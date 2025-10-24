NDA का खाता भी नहीं खुला.. बराबरी पर छूटा महागठबंधन-AIMIM में मुकाबला, 'इलेक्शन एक्सप्रेस' में बारी किशनगंज की

ETV Bharat / bharat

Bihar Election 2025
किशनगंज में 4 विधानसभा सीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 24, 2025 at 6:36 AM IST

2 Min Read
किशनगंज: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के स्पेशल कवरेज के तहत आज बारी है किशनगंज की. ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' शहर के रुईधासा स्थित किशनगंज क्लब से मतदाताओं का नब्ज टटोलने के साथ-साथ सियासी दलों के नुमाइंदों से पिछले 5 साल का हिसाब और अगले 5 वर्ष की योजनाओं को जानने की कोशिश करेगी.

किशनगंज में 4 विधानसभा सीट: पूर्णिया प्रमंडल के किशनगंज जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी, जबकि दो सीटों पर एआईएमआईएम को कामयाबी मिली थी. वहीं एनडीए का खाता भी नहीं खुला था.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

इन दो सीटों पर महागठबंधन का कब्जा: 2020 चुनाव में महागठबंधन ने किशनगंज और ठाकरगंज विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था. किशनगंज सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट इजहारुल हुसैन को कामयाबी मिली थी, जबकि ठाकुरगंज सीट पर आरजेडी के सउद आलम ने जीत दर्ज की थी.

इन दो सीटों पर ऊंची उड़ी 'पतंग': पिछले चुनाव असदुद्दीन ओवैसा का खूब जादू चला था. उनका पार्टी एआईएमआईएम ने जिले की दो विधानसभा सीटों पर फतह हासिल की थी. कोचाधामन में इजहार असफी को जीत मिली थी, जबकि बहादुरगंज सीट पर अंजार नईमी ने परचम लहराया था.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

एआईएमआईएम के दोनों विधायक आरजेडी में शामिल: विधानसभा चुनाव के दो साल बाद यानी साल 2022 में एआईएमआईएम के जिन 4 विधायकों ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली, उनमें कोचाधामन से विधायक इजहार असफी और बहादुरगंज से जीते अंजार नईमी भी शामिल हैं.

मुस्लिम बहुल जिला है किशनगंज: 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां मुसलमानों की आबादी 67.98 फीसदी है, जबकि हिंदुओं की संख्या 31.43 प्रतिशत है. मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR जिन कुछ इलाकों में मुद्दा रहा है, उनमें किशनगंज भी शामिल है. यह बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है, जहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है.

