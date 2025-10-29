ETV Bharat / bharat

क्या महागठबंधन की सरकार बनते ही 140 साल पुरानी मांग होगी पूरी? गांधीजी ने भी दिया था आश्वासन

जबकि सदस्यों में चार हिंदू और चार बौद्ध धर्म के मानने वाले होते हैं. जिन चार बौद्ध धर्म के मानने वालों को कमेटी में शामिल किया जाता है उनमें महंत और पुजारी भी शामिल होते हैं. बिहार सरकार की ओर से कमेटी के सदस्यों को नामित किया जाता है.

एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार मंदिर और उससे जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण बीटीएमसी करेगी. एक्ट 1949 के अनुसार समिति के द्वारा ही पूरी व्यवस्था करने का अधिकार होगा. बीटीएमसी में कुल 9 सदस्य होते हैं. इसमें एक अध्यक्ष और आठ सदस्य हैं, जिला अधिकारी उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं.

क्या है बीटी एक्ट?: बीटीएमसी 1949 एक्ट को लेकर विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के चार लोग सदस्य बनाए जाते हैं. बीटीएमसी सदस्यों को नामित करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है और सरकार के गृह विभाग की ओर से समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है.

तेजस्वी का बौद्ध समुदाय ने किया स्वागत : हालांकि इस तरह की मांग पहली बार नहीं हो रही है, बल्कि यह वर्षों पुरानी है. यही कारण है कि अब महागठबंधन ने इस मांग को घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है. ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव आकाश लामा कहते हैं कि पिछले कई सालों से उनका संगठन मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहा है, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई है. इस वर्ष जब धरने की शुरुआत हुई थी तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी बौद्ध समुदाय के लोग मिले थे. तेजस्वी यादव ने अपना पहला वादा पूरा किया है, वह इसका स्वागत करते हैं.

260 दिनों से चल रहा है धरना: बीटीएमसी 'बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट' 1949 को खत्म करने की मांग को लेकर कुछ बौद्ध भिक्षु और उसके संगठन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं. 12 फरवरी 2025 से धरने की शुरुआत हुई थी, जिसके अब 260 दिन हो चुके हैं.

महागठबंधन का मांग पूरा करने का वादा: इस मांग को लेकर 2025 के फरवरी महीने से बोधगया में अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जा रहा है. हालांकि अब इस घोषणा से महागठबंधन को कितना फायदा होगा ये तो 14 नवंबर को चुनाव का नतीजा जारी होने के बाद ही पता चलेगा , लेकिन इस घोषणा का स्वागत बौद्ध समुदाय के लोग कर रहे हैं.

क्या है 140 साल पुरानी मांग?: गया जी जिले के बोधगया में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर है. बौद्ध समुदाय के कई संगठन के लोग इस मंदिर के प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी बौद्ध समुदाय के लोगों को सौंपने की मांग कर रहे हैं. इसका मतलब स्पष्ट है कि वो बीटीएमसी के प्रबंधन समिति में हिन्दू समुदाय के सदस्यों को हटाने की मांग कर रहे है.

गया: बिहार में चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है. रोजगार, नौकरी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की घोषणा हुई है. वहीं सबसे खास बात ये कि इस घोषणापत्र में बौद्ध समुदाय की 140 साल पुरानी मांग को भी शामिल किया गया है. क्या है मांग विस्तार से जानें.

'नीतीश कुमार हमारे रक्षक नहीं': बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि नीतीश कुमार और एनडीए बुद्धिस्ट लोगों के रक्षक नहीं है. अगर वो होते तो अब तक एक्ट 1949 को खत्म कर दिया जाता. धरने पर बैठे महाराष्ट्र से आए भंते नागधम्मा कहते हैं कि वो 260 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं.

