जब बिहार चुनाव में बैलगाड़ियों और तांगों से होता था प्रचार, अब हेलीकॉप्टर से कैंपेनिंग.. करोड़ों में खर्च

'1960 से मैंने खुद किया है प्रचार': करमोनी गांव के रहने वाले लेफ्ट पार्टी के एक नेता राजेंद्र साव कहते हैं कि वो शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं. उन्होंने खुद 1960 से 90 के दशक तक बैलगाड़ी से प्रचार किया है. बैलगाड़ी से प्रचार के लिए ना तो डीजल की टेंशन होती थी और ना ही गाड़ी खराब होने का डर. बस अपने खाने के समान के साथ बैल का चारा रख लेते थे. वे बताते हैं कि हमने तो शेरघाटी में उपेंद्र वर्मा के साथ विधानसभा चुनाव का भी प्रचार किया है.

"अब तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों से चुनावी प्रचार-प्रसार होता है. माहौल बदल गया है. पहले जैसी स्थिति नहीं है. अब तो हर नेता के पास फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी हो गई है और उसी तरह की गाड़ियों से वह प्रचार करते हैं लेकिन मेरे दादाजी के समय बैलगाड़ी की काफी डिमांड होती था. पिताजी भी कई बार बैलगाड़ी से प्रचार करने गए थे."- गुड्डू कुमार, गाड़ीवान

बैलगाड़ी से चुनावी प्रचार कैसे होता था?: गया डोभी पटना फोर लेन सड़क पर सहदेव ख्वाब से मवेशी का चारा पहुंचाकर अपने पिता शिव कुमार यादव के साथ लौट रहे गुड्डू कुमार कहते हैं कि उनके दादाजी पहले बैलगाड़ी चालक थे, अब उनके पिता हैं. वह भी अपने पिता का सपोर्ट करते हैं. वे कहते हैं कि मेरे दादा ने लालू प्रसाद की पार्टी के लिए बैलगाड़ी से प्रचार किया है. दादा तो उवनके लिए प्रचार भी कर चुके हैं.

30 वर्षों से खुद चला रहे हैं बैलगाड़ी: शिव कुमार यादव कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता से कई चुनावों के प्रचार प्रसार के किस्से भी सुने हैं. वो भी पिछले 30 वर्षों से बैलगाड़ी को आय का स्रोत बनाए हुए हैं. जब उन्होंने बैलगाड़ी चलाना शुरू किया था, तब शुरुआती दौर में एक दो बार उन्होंने भी प्रचार बैलगाड़ी से किया है, तब उनकी बैलगाड़ी पर स्थानीय नेता बैठे थे. हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा शादी की बारात बैलगाड़ी से लगाई है. वह खुद पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका पुत्र गुड्डू कुमार इंटर पास है, वो भी अब अपने पिता के बैलगाड़ी चलाने के कामों में हाथ बंटाता है.

मुंगेशर यादव के बेटे शिव कुमार यादव अब भी बैलगाड़ी चलाते हैं. वो बताते हैं, 'मेरे पिता मुंगेशर यादव ने 1960 से 1990 के दशक तक चुनावों में बैलगाड़ी से प्रचार किया है. वह आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के भी जबरा फैन थे. क्षेत्र में ही एक चुनावी कार्यक्रम में जब वो बैलगाड़ी से गए थे, तब लालू प्रसाद यादव उनकी बैलगाड़ी पर अचानक आकर बैठ गए थे. शिव बताते हैं कि उनके पिता तब 50 किलोमीटर तक बैलगाड़ी से प्रचार के लिए चले जाते थे.ट

जब बैलगाड़ी पर बैठ गए थे लालू: बात 1990 के दशक से पहले की है, जब शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे. लालू एक बैलगाड़ी पर चंद कदम की दूरी के लिए बैठ गए थे. जिस बैलगाड़ी पर लालू बैठे थे, वो बैलगाड़ी के चालक तो अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी बैल गाड़ी अब भी चल रही है. वो चालक करमोनी के भालूवाही गांव के मुंगेशर यादव थे.

