwes1D— Congress (@INCIndia) November 4, 2025
"बाबा साहेब अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया, जिसमें हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया. लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह, चुनाव आयोग के मिलकर 'वोट चोरी' कर रहे हैं, जो कि संविधान पर हमला है. ये बिहार में भी 'वोट चोरी' करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इन्हें ऐसा करने से रोकना है. हमें मजबूती के साथ डटे रहना है और संविधान की रक्षा करनी है."- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता
सबको साथ लेकर नया बिहार बनायेंगे।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 4, 2025
आलमनगर और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्री नवीन निषाद जी और श्रीमती रेणू कुशवाहा जी के समर्थन में चुनावी संबोधन।
📍उदाकिशुनगंज, मधेपुरा #Bihar pic.twitter.com/nUHtsJpdab
तेजस्वी यादव ने मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में जनसभा को संबोधित किया. आलमनगर और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नवीन निषाद और रेणू कुशवाहा के समर्थन में वोट मांगे. इसके साथ ही तेजस्वी ने बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर, समस्तीपुर के हसनपुर में भी रैली की.
आज वैशाली ज़िले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी प्रेमा चौधरी जी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया!— Mukesh Sahani (@sonofmallah) November 4, 2025
जनता का जोश, जुनून और अपार समर्थन देखकर ये स्पष्ट हो गया है कि प्रेमा चौधरी जी, पातेपुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही हैं।#Mahagathbandhan pic.twitter.com/WbW8FiVVm2
वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिवान में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथी केवल मुद्दों की राजनीति करते हैं. वैशाली के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी प्रेमा चौधरी के समर्थन में मुकेश सहनी ने रैली की.
"30 साल में कितने को नौकरी मिली? सच्चाई यह है कि तेजस्वी ने जब नौकरी देना शुरू किया तो देश को संदेश में गया कि बिहार में नौकरी मिलने लगी है. उसके बाद साजिश के तहत सरकार गिरा दी गई है. बीजेपी के एजेंडे में कभी भी नौकरी है ही नहीं."- अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी पार्टी
ये भी पढ़ें
मांझी की प्रचार गाड़ी में भरी थी शराब की पेटियां, अचानक टूट पड़ी पब्लिक, लोग लूट ले गए बोतलें
ललन सिंह का वीडियो वायरल! चुनाव आयोग के नोटिस के बाद FIR
महागठबंधन के चुनावी घोषणापत्र के कवर पर लालू की छोटी फोटो, जानिए क्यों मचा बवाल?
'शहाबुद्दीन और उनके परिवार ने हत्याओं में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया', सिवान में गरजे हिमंत बिस्वा सरमा