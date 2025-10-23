ETV Bharat / bharat

महागठबंधन में तेजस्वी यादव होंगे CM फेस, मुकेश सहनी बनेंगे डिप्टी CM

पटना: महागठबंधन का दूल्हा कौन होगा? इस सवाल का जवाब अब पार्टी ने दे दिया है. पटना के होटल मौर्या में महागठबंधन ने प्रेस कांफ्रेंस कर तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है. महागठबंधन की ओर से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है.

तेजस्वी यादव होंगे सीएम फेस: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में विकट स्थिति है. आलोचना कर दो तो जेल जाओ. देश क्या चाहता है,इसका ख्याल रखें. पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है. हालात बेरोजगारी और अन्य चीजों को लेकर गंभीर हैं. लोग बदलाव चाहते हैं. राहुल गांधी की यात्रा को जनता ने काफी समर्थन दिया है. देश में मुखौटा पहनने वाले लोग शासन कर रहे हैं. इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हम तेजस्वी यादव को अपना समर्थन देते हैं.

'मुकेश सहनी होंगे बिहार के डिप्टी सीएम': अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जिसका लंबा फ्यूचर होता है जनता भी उसका साथ देती है. पिछली बार जो वादे किए थे उसमें तेजस्वी खरे उतरे हैं. साथ ही सबकी राय बनी है जो हमारे अन्य पिछड़ा साथी मुकेश सहनी हैं, संघर्ष किया अपनी पार्टी बनाई है. ऐसे नौजवान बिहार के डिप्टी सीएम होंगे. महागठबंधन की सरकार ने बिहार में दो डिप्टी सीएम होंगे.

"पिछला गठबंधन लोकल था और मामूली वोटों से एनडीए की सरकार बन गई थी. इस बार इंडिया गठबंधन है. वो (एनडीए) देश के अंदर खेल खेल रहे हैं. हर राज्य में उनका मॉडल अलग-अलग है. राजस्थान में दाल नहीं गली और सरकार पांच साल तक चली. किस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए धनबल का प्रयोग हो रहा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. चुनाव आयोग में ऐसी स्थिति भी मैंने कभी नहीं देखा था."- अशोक गहलोत, बिहार चुनाव के कांग्रेस के पर्यवेक्षक

'हमें 5 साल नहीं 20 महीने का समय दें': तेजस्वी यादव ने भरोसा जताने के लिए सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि एनडीए में सीएम फेस की घोषणा नहीं की गई है. चुनाव के बाद जेडीयू को बीजेपी खत्म कर देगी. हम पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे. हमने 17 महीने में कई काम कर दिखाया है. इसके कारण लोगों का भरोसा हम पर बना है. हमें 5 साल का नहीं केवल 20 महीने का समय दें तो हम 20 सालों में जो काम नहीं हुआ है उसे करके दिखाएंगे.

"जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी देगा. तेजस्वी सीएम बनेगा तो पूरे बिहार के लोग सीएम बनेंगे. हमने जो घोषणा की है उसे पूरा करेंगे."- तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता