बिहार में पहले फेज की 121 विधानसभा सीटों पर कौन आगे? फ्रेंडली फाइट ने बढ़ाई महागठबंधन की मुश्किलें

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 4, 2025 at 9:00 PM IST

11 Min Read
रिपोर्ट: अविनाश कुमार

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. सीधी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होनी है. हालांकि कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हो रहा है. महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट के कारण कई सीटों पर महागठबंधन की मुश्किल भी बढ़ा दी है. जिसका लाभ एनडीए को मिल सकता है.

121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान: सियासी जानकारों के अनुसार इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है. इस बार विमर्श का इशू बदला है. घोषणा करने में भले ही कोई पीछे ना हो लेकिन लड़ाई दिलचस्प बन गई है. महिलाओं और युवाओं के लिए लिए गए फैसले गेम चेंजर हो सकते हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में 121 विधानसभा सीटों में से 60 पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि 61 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है लेकिन इस बार कई सीटों पर उलटफेर हो सकता है.

6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान (ETV Bharat)

पटना प्रमंडल का हाल?: पटना प्रमंडल की बात करें तो यहां कुल 32 विधानसभा की सीटें हैं. 2020 में 13 सीट एनडीए को मिली थी, जबकि महागठबंधन ने 19 सीटों पर कब्जा जमाया था. बाहुबलियों के कारण इस बार कई सीट चर्चा में है. खासकर मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद यह सीट चर्चा में आ गई है. यहां से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन हत्या के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं.

Bihar Election 2025
एनडीए के नेता (ETV Bharat)

मोकामा में मुकाबला जोरदार: 2020 में अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी लेकिन 2022 में सजायाफ्ता होने के कारण उनकी विधायकी चली गई. उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी भी आरजेडी के सिंबल से जीती थीं. इस बार वह खुद ही जेडीयू के टिकट पर मैदान में हैं. उनका सामना सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है, जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं. वहीं प्रियदर्शी पीयूष जन सुराज के उम्मीदवार हैं. उनके लिए प्रचार करने के दौरान ही दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी.

दानापुर में कड़ा मुकाबला: पटना की दूसरा विधानसभा सीट जो चर्चा में है, वह दानापुर है. यहां से आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव फिर से चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि वह खुद जेल में हैं. उनको जिताने के लिए लालू यादव ने रोड शो भी किया है. इस सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को उतारा है. वह पाटलिपुत्र से सांसद रह चुके हैं और इस क्षेत्र पर उनकी अच्छी पकड़ है. ऐसे में यहां कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी.

Bihar Election 2025
नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान (ETV Bharat)

कुम्हरार में कायस्थों की नाराजगी: कुम्हरार विधानसभा में बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बदल दिया है. अरुण सिन्हा के स्थान पर संजय गुप्ता को टिकट दिया है. इस वजह से यहां कायस्थ वोटर नाराज हैं. जन सुराज ने गणितज्ञ औक कायस्थ जाति से आने वाले केसी सिन्हा को टिकट दिया है. जिस वजह से इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है. कायस्थ वोटर की नाराजगी यदि दूर नहीं हुई तो यहां रिजल्ट बदल सकता है. बीजेपी ने पटना साहिब तो जेडीयू ने फुलवारी से उम्मीदवार बदला है.

मैथिली के लिए मुसीबत: दरभंगा प्रमंडल की 20 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा. 2020 में एनडीए ने यहां से 14 सीटें जीती थी. महागठबंधन को केवल 6 सीट मिली थी. अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं. महागठबंधन के लिए गौड़ा बौराम सीट मुसीबत का सबब बनी हुई है. फ्रेंडली फाइट के कारण चर्चा में है. हालांकि प्रचार के आखिरी दिन मुकेश सहनी ने अपने भाई को मैदान से हटा लिया है.