गया जिले के कुछ क्षेत्रों में बैलगाड़ी से प्रचार करने वाले नेता और चालक अब भी यादों को लिए बैठे हैं. बाराचट्टी, इमामगंज, बोधगया और शेरघाटी विधानसभा क्षेत्रों के कई ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोग मिलेंगे, जिन्होंने चुनावी प्रचार बैलगाड़ी से होते देखा है. वहां तो अब भी बैलगाड़ी चलती हैं लेकिन लोग उसे प्रचार में नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों के अनुसार उपयोग करते हैं.

बैलगाड़ी से होती थी चुनावी नैया पार: पिछले साल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो सामने आया था, जिसे उन्होंने खुद अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था. उसमें में वो एक बैलगाड़ी पर बैठे नजर आ रहे थे. हालांकि भले ही बैलगाड़ी से प्रचार अब महज दिखावा नजर आता हो लेकिन 60 से 80 के दशक तक तो यही बैलगाड़ी चुनावी प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ा सहारा होती थी.

पहले चुनावी प्रचार में कम खर्च होने का एक कारण यह भी था कि पहले चुनाव हाईटेक नहीं था लेकिन अब तो चुनाव हाईटेक भी हो गया है. सोशल साइड पर भी प्रचार प्रसार कर चुनाव लड़ा जाता है. बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर, प्रत्याशी के साथ गाड़ियों का काफिला, क्षेत्र के कई स्थानों पर हर दिन किसी ना किसी बड़े नेता की सभा होती है. अब तो पल-पल की खबर अपडेट होती रहती है. पहले तो दो-दो दिनों तक प्रत्याशी को फीड बैक का इंतजार करना होता था.

बदल गया है चुनावी प्रचार का तरीका: तब उस दौर से अब चुनावी प्रचार में बड़ा फर्क आ गया है. चुनावी प्रचार अभियान भी काफी महंगा हुआ है. अब तो प्रचार में एक चार पहिए की गाड़ी का खर्च प्रति दिन 5 से 6 हजार बताया जाता है, लेकिन जानकार कहते हैं कि 1980 तक एक बैलगाड़ी में खाने-पीने से लेकर बैलगाड़ी चालक की मजदूरी तक मिलाकर 30 से 40 रुपये से अधिक खर्च नहीं होते थे

कभी बैलगाड़ी से होते थे चुनाव प्रचार: 1950 से लेकर 1985 तक बैलगाड़ी चुनाव प्रचार का सशक्त माध्यम हुआ करती थी. उस दौर में प्रत्याशी अपने कंधे पर गमछा, हाथ में थैला (जिस में सत्तू ,नींबू, नमक और भूंजा की पुड़िया होती थी) लेकर बैलगाड़ी से चुनावी प्रचार के लिए निकलते थे. हालांकि अब बैल गाड़ी से प्रचार प्रसार तो बंद हो गया है लेकिन कुछ क्षेत्रों में रील बनाकर सुर्खियां बटोरने के उद्देश्य से सोशल साइड पर अपलोड करने के लिए नेताजी बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं. गया जिले में उपेन्द्र वर्मा से लेकर लालू प्रसाद यादव तक बैलगाड़ी पर बैठकर प्रचार कर चुके हैं.

गया: बिहार में हर दौर में चुनाव का रंग बदलता रहा है. एक समय था जब जिन क्षेत्रों में गाड़ियां नहीं पहुंचती थी, वहां बैलगाड़ी जाती थी. श्रीबाबू से लेकर लालू यादव तक ने बैलगाड़ी से चुनाव प्रचार किया. हालांकि बदलते वक्त के साथ अब न केवल प्रचार का तरीका बदल गया, बल्कि प्रचार वाहन भी बदल गए. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हर प्रमुख दल के नेता उड़न खटोला से ही प्रचार करने जाते हैं. ऐसे में बैलगाड़ी और गाड़ीवान की अहमियत भी खत्म होती जा रही है.

