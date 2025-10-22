ETV Bharat / bharat

6-5 के अंतर से 2020 में महागठबंधन से आगे रहा NDA, 2025 में क्या होगा? मुजफ्फरपुर से देखिये 'इलेक्शन एक्सप्रेस'

ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' टीम आज मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है. जहां से हम 11 सीटों की जमीनी रिपोर्ट बताएंगे.

Bihar Election 2025
मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 22, 2025 at 6:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के स्पेशल कवरेज पर निकली 'इलेक्शन एक्सप्रेस' में आज बारी मुजफ्फरपुर की है. जहां पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं. चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ चुका है. तमाम दलों के दिग्गज रैलियों और सभाओं में पसीना बहा रहे हैं. ऐसे में आज हम मतदाताओं का नब्ज टटोलने के साथ ही इलाके की समस्याओं की खबर लेंगे.

जिले में 11 विधानसभा सीटें: मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं. 2020 चुनाव में एनडीए ने 6 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि 5 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी. हालांकि इस बार समीकरण में बदलाव हुआ है. चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जहां एनडीए में लौट आए हैं, वहीं मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ हैं. उधर प्रशांत किशोर लगातार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

6 सीटों पर एनडीए का कब्जा: 2020 चुनाव में एनडीए ने जिन 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें औराई, बरूराज और पारु में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था. वहीं, सकरा सीट पर जेडीयू को सफलता मिली थी. वीआईपी ने साहेबगंज और बोचहां में जीत हासिल की थी, मुकेश सहनी उस समय एनडीए का हिस्सा थे.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

महागठबंधन को 5 सीट पर मिली जीत: 2020 चुनाव में महागठबंधन ने जिन 5 सीटों पर कामयाबी पाई थी, उनमें कुढ़नी, गायघाट, मीनापुर और कांटी पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी. वहीं मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी.

क्या है जातीय समीकरण?: मुजफ्फरपुर जिले में अगर सामाजिक और जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार निर्णायक संख्या में हैं. वहीं ब्राह्मण, कुर्मी, रविदास, पासवान और यादव मतदाताओं की भी यहां बड़ी भूमिका है. निषाद समाज भी कई सीटों पर जीत-हार तय करते हैं.

कब होगा मतदान?: मुजफ्फरपुर जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर पहले फेज के तहत 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी. जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत एनडीए के नेता मैदान में उतर चुके हैं, जबकि महागठबंधन से अभी तक किसी भी बड़े नेताओं ने मोर्चा नहीं संभाला है.

ये भी पढ़ें:

संजय झा के रोके नहीं रुके नीतीश, महिला के गले में पहना दी माला, तेजस्वी ने सीएम के स्वास्थ्य पर उठाए सवाल

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

कौन हैं लालू यादव के सबसे बड़े भक्त, पूरा शरीर किया समर्पित, चौंका देगा इनका काम

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

TAGGED:

MUZAFFARPUR NEWS
ELECTION EXPRESS
बिहार विधानसभा चुनाव
मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.