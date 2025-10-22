6-5 के अंतर से 2020 में महागठबंधन से आगे रहा NDA, 2025 में क्या होगा? मुजफ्फरपुर से देखिये 'इलेक्शन एक्सप्रेस'
ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम आज मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है. जहां से हम 11 सीटों की जमीनी रिपोर्ट बताएंगे.
Published : October 22, 2025 at 6:51 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के स्पेशल कवरेज पर निकली 'इलेक्शन एक्सप्रेस' में आज बारी मुजफ्फरपुर की है. जहां पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं. चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ चुका है. तमाम दलों के दिग्गज रैलियों और सभाओं में पसीना बहा रहे हैं. ऐसे में आज हम मतदाताओं का नब्ज टटोलने के साथ ही इलाके की समस्याओं की खबर लेंगे.
जिले में 11 विधानसभा सीटें: मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं. 2020 चुनाव में एनडीए ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 5 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी. हालांकि इस बार समीकरण में बदलाव हुआ है. चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जहां एनडीए में लौट आए हैं, वहीं मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ हैं. उधर प्रशांत किशोर लगातार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
6 सीटों पर एनडीए का कब्जा: 2020 चुनाव में एनडीए ने जिन 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें औराई, बरूराज और पारु में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था. वहीं, सकरा सीट पर जेडीयू को सफलता मिली थी. वीआईपी ने साहेबगंज और बोचहां में जीत हासिल की थी, मुकेश सहनी उस समय एनडीए का हिस्सा थे.
महागठबंधन को 5 सीट पर मिली जीत: 2020 चुनाव में महागठबंधन ने जिन 5 सीटों पर कामयाबी पाई थी, उनमें कुढ़नी, गायघाट, मीनापुर और कांटी पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी. वहीं मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी.
क्या है जातीय समीकरण?: मुजफ्फरपुर जिले में अगर सामाजिक और जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार निर्णायक संख्या में हैं. वहीं ब्राह्मण, कुर्मी, रविदास, पासवान और यादव मतदाताओं की भी यहां बड़ी भूमिका है. निषाद समाज भी कई सीटों पर जीत-हार तय करते हैं.
कब होगा मतदान?: मुजफ्फरपुर जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर पहले फेज के तहत 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी. जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत एनडीए के नेता मैदान में उतर चुके हैं, जबकि महागठबंधन से अभी तक किसी भी बड़े नेताओं ने मोर्चा नहीं संभाला है.