"जब बैलगाड़ी से प्रचार करने जाते थे, तब जहां रात हो जाती थी वहीं पर ही बैलगाड़ी पर दरी बिछा कर सो जाते थे लेकिन अब वह नहीं है. जब रैली निकलती थी तो एक साथ दर्जनों बैलगाड़ी और कुछ टमटम गाड़ी हुआ करती थी. उपेंद्र वर्मा खुद बैलगाड़ी से सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाते थे, तब गांव तक पहुंचाने के लिए सड़के नहीं थी. जहां नहीं पहुंचती थी गाड़ी वहां जाती थी बैलगाड़ी."- राजेंद्र साव, नेता, वामदल

बैलगाड़ी से प्रचार कर बन गए थे मुख्यमंत्री: राजेंद्र साव कहते हैं कि 1950 से लेकर 1995 तक नेता बैलगाड़ी, टमटम और साइकिल से चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे. 80 के दशक तक कम ही प्रत्याशी और नेता होते थे, जो उस समय जीप या एंबेसडर कार या मोटरसाइकिल से चुनाव प्रचार करने गांव देहात में निकलते थे. आजादी के बाद पहली बार 1952 में जब बिहार में चुनाव हुआ, तब उस चुनाव में एक शख्स बैलगाड़ी और टमटम से चुनाव प्रचार कर बिहार के सीएम की कुर्सी तक पहुंच गया. प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह न तो कभी चुनाव हारे और न ही उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया.

बाराचट्टी के विधायक ने भी बैलगाड़ी से किया प्रचार: बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक जगेशवर प्रसाद भी 1952 में बैलगाड़ी से क्षेत्र में घूमा करते थे. उनके पुत्र डॉक्टर राजकुमार प्रसाद बताते हैं कि पिता के पास कोई दूसरा साधन नहीं था. बाराचट्टी तक वो गयाजी से साइकल से पहुंचते थे और फिर वहां से बैलगाड़ी पर बैठकर चुनाव प्रचार में निकलते थे. जब वह प्रचार में जाते थे तो दो-तीन दिनों बाद ही गांव-देहात से लौटकर विधानसभा मुख्यालय पहुंचते थे.

कितना खर्च होता था?: राजकुमार प्रसाद बताते हैं कि उस जमाने में चुनाव प्रचार बड़ा सरल और कम खर्च वाला था. हालांकि उस समय भी बड़े मालदार प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों से अधिक पैसे खर्च करते थे. वे कहते हैं, 'पिताजी बताते थे कि जब वह पहली बार चुनाव लड़े थे, तब मात्र उनका 2000 रुपया चुनावी प्रचार और अन्य कामों में खर्च हुआ था. इसमें भी उन्होंने 1000 रुपया अपने एक दोस्त से उधार लिया था.'

जमीन से जुड़े होने का होता था एहसास: बाराचट्टी के बेरी गांव के 60 वर्षीय मुशर्रफ खान कहते हैं कि बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बैल गाड़ी की संख्या अब भी अच्छी खासी है. वो कहते हैं कि न सिर्फ उनके क्षेत्र में बल्कि बिहार में एक दौर था, जब चुनाव प्रचार बैलगाड़ी और टमटम से होता था. खासतौर से मगध के क्षेत्र में बैलगाड़ी ही चलती थी. नेता बैलगाड़ी से पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करते थे.

"बैलगाड़ी से प्रचार करने से जनता को भी अपनापन और जमीन से जुड़े नेता होने का एहसास होता था, लेकिन अब तो माहौल पूरी तरह से बदल गया है. आज तो नेता हवा में उड़कर आते हैं. अब तो प्रचार हेलीकॉप्टर और आधुनिक तकनीक से होता है, जिसके कारण चुनावी खर्च भी जमीन से आसमान तक पहुंच चुका है."- मुशर्रफ खान, स्थानीय

कितना अलग था बैलगाड़ी से प्रचार?: उसी क्षेत्र के 85 वर्षीय कृष्ण कुमार कहते हैं कि हम अपने दौर की बात करें तो चुनाव लड़ने का तरीका बेहद सरल और सीधा हुआ करता था. हां ये और बात थी कि उस समय सड़क कम थी और चार पहिए गाड़ियां भी गिनती के कुछ ही लोगों के पास ही होती थी. ऐसे में साधारण और गरीब प्रत्याशी और नेता बैलगाड़ी या अपनी साइकल पर सवार होकर गांव-गांव तक पहुंच थे. उनके साथ कुछ समर्थक होते थे जो नारे लगाते हुए चलते थे.

