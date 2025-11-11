'किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं', पप्पू यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब
चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
Published : November 11, 2025 at 11:17 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि कुछ मतदान केंद्रों पर लाठीचार्ज हुआ है. वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है.
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के आरोपों पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार पांडे ने कहा कि ऐसी कोई घटना की आधिकारिक सूचना आयोग को नहीं मिली है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो जांच कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे भयमुक्त होकर मतदान करें. आयोग का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा मतदान: राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया कि सुबह से मतदान शांतिपूर्ण रहा है और किसी भी जिले से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग लगातार सभी जिलों में मतदान प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है. सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि मतदान निष्पक्ष और निर्बाध रूप से संपन्न हो सके.
ईवीएम और वीवीपैट की खराबी पर त्वरित कार्रवाई: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कुछ जगहों से ईवीएम और वीवीपैट मशीन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली थी, लेकिन वहां तुरंत वैकल्पिक मशीनें भेज दी गईं. उन्होंने कहा कि किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान बाधित नहीं होने दिया गया. सभी जिलों के नियंत्रण कक्ष से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और आवश्यकतानुसार कदम उठाए जा रहे हैं.
पप्पू यादव के आरोप: निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई बूथों पर मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और अनेक जगहों पर ईवीएम खराब पाई गई हैं. उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र में सही नहीं है. उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं से मतदान की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है.
पप्पू यादव ने चुनाव को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा कि बिहार चुनाव में सुरक्षा बल भाजपा एजेंट की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया.
शुरुआती दो घंटे में 14.55% मतदान: बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है. दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं. मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई और शुरुआती दो घंटे में औसतन 14.55% मतदान दर्ज किया गया है.
चुनाव अधिकारी पांडे ने बताया कि मतदान का प्रतिशत धीरे-धीरे बढ़ रहा है और दोपहर तक इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है. मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और जिन इलाकों में मतदान केंद्र अधिक संवेदनशील हैं, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.
किशनगंज में सर्वाधिक मतदान: जिलावार आंकड़ों के अनुसार, किशनगंज में सबसे अधिक 15.81% मतदान दर्ज किया गया है. इसके अलावा गया में 15.97%, जमुई में 15.77% और अररिया में 15.34% वोटिंग हुई है. वहीं पूर्णिया में 15.54%, औरंगाबाद में 15.43% और बांका में 15.14% मतदान दर्ज किया गया है. इन इलाकों में मतदाताओं की सक्रियता सुबह से ही दिखाई दी.
पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी अच्छी भागीदारी: पश्चिम चंपारण में 15.04% और पूर्वी चंपारण में 14.11% मतदान हुआ है. शिवहर में 13.94%, सीतामढ़ी में 13.49%, मधुबनी में 13.25%, सुपौल में 14.85%, कटिहार में 13.77%, भागलपुर में 13.43%, कैमूर में 15.08%, रोहतास में 14.16%, अरवल में 14.95%, जहानाबाद में 13.81% और नवादा में 13.46% मतदान दर्ज किया गया है.
12 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर: इस चरण में बिहार सरकार के 12 मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है. इनमें कई वरिष्ठ मंत्री ऐसे हैं जिनकी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है.
यह भी पढ़ें- 'बिहार चुनाव में मतदान के दौरान कई बूथों पर लाठीचार्ज, EVM खराब, पूर्णिया सांसद ने किया बड़ा दावा