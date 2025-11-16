ETV Bharat / bharat

बिहार में आचार संहिता समाप्त, CM नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक

पटना: बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद रविवार शाम 5 बजे से आचार संहिता समाप्त हो गई है. इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार दो बैठकें बुलाई है. पहली बैठक जदयू विधायक दल की होगी और दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी. संभवत: इस बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जाएगा.

22 नवंबर से पहले सरकार का गठन: आचार संहिता हटने के बाद प्रशासनिक गतिविधियों और शासन से जुड़े निर्णयों को अब बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ाया जा सकेगा. इसके साथ ही राज्य राजनीतिक रूप से नई सरकार के गठन के लिए तैयार हो गया है. 22 नवंबर को मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. इससे पहले सरकार का गठन कर लिया जाएगा.

बिहार में आचार संहिता समाप्त (ETV Bharat)

चुनाव आयोग का राज्यपाल से भेंट: आचार संहिता समाप्त होने से ठीक एक घंटे पहले, चुनाव आयोग के अधिकारियों की टीम ने राजभवन पहुंचकर महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा किया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सभी 243 सीटों के विजेता उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची सौंपी. इसके बाद अब राज्यपाल नई सरकार के गठन की दिशा में अगले कदम उठा सकते हैं.

सरकार बनाने के लिए अग्रिम संकेत: अब गेंद राज्यपाल के पाले में है. संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल अब सबसे बड़े दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं. ऐसे में अगले कुछ दिनों में नई सरकार के गठन की औपचारिक घोषणा की संभावना है.

चुनाव परिणामों ने साफ किया जनादेश: 14 नवंबर को घोषित नतीजों में एनडीए गठबंधन ने 243 में से 202 सीटों पर शानदार जीत दर्ज किया. दूसरी तरफ जदयू ने अपने सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा है. पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17वीं विधानसभा को भंग करने की राज्यपाल के पास सिफारिश करेंगे. फिर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी.