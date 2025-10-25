ETV Bharat / bharat

5 पर NDA और 2 पर महागठबंधन की जीत, 2025 में बदलेगी तस्वीर? भागलपुर से 'इलेक्शन एक्सप्रेस' बताएगी जमीनी हकीकत

'इलेक्शन एक्सप्रेस' अब अगंप्रदेश पहुंच चुकी है. जहां से आज भागलपुर की जमीनी हकीकत समझने की कोशिश होगी. पढ़ें..

Bihar Election 2025
भागलपुर में 7 विधानसभा सीट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 25, 2025 at 1:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के स्पेशल कवरेज पर निकली ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' आज भागलपुर की सभी सातों सीटों का सूरते हाल बताएगी. न केवल जनता की नब्ज टटोलने को कोशिश होगी, बल्कि सियासी दलों के नुमाइंदे से 5 साल का हिसाब भी लिया जाएगा.

5 सीटों पर एनडीए का कब्जा: भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर एनडीए का कब्जा है. 2020 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिहपुर, पीरपैंती (सुरक्षित) और कहगांव विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि जेडीयू के हिस्से में गोपालपुर और सुल्तानगंज की सीटें गईं थीं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

2 सीटों पर महागठबंधन की जीत: वहीं 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को सफलता मिली थी. भागलपुर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि नाथनगर में राष्ट्रीय जनता दल की 'लालटेन' जली थी.

2025 में बदला समीकरण: 2025 में भागलपुर जिले की पांच विधानसभा सीटों पर दो प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि बाकी दो सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है. कहलगांव और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जोर लगा रहे हैं. इस सीट पर मुकाबला सबसे रोमांचक होने वाला है. यहां जन सुराज पार्टी भी अपनी ताकत दिखा रही है. भागलपुर जिले की सातों विधानसभा सीट पर कुल 82 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

भागलपुर में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर: भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा और भाजपा के रोहित पांडेय के बीच कांटे की टक्कर है. दोनों ही प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत से लिए जोर-आजमाइश कर रहे हैं. कांग्रेस जहां एमवाई और पचपनिया वोटों के सहारे बाजी मारने का दंभ भर रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी को वैश्य और सवर्ण के साथ-साथ पचपनिया मतदाताओं पर भरोसा है.

पीरपैंती में भाजपा और राजद के बीच मुकाबला: पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां भाजपा और राजद के बीच सीधा मुकाबला है. भाजपा से मुरारी पासवान पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं राजद से एक बार फिर राम बिलास पासवान को टिकट दिया गया है. राम विलास को 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के ललन कुमार ने पराजित किया था.

नाथनगर में राजद और एलजेपीआर की सीधी लड़ाई: नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राजद और एलजेपीआर ने अपने-अपने उम्मीदवार को बदल दिया है. एलजेपीआर ने जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजद ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शेख जियाउल हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है.

सुल्तानगंज विधानसभा में जेडीयू-आरजेडी में मुकाबला: सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू और कांग्रेस ने पुराने प्रत्याशी पर भरोसा जताया है. जदयू ने वर्तमान विधायक ललित नारायण मंडल के टिकट दिया है. वहीं कांग्रेस ने फिर से ललन कुमार को टिकट दिया है. राजद ने यहां से वर्षों बाद अपना उम्मीदवार दिया है. यहां से चंदन कुमार को राजद का प्रत्याशी बनाया गया है. जन सुराज ने राकेश कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है.

कहलगांव में वोटकटवा की भरमार: कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से शुभानंद मुकेश जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. पिछले चुनाव में वे कांग्रेस के प्रत्याशी थे और भाजपा के पवन कुमार यादव से चुनाव हार गए थे. कांग्रेस ने इस बार प्रवीण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. उधर, राजद ने रजनीश भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है. जन सुराज से मंजर आलम चुनाव लड़ रहे हैं.

बिहपुर में भाजपा और वीआइपी में टक्कर: बिहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भाजपा ने कुमार शैलेंद्र को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है. कुमार शैलेद्र ने पिछले चुनाव में राजद के शैलेश कुमार को पराजित किया था. महागठबंधन की ओर वीआइपी ने अर्पणा कुमारी को टिकट दिया है. इस बार राजद ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है. जन सुराज से पवन चौधरी चुनाव मैदान में हैं.

गोपालपुर में मुख्य मुकाबला जदयू और वीआइपी में: गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जदयू ने वर्तमान विधायक नरेंद्र कुमार नीरज का टिकट काट दिया है. जेडीयू ने यहां से राजद के पूर्व सांसद और बिहपुर के पूर्व विधायक शैलेश कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है. प्रेम सागर वीआइपी से उम्मीदवार हैं. राजद ने इस बार प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है. जन सुराज से मंकेश्वर सिंह चुनाव मैदान में हैं. मौजूदा विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.

ये भी पढे़ं:

भागलपुर से रोहित पांडे और गोपालपुर से बुलो मंडल ने किया नामांकन, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे गोपाल मंडल

बिहार में लालू से फोन पर बात करने वाले विधायक का कटा टिकट, दिया इस्तीफा

JDU सांसद अजय मंडल ने CM को भेजा इस्तीफा, बोले- नीतीश से मिलने नहीं दे रहे

TAGGED:

ELECTION EXPRESS
भागलपुर में 7 विधानसभा सीट
बिहार विधानसभा चुनाव
BHAGALPUR NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.