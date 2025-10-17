मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान- 'नहीं लड़ेंगे बिहार का विधानसभा चुनाव'
मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. हालांकि वह महागठबंधन में बने रहेंगे और राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं.
Published : October 17, 2025 at 3:45 PM IST
दरभंगा: बिहार विधानसभा के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सीट शेयरिंग का पेंच महागठबंधन में गहराता जा रहा है. इस बीच VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है. सहनी गौड़ा बौराम विधानसभा से अपने भाई संतोष सहनी के नामांकन में पहुंचे थे, जहां उन्होने घोषणा करते हुए कहा वह इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे. लेकिन महागठबंधन की सरकार कैसे बने, इसके लिए जोर-शोर से मेहनत करेंगे.
चुनाव नहीं लड़ेंगे सहनी: मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. सीटों पर समझौता के संबंध में कहा कि सारी बातों को लेकर एक से दो दिनों में जानकारी मिल जाएगी. साथ ही मुकेश सहनी की राज्यसभा जाने की भी इच्छा नहीं है. मुकेश सहनी ने एक बार फिर से अपनी डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जतायी है.
"इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा. हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार (महागठबंधन) बने और 243 सीटों पर प्रचार करे. ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए मेरा संघर्ष रहेगा. सरकार बनाकर मुझे बिहार में डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है."- मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख
बिहार महागठबंधन में चल रही खींचतान मुकेश सहनी के बयान के बाद अब कम होती दिख रही है. सूत्रों की मानें तो मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 15 विधानसभा सीटें मिल गई हैं. कहा जा रहा है कि सहनी को राज्यसभा और दो एमएलसी का ऑफर भी मिला था. लेकिन सहनी को राज्यसभा जाने की कोई लालसा नहीं है. वहीं बीते कुछ समय से मुकेश सहनी के गौड़ा बौराम सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें थीं, जिनपर अब विराम लग गया है.