Bihar Election 2025
महागठबंधन के नेता (ETV Bharat)

तिरहुत प्रमंडल का हाल?: तिरहुत प्रमंडल में 19 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाला जाएगा. 2020 में यहां एनडीए को 10 और महागठबंधन को 9 सीट पर जीत मिली थी. तिरहुत प्रमंडल के वैशाली जिले की तीन विधानसभा सीट चर्चा में है. राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर से चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं महुआ से तेजप्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं. पिछली बार तेजप्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़ा था. इस बार पार्टी और परिवार से निकल जाने के बाद वह अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं. दोनों भाई एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए हैं. ऐसे में दोनों सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होना तय माना जा रहा है. इसके अलावा महनार से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के भाग्य का भी फैसला होगा.

मुंगेर प्रमंडल का हाल?: मुंगेर प्रमंडल में 18 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. 2020 में एनडीए और महागठबंधन ने 9-9 सीटों पर कब्जा जमाया था. महागठबंधन के लिए मुंगेर प्रमंडल में फ्रेंडली फीट के कारण कई सीटों पर चुनौती बढ़ गई है. बछवारा में कांग्रेस और भाकपा के बीच फ्रेंडली फाइट हो रहा है तो वहीं बेलदौर में राजद और आईआईपी के बीच फ्रेंडली फाइट हो रहा है. मुंगेर प्रमंडल में इसके कारण जीत हार का जो आंकड़ा है, वह बदल सकता है और एनडीए को इसका लाभ मिल सकता है.

Bihar Election 2025
कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

कोसी प्रमंडल का हाल?: कोसी प्रमंडल की आठ विधानसभा सीटों में 6 नवंबर को वोट डाला जाएगा और इसमें से पांच एनडीए के पास 2020 में गया था. इस इलाके में बिजेंद्र यादव, नरेंद्र नारायण यादव जैसे दिग्गज नेताओं के कारण एनडीए को इस बार भी लाभ मिल सकता है.

सारण प्रमंडल का हाल?: सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाला जाएगा और इस पर सब की नजर है, क्योंकि 2020 में 15 सीट महागठबंधन को मिली थी. इस बार यहां समीकरण बदल सकता है. छपरा से खेसारी लाल के राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने के कारण लड़ाई दिलचस्प हो गई है.

इन मुद्दों से एनडीए को होगा फायदा?: एनडीए के पक्ष में पहले चरण के चुनाव में कई घोषणाएं बढ़त दिला सकती है. इनमें एक करोड़ 51 लाख महिलाओं को 10000 रुपया देना, 125 यूनिट फ्री बिजली, एक करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100 करने का फैसला शामिल है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद चुनाव प्रचार कमान संभालने का लाभ मिल सकता है. योगी आदित्यनाथ के मैराथन चुनाव प्रचार से भी फायदो हो सकता है. वहीं, तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवार की घोषणा से अति पिछड़ा वोट पर असर पड़ सकता है और एनडीए को लाभ मिल सकता है.

Bihar Election 2025
पीएम मोदी के साथ एनडीए के नेता (ETV Bharat)

इन घोषणा से महागठबंधन को होगा लाभ?: महागठबंधन के पक्ष में भी कई फैसले असरदार साबित हो सकते हैं. तेजस्वी यादव ने प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है. तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार बनाने से 14% यादव वोट एग्रेसिव है. साथ ही 17% मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा महागठबंधन को मिल सकता है. मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाने की घोषणा से मल्लाह वोट के साथ अति पिछड़ा वोट पर असर पड़ सकता है. प्रियंका और राहुल गांधी के प्रचार से कांग्रेस वोटरों में उत्साह आने से महागठबंधन को लाभ मिल सकता है. तेजस्वी यादव खुद 15 से अधिक सभाएं प्रतिदिन कर रहे हैं, जिससे उनके समर्थकों में जोश है.