"बैलगाड़ी से प्रचार में डीजल-पेट्रोल का खर्च नहीं होता था और ना ही कोई हाईफाई सेटअप की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब तो लाखों करोड़ों रुपए चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर में खर्च होते हैं. सभा हो तो मंच और स्थल की भव्यता के लिए लाखों खर्च कर दिए जाते हैं."- कृष्ण कुमार, स्थानीय

जब कर्पूरी ठाकुर ने बैलगाड़ी को बना दिया था मंच: एक समय ऐसा भी आया था, जब पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के पंजवारा में बैलगाड़ी को ही मंच बना दिया था. गया के इतिहासकार बताते हैं कि साल 1977 में पूर्व से घोषित सभा स्थल पर प्रशासन ने सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पास के हाट परिसर में इकट्ठी भीड़ को देखकर उन्होंने वहीं से भाषण देने का मन बना लिया. कर्पूरी ठाकुर ने वहां बैलगाड़ी पर दरी बिछा कर भाषण दिया था. जानकार बताते हैं कि उस चुनाव में उन्हीं के दल के प्रत्याशी की जीत हुई थी.

क्या कहते हैं युवा?: बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के 20 साल के रामाशीष कहते हैं कि वो पहली बार इस चुनाव में वोट करेंगे. जहां तक अपने पिता और दादा से सुना और कई लेखों में पढ़ा है, उस से समझ में आता है कि पहले चुनाव प्रचार बहुत सस्ता था. आज जितना एक जिला के विकास में पैसे खर्च होते हैं, उस से कहीं ज्यादा बड़े नेता उड़न खटोले में यानी के हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमान से प्रचार प्रसार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में खर्च कर देते हैं. पहले के प्रचार का तरीका उनके अनुसार अच्छा था.

"अब तो अगर 1000 लोग सभा में आते हैं तो उनके साथ 1500 गाड़ियां आती हैं. नेता सिर्फ हाथ हिलाते हैं और चले जाते हैं. हर कोई नेता से मिल नहीं सकता है. हम युवा हैं तो हमारा यही मानना है कि चुनाव प्रचार को सस्ता होना चाहिए, बल्कि उनका मानना तो यह है उस चुनावी प्रचार के पैसे से हर पार्टी के नेता गांवों के गरीबों और असहाय लोगों की मदद करें."- रामाशीष, युवा मतदाता

नक्सलियों के डर से बंद हुआ बैलगाड़ी से प्रचार: जाकिर खान कहते हैं कि उन्होंने भी बैलगाड़ी से चुनावी प्रचार देखा है. वे कहते हैं, '90 के दशक के बाद एक दो सालों तक गया जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में बैलगाड़ी से लोग प्रचार प्रसार के लिए जाते थे, तब नक्सली यहां जिले में अपना पैर जमा रहे थे लेकिन नक्सली अपना पैर जमाते ही चुनाव का बहिष्कार करने लगे. उन क्षेत्रों में जहां सड़क कच्ची थी. वहां नक्सलियों के डर से लोगों ने जाना बंद कर दिया. इस तरह से गया जिले में बैल गाड़ियों से चुनावी अभियान का सिलसिला थम गया.'

