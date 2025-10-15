ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव के लिए JDU उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, देखें 57 नामों की पूरी लिस्ट

बिहार चुनाव के लिए JDU ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की. 57 उम्मीदवारों में अनंत सिंह और रत्नेश सदा के नाम शामिल हैं.

JDU की पहली लिस्ट जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 15, 2025 at 12:35 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 12:43 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. इसमें कई दिग्गजों के नामों को शामिल किया गया है.

JDU उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी: काफी मंथन और नीतीश कुमार की स्वीकृति के बाद आखिरकार जेडीयू ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा से कविता साहा, सोनबरसा से रत्नेश सदा, महिषी से गुंजेश्वर साह, कुशेश्वरस्थान से अतिरेक कुमार, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से मदन सहनी, गायघाट से कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा से आदित्य कुमार, कांटी से अजीत कुमार, कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडेय, भोरे से सुनील कुमार, हथुआ से रामसेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है.

बड़हरिया से इंद्रदेव पटेल, महाराजगंज से हेम नारायण साह, एकमा से धुमल सिंह, मांझी से रणधीर सिंह, परसा से छोटे लाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, राजापाकर से महेंद्र राम, महनार से उमेश सिंह कुशवाहा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, वारिसनगर से मांजरीक मृणाल, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी, विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा, हसनपुर से राजकुमार राय को टिकट दिया गया है.

चेरियाबरियापुर से अभिषेक कुमार, मटिहानी से राजकुमार सिंह, अलौली से रामचंद्र सदा, खगड़िया से बल्लू मंडल, बेलदौर से पन्ना लाल पटेल, जमालपुर से नचिकेता मंडल, सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल, शेखपुर से रणधीर कुमार सोनी, बरबीघा से कुमार पुष्पंजय, अस्थावां से जितेंद्र कुमार, राजगीर से कौशल कुमार, इस्लामपुर से रूहेल रंजन, हिलसा से कृष्ण कुमार शरण उर्फ प्रेम मुखिया, नालंदा से श्रवण कुमार और हरनौत से हरिनारायण सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है.

मोकामा से अनंत सिंह को टिकट: मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी से श्याम रजक, मसौढ़ी से अरुण मांझी, संदेश से राधा चरण साह, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा, डुमरांव से राहुल सिंह और राजपुर से संतोष कुमार निराला को टिकट मिला है.

चिराग के दावे की 4 सीटों पर उम्मीदवार: चिराग पासवान के दावे वाली 4 सीटों पर भी JDU ने उम्मीदवार उतारे हैं. सोनबरसा जदयू की सीटिंग सीट पर है, जिसे एलजेपीआर को दिया गया है. सोनबरसा से अब नीतीश ने रत्नेश सदा को टिकट दिया है. रत्नेश सदा विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं. नीतीश कुमार की तरफ से पार्टी के एमएलसी ललन सरार्फ ने पहले ही रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया है. वहीं मोरवा, एकमा और राजगीर सीट भी एलजेपीआर के दावे वाली सीट हैं, जिसमें जदयू ने उम्मीदवार उतारा है.

JDU LIST
जदयू के उम्मीदवार
JDU CANDIDATES LIST
नीतीश कुमार
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

