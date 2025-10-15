ETV Bharat / bharat

2020 में 5-5 सीटों के साथ बराबरी पर रहा मुकाबला, 2025 में होगी जोरदार जंग, समस्तीपुर पहुंची 'इलेक्शन एक्सप्रेस'

बिहार चुनाव का कवरेज करने निकली ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' समस्तीपुर पहुंच चुकी है. आज यहां के मतदाताओं का मूड भांपने की कोशिश होगी.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 15, 2025 at 7:08 AM IST

2 Min Read
समस्तीपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन का दौर जारी है. इसी के साथ चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है. ईटीवी भारत की 'इलेक्शन एक्सप्रेस' भी अब आधे सफर को पार कर समस्तीपुर पहुंच चुकी है. आज हमारी टीम समस्तीपुर के मगरदही घाट से न केवल जनता का नब्ज टटोलेगी, बल्कि अलग-अलग दलों के नुमाइंदों से पिछले 5 साल का हिसाब भी लेगी.

एनडीए-महागठबंधन में मुकाबला बराबर: 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में मुकाबला बराबर-बराबर पर छूटा था. जिले की 10 विधानसभा सीटों में 5 पर एनडीए का कब्जा था और 5 पर महागठबंधन का कब्जा था. हालांकि पिछले 5 सालों में गंडक से बहुत पानी बह चुका है. ऐसे में इस बार चुनावी जंग बहुत अलग होगी.

एनडीए का 5 सीटों पर कब्जा: एनडीए के कब्जे में जो 5 सीटें हैं. इनमें जेडीयू के हिस्से में कल्याणपुर, वारिश नगर, सराय रंजन विधानसभा सीट है, जबकि बीजेपी ने रोसड़ा और मोहिउद्दीन नगर पर जीत दर्ज की थी.

महागठबंधन के हिस्से में 5 सीटें: वहीं महागठबंधन ने भी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी. इनमें उजियारपुर, मोरवा, हसनपुर और समस्तीपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि विभूतिपुर सीट पर सीपीएम को जीत मिली थी.

क्या है सामाजिक समीकरण?: समस्तीपुर जिले में दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोटबैंक सबसे प्रभावी है, जबकि यादव, कुशवाहा और ब्राह्मण जाति की भी अच्छा तादाद है. इसके अलावे वैश्य समाज भी जीत-हार में अहम भूमिका निभाते हैं.

कब होगा चुनाव?: समस्तीपुर जिले में पहले चरण के तहत चुनाव होगा. सभी 10 सीटों पर 17 अक्टूबर तक नामांकन का पर्चा दाखिल होगा. 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी.