महागठबंधन में आपसी लड़ाई कमजोर कड़ी: राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि इस बार लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होगी. हालांकि कुछ सीटों पर प्रशांत किशोर ने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश भी की है. एनडीए में जहां सीट शेयरिंग और सीटों के बंटवारे के साथ बेहतर चुनाव प्रचार रणनीति अपनाई गई है, जिसका उन्हें लाभ मिल सकता है. वहीं महागठबंधन में 11 से अधिक सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिया है. चुनाव प्रचार में भी बेहतर तालमेल नहीं है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कुछ ही सीटों पर एक साथ प्रचार किया है. कांग्रेस के बड़े नेता भी पटना से बाहर निकलने से बचते हैं. इसके कारण महागठबंधन के लिए चुनौती बढ़ी हुई है.

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"एनडीए ने प्रत्येक सीट के लिए एक उम्मीदवार दिया है, जबकि महागठबंधन में ऐसी बात नहीं है और यदि महागठबंधन की तरफ से भी प्रत्येक सीट के लिए एक ही उम्मीदवार रहता तो आमने-सामने की लड़ाई में रिजल्ट अलग हो सकता है. अब बड़े नेता बछवारा हो या वैशाली हो या इसी तरह की अन्य किसके पक्ष में प्रचार करें, उनके लिए बड़ी चुनौती रही है."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ.

राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि इस बार का चुनाव कई मायनो में अलग है. प्रशांत किशोर ने राजनीतिक विमर्श बदल दिया है या यूं कहे पहली बार नौकरी रोजगार पलायन जैसे मुद्दे पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है. इस बार की चुनाव में घोषणाएं जमकर हो रही है. तेजस्वी यादव ने करोड़ों नौकरी देने की बात कही है, यह अव्यावहारिक जरूर लगता है लेकिन यह मुद्दा चर्चा में है. नीतीश कुमार ने एक साल में जमकर नौकरी-रोजगार दिया है और आगे एक करोड़ देने का वादा भी किया है.

Bihar Election 2025
पीएम मोदी के साथ एनडीए के नेता (ETV Bharat)

सुनील पांडे कहते हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से 125 मिनट फ्री बिजली दी गई है तो महागठबंधन की तरफ से 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो रही है. पेंशन राशि 1100 किया गया है तो महागठबंधन की तरफ से 1500 देने की बात कही जा रही है. महिलाओं को नीतीश कुमार ने दस दस हजार दिया है. तेजस्वी की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई है. महागठबंधन के लिए परेशानी की बात यह है कि तो जंगल राज पीछा नहीं छोड़ रहा है.

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ जंगल राज के मुद्दे पर खूब घेरने की कोशिश की है. 30 साल से अधिक उम्र के वोटर 90 के दशक के काल को भूल नहीं पा रहे हैं, हां नई पीढ़ी जरूर उन सब से आगे निकल चुकी है. फिलहाल जो बढ़त है, वह एनडीए के पक्ष में दिख रहा है लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है, वह दिलचस्प है और यह कहना जल्दबाजी होगा कि पलड़ा किसका भारी होगा. इसके लिए 14 नवंबर तक इंतजार करना होगा."- सुनील कुमार पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

Bihar Election 2025
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

जन सुराज, ओवैसी और तेजप्रताप भी फैक्टर: इसके साथ ही प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी और तेजप्रताप यादव भी अहम फैक्टर हो सकते हैं. इनकी पार्टी के उम्मीदवार कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाते नजर आ रहे हैं. बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर रेस में नजर आ रही है.

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

40 मिनट के रोड शो से पीएम मोदी ने 14 सीटों पर सेट किया टारगेट, कार्यकर्ताओं में उत्साह

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

महिला रोजगार योजना का एक करोड़ 51 लाख महिलाओं को मिला लाभ,बिहार चुनाव पर कितना पडे़गा प्रभाव ?

121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान
बिहार में पहले चरण का चुनाव
FIRST PHASE OF ELECTIONS IN BIHAR
121 ASSEMBLY SEATS OF BIHAR
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

