गिरिराज सिंह ने लालू यादव को बताया जंगलराज का प्रतीक, PK के बारे में कही ये बात

तेजस्वी यादव झूठ की खेती कर रहे हैं: गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हर रोज अलग-अलग वादे कर रहे हैं. तेजस्वी ने बिहार के लोगों को जितने सपने दिखाए हैं, वे कभी पूरे होने वाले नहीं हैं. न उनकी सरकार बनेगी और न ही उनके पास इतने पैसे होंगे कि वादे पूरे कर सकें. तेजस्वी यादव झूठ की खेती कर रहे हैं और भ्रम के बूते चुनाव जीतना चाहते हैं.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात करते संवाददाता डॉक्टर रंजीत (ETV Bharat)

एनडीए की एकजुटता से मिलेगी बड़ी जीत: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं. उन्होंने कहा कि 2025 में एनडीए बड़े मतों के अंतर से चुनाव जीतेगी. एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे. सिंह ने 2010 के चुनाव परिणामों को दोहराने का भरोसा जताया.

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में उत्साह चरम पर है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर तीखा प्रहार करते हुए दावा किया कि 2025 के चुनाव में एनडीए 2010 की तरह शानदार जीत हासिल करेगी.

जाति विशेष को दी जा रही गालियां: सिंह ने आरोप लगाया कि एक जाति विशेष के लोगों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है. दुलारचंद यादव की सब यात्रा निकलने पर लोगों ने एक जाति को गालियां दीं. ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जनता सब देख रही है और चुनाव में इसका जवाब देगी.

गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

लालू को अल्पसंख्यक वोट खिसकने का डर: गौड़ा बौराम विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को पहले वापस लेने और फिर मैदान में उतारने के मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी को अल्पसंख्यक वोट खिसकने का डर सता रहा है. इसी वजह से अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार को वापस लेकर फिर उतारा गया. मुकेश साहनी के भाई को एक अल्पसंख्यक की वजह से बेटिकट कर दिया गया. मछुआरा समाज एनडीए के साथ रहा है और मुकेश साहनी के बहकावे में नहीं आएगा.

गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

प्रशांत किशोर रेस से बाहर: प्रशांत किशोर पर बड़ा खुलासा करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वे इस चुनाव में फैक्टर नहीं हैं और वोट कटवा साबित होंगे. उन्होंने बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिल रहा. उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार मैदान छोड़ चुके हैं.

गिरिराज सिंह (ETV Bharat)

लालू अपराधियों के पक्षधर, जंगलराज के प्रतीक: लालू प्रसाद यादव के एक दिन चुनाव प्रचार में निकलने और रीतलाल यादव के लिए प्रचार करने पर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा कि ये लोग जंगलराज के प्रतीक हैं. अपराधी और गुंडों के पक्ष में शुरू से खड़े रहे हैं और आज भी उनके मनोभाव में बदलाव नहीं आया है.