"पहले चुनाव के समय में तो क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांव में अगर पोलिंग होती थी तो बैलेट बॉक्स पेटी बैल गाड़ी पर ही रख कर सुरक्षा बल के लोग ले जाते थे, क्योंकि उन क्षेत्रों में पोलिंग पार्टी लैंडमाइंस के खतरे के कारण गाड़ियों से सफर नहीं करते थे, अब तो वह भी हालत बदल चुके हैं."- बैजू साव, स्थानीय

अब भी कई इलाकों में चलती है बैलगाड़ी: बेबीपेसरा गांव के अमित कुमार कहते हैं कि अभी भी जो लोग बैल गाड़ी रखे हुए हैं, वह उसी का सहारा लेते हैं. बाजारों में अपने सामान जैसे अनाज और सूखी लकड़ी चुनकर बैलगाड़ी से ले जाते हैं, उसे बाजारों में ले जा कर बेचते हैं. बैलगाड़ी से वह अपने रोजगार का तलाश करते हैं. खास तौर से वह लोग जो घर में बैठे हैं, वह बैलगाड़ी चला रहे हैं. विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में कम से कम पांच से अधिक बैलगाड़ियां मिलेगी, पहले पूरा गांव के रोजगार का साधन बैलगाड़ी ही थी. हालांकि अब उस में कमी आई है. वहीं विजय कुमार कहते हैं कि बैलगाड़ी ही हमारे लिए कमाई का जरिया है.

"हम खेती-बाड़ी करते हैं. जब खाली वक्त रहता है तो अपनी बैलगाड़ी लेकर उसे पर सामान रखकर शोभ बाजार जाते हैं. वो अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर से चलकर बाजार आए हैं. एक दिन में 1000 रुपये तक की कमाई हो जाती है. इसी से हम लोगों का घर बार चल रहा है. कठौतिया, झांझ, धन गई, पत्लुक्का, पहाड़ी जैसे कई गांव हैं, जहां के लोगों का एक रोजगार बैलगाड़ी भी है. बाराचट्टी, इमामगंज, बांके बाजार, बोधगया, शेरघाटी और आमस प्रखंड क्षेत्रों में लगभग 5000 बैलगाड़ियां चलती हैं."- विजय कुमार, बैलगाड़ी चालक

सबसे पहले कब हुआ हैलीकॉप्टर से प्रचार?: कहा जाता है कि सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चुनाव यानी 1957 में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था. उस समय रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने चुनाव प्रचार के लिए रूस से दो हेलीकॉप्टर मंगवाए थे. इन हेलीकॉप्टर से स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किए गए थे. उस जमाने में इसकी खूब चर्चा हुई थी. बाद के दिनों में इसकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई.

वहीं, मध्य प्रदेश के उस समय के राजा चंद्रचूड प्रसाद सिंह ने बिहार में कांग्रेस कैंडिडेट केबी सहाय के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाए थे. उन्होंने दो सीटों वाला विमान भेजा था. हालांकि तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल प्रचार में नहीं हो पाया. जानकार बताते हैं कि ये वो समय था, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ही हवाई यात्रा करते थे.

उड़न खटोला पर कितना खर्च?: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हेलीकॉप्टर की खूब डिमांड है. हर बड़े नेता उड़न खटोला से उड़कर प्रचार के लिए जाते हैं. दो दर्जन नेता रोजाना उड़ान भरते हैं. तमाम बड़े दल करीब ढाई करोड़ रुपये सिर्फ उड़ानों पर खर्च कर रहे हैं. अनुमान है कि 16 अक्टबूर से 7 नंवबर के बीच 42 करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है. इनमें हेलीकॉप्टर का किराया, टैक्स, पायलट और अन्य व्यवस्था भी शामिल है.

एनडीए के पास सबसे अधिक उड़न खटोला: इस बार के चुनाव में एनडीए के पास सबसे अधिक हेलीकॉप्टर है. 14 हेलीकॉप्टर से नेता रोजाना प्रचार के लिए जाते हैं. इनमें 12 बीजेपी के पास है और 2 जनता दल यूनाइटेड के पास है. वहीं आरजेडी के नाम से भी 2 हेलीकॉप्टर बुक है, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए है. इसके अलावे कांग्रेस के भी बड़े नेता उड़न खटोला से प्रचार करते हैं.