"हम तो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है कि बता सके कि इस घोषणा से महागठबंधन को कितना फायदा होगा, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि महागठबंधन जो है वह संविधान की रक्षा करना चाहता है. बोधगया में संविधान की अनदेखी हो रही है. हमारी समस्या तो यहां पर बोधगया टेंपल मैनेजमेंट को लेकर है. यहां संविधान लागू नहीं है. आर्टिकल 13 के तहत 1949 एक्ट को निरस्त हो जाना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं हो सका है. हम उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारे लिए काला कानून अब खत्म होगा."- महाराष्ट्र से आए हुआ भंते नागधम्मा

नागपुर महाराष्ट्र के भंते नागधम्मा (ETV Bharat)

'लोग करें महागठबंधन का समर्थन': वह कहते हैं कि बिहार के लोगों को चाहिए कि वो संविधान को बचाने के लिए महागठबंधन का साथ दें. महागठबंधन ने हमारी मांगों को सुना है और अब महागठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र में इसको शामिल कर लिया है. हम आशा करते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने ताकि हमारे लगभग 140 वर्ष पुरानी मांग पूरी हो. जिस ईमानदारी के साथ महागठबंधन ने घोषणा की है, उसी ईमानदारी के साथ सरकार बनते ही बीटी एक्ट 1949 को खत्म करे.

"जो सरकार या दल बीटी एक्ट को खत्म करेगी हम उसके साथ होंगे. महागठबंधन ने आगे जाकर घोषणा पत्र में इसको शामिल किया है इसलिए हमारे लोग जो बिहार में हैं जो बौद्ध धर्म पर आस्था रखते हैं वह महागठबंधन को समर्थन करेंगे. हम लोग इसके लिए लोगों से मिलेंगे और महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे."- महाराष्ट्र से आए प्रज्ञानंद

महाराष्ट्र के भंते प्रज्ञानंद (ETV Bharat)

बीटीएमसी के पूर्व सचिव भंते प्रज्ञाशील ने कहा कि लंबे समय से हम लोग धरना दे रहे हैं. दिल्ली और अन्य शहरों में कई राज्यों में मशाल जुलूस से लेकर कई तरह के प्रदर्शन हुए. 2 लाख पोस्टकार्ड हस्ताक्षर कराकर राष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं ,जो घोषणा की गई है हम उसके आभारी हैं और उसका स्वागत करते हैं.

"हमारे लिए यह है कि कम से कम किसी पार्टी या गठबंधन ने घोषणा पत्र में ही सही हमारी मांग को शामिल किया है. पहले सिर्फ व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी के विधायक या नेता बोलते थे, लेकिन अब संयुक्त रूप से महागठबंधन की सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी घोषणा की है, इससे हमें उम्मीद जागी है कि यह हमें न्याय देंगे."- भंते प्रज्ञाशील,बीटीएमसी के पूर्व सचिव

पूर्व सचिव बीटीएमसी सह धरना संचालन समिति सदस्य भंते प्रज्ञाशील म्हाथेरू (ETV Bharat)

1995 में लालू ने कमेटी में बौद्ध भिक्षुओं को कराया था शामिल: असल में बौद्ध भिक्षुओं को बोधी मंदिर का नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपने की मांग 1890 में पहली बार श्रीलंका से आए अनागरिक धर्मपाल नाम के एक भंते ने की थी. बाद में वह भारत में ही रहे. साल 1922 में जब महात्मा गांधी गया जी आए थे, तब बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर उनसे ये मांग रखी थी कि बौद्ध मंदिर का संचालन बौद्ध भिक्षुओं को सौंपी जाए.

बोधगया में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर (ETV Bharat)

1922 में जब महात्मा गांधी से मांग: तब महात्मा गांधी ने कहा था कि यह बौद्ध धर्म के लोगों का तीर्थस्थल है इसके संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाएगी, लेकिन देश आजाद होने के बाद ये होगा और सभी मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ें. लेकिन 1949 में बीटी एक्ट पारित हुआ और तभी से इसका विरोध हो रहा है. बाद में 1990 में फिर से आंदोलन ने जोर पकड़ा था, तब 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने धरना प्रदर्शन खत्म कराकर बीटीएमसी में बौद्ध धर्म के लोगों को सचिव पद के लिए नामित किया था. तब आंदोलन तो रुका था, अब एक बार फिर महागठबंधन ने इसकी घोषणा की है.

