NDA का खाता भी नहीं खुला.. बराबरी पर छूटा महागठबंधन-AIMIM में मुकाबला, 'इलेक्शन एक्सप्रेस' में बारी किशनगंज की

किशनगंज में 4 विधानसभा सीट ( ETV Bharat )