'किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं', पप्पू यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि कुछ मतदान केंद्रों पर लाठीचार्ज हुआ है. वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के आरोपों पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार पांडे ने कहा कि ऐसी कोई घटना की आधिकारिक सूचना आयोग को नहीं मिली है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो जांच कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे भयमुक्त होकर मतदान करें. आयोग का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा मतदान: राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया कि सुबह से मतदान शांतिपूर्ण रहा है और किसी भी जिले से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग लगातार सभी जिलों में मतदान प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है. सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि मतदान निष्पक्ष और निर्बाध रूप से संपन्न हो सके.

ईवीएम और वीवीपैट की खराबी पर त्वरित कार्रवाई: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कुछ जगहों से ईवीएम और वीवीपैट मशीन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली थी, लेकिन वहां तुरंत वैकल्पिक मशीनें भेज दी गईं. उन्होंने कहा कि किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान बाधित नहीं होने दिया गया. सभी जिलों के नियंत्रण कक्ष से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और आवश्यकतानुसार कदम उठाए जा रहे हैं.

पप्पू यादव के आरोप: निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई बूथों पर मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और अनेक जगहों पर ईवीएम खराब पाई गई हैं. उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र में सही नहीं है. उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं से मतदान की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है.

पप्पू यादव ने चुनाव को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा कि बिहार चुनाव में सुरक्षा बल भाजपा एजेंट की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया.