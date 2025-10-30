ETV Bharat / bharat

Bihar Election 2025: सबके अजीज हैं नीतीश कुमार, नालंदा से ग्राउंड रिपोर्ट

बिहार के नालंदा जिले की हरनौत सीट के कल्याण बिगहा और उसके आसपास के गांवों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ जाना जाता है.

Bihar Election 2025 Ear To The Ground Nalanda, Where Nitish Kumar Runs Deep
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार, 25 अक्टूबर, 2025 को पटना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 7:14 PM IST

प्रणव चौधरी

कल्याण बिगहा (नालंदा): बिहार के कल्याणबीघा गांव के 80 वर्षीय किसान राम स्वारथ सिंह को हरनौत विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक नतीजों पर जरा भी संदेह नहीं है. बिना पलक झपकाए सिंह ने कहा, "यहां के लोग सिर्फ नीतीश को वोट देते हैं. किसी और को नहीं. जो यहां जीतता है, सिर्फ नीतीश की वजह से जीतता है."

बिहार विधानसभा चुनाव के रण में नालंदा की इस सीट का भविष्य इससे स्पष्ट होता है, और यह तब और स्पष्ट होता है जब कई ग्रामीणों ने ईटीवी भारत को बताया कि मौजूदा जेडीयू विधायक हरि नारायण सिंह, जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और इस बार लगातार नौवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत कम आते हैं. स्थानीय निवासी चंद्रदेव राम और संजीत कुमार ने कहा, "वह (हरि नारायण सिंह) सिर्फ इसलिए जीतते हैं क्योंकि नीतीश उन्हें चुनते हैं और इस बार भी जीतेंगे क्योंकि नीतीश ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुना है. यहां किसी को विकल्प की परवाह नहीं है." संजीत पास के एक एक्स-रे क्लिनिक में काम करते हैं.

Prime Minister Narendra Modi, along with Bihar Chief Minister Nitish Kumar, is being garlanded during a public rally for the Bihar assembly elections, in Samastipur on Friday, Oct 24, 2025.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार, 24 अक्टूबर, 2025 को समस्तीपुर में एक रैली के दौरान. (ANI)

हरनौत विधानसभा सीट के अंतर्गत कल्याण बिगहा और उसके आसपास के गांवों को बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ के रूप में जाना जाता है. नीतीश ने पहली बार 1985 में इस सीट से जीत हासिल की थी और 1995 में भी उन्होंने इसे दोहराया था. पिछले कई वर्षों में नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बदला, लेकिन इसके बावजूद हरनौत के लोगों की नीतीश के प्रति वफादारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है.

प्रगति और राजनीति

हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए दो बड़े फैसले - मौजूदा बिजली दरों में कमी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजना - आखिरकार आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पक्ष में निर्णायक साबित हो सकते हैं.

कल्याण बिगहा की गृहिणी डेजी देवी को यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि पिछले महीने उनके बैंक खाते में 10,000 रुपये आए, जिस पर उन्हें 'गर्व' है. डेजी देवी ने नीतीश सरकार के बिना किसी कागजी कार्रवाई के पैसे ट्रांसफर करने के कदम की सराहना करते हुए कहा, "मैंने अपनी बचत में से कुछ और जोड़कर घर में एक छोटी सी किराना की दुकान खोली है. अब मुझे उम्मीद है कि मेरे और मेरे परिवार के लिए हालात बेहतर होंगे."

Bihar Chief Minister Nitish Kumar waves during a public meeting for the Bihar assembly elections, in Patna on Saturday, Oct 25, 2025.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार, 25 अक्टूबर, 2025 को पटना में एक जनसभा के दौरान हाथ हिलाते हुए. (ANI)

कल्याण बिगहा में डेजी अकेली नहीं हैं. बकरी पालन से लेकर दर्जी की दुकानें, नए आउटलेट और छोटे-मोटे व्यवसाय पिछले एक महीने में ही शुरू हुए हैं और इनमें से ज्यादातर डायरेक्ट मनी ट्रांसफर योजनाओं के जरिये ही संभव हुए.

रिकॉर्ड के लिए, अकेले नालंदा जिले में लगभग 3.6 लाख 'जीविका' समूह हैं. कल्याण बिगहा की मंजू, सुनीता और अन्य की तरह, कई अन्य लोगों ने भी पहल शुरू होने के बाद से श्रमिक कार्ड योजनाओं में नामांकन के लिए आवेदन किया है. बिहार सरकार ने आजीविका गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत सितंबर 2025 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं. पटना के अधिकारियों का कहना है कि सरकार चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने से पहले स्वरोजगार पहल की समीक्षा और आकलन करेगी. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो नीतीश कैबिनेट में वित्त विभाग भी संभाल रहे हैं, ने कहा कि इस योजना के तहत कुल 7,500 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जो महिलाओं के सपनों को नए अवसर प्रदान करेंगे.

Prime Minister Narendra Modi waving at the crowd during a public meeting, in Muzaffarpur on Thursday.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुजफ्फरपुर में एक रैली में भीड़ का अभिवादन करते हुए. (ANI)

आलोचक और विपक्षी दल इस कदम को रिश्वतखोरी बता रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के विपक्षी नेता इस योजना के शुभारंभ के समय पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना हैं कि यह खास तौर पर चुनाव में वोट हासिल करने के लिए किया गया है और इसका बिहार में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार से कोई लेना-देना नहीं है.

मुफ्त 'बिजली'

नीतीश सरकार का एक और ऐतिहासिक फैसला, जिसने मतदाताओं को बहुत प्रभावित किया है, खासकर ग्रामीण बिहार में, वह है बिजली की दरें कम करना. कल्याण बिगहा ही नहीं, बल्कि कई अन्य जगहों के सैकड़ों ग्रामीणों ने ईटीवी भारत से बातचीत में माना कि मुफ्त बिजली मिलना एक बड़ी राहत है. 'मुफ्त बिजली' ने खरीदारी को बढ़ावा दिया और कई लोग स्थानीय दुकानों पर रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) और एलईडी टीवी खरीदने के लिए दौड़ पड़े!

बिहार सरकार ने राज्य भर के लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अगस्त, 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके बिजली दरों में कमी की है. 125 यूनिट से अधिक खपत करने वालों के लिए, मौजूदा रियायती दरें लागू रहेंगी.

Prime Minister Narendra Modi seen interacting with Bihar Chief Minister Nitish Kumar during Bihar assembly elections rally, in Samastipur on Friday, Oct 24, 2025.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 24 अक्टूबर, 2025 को समस्तीपुर में चुनावी रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बातचीत करते हुए. (ANI)

इस कदम से मुख्यमंत्री नीतीश ने आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के उग्र विरोध को कुछ हद तक शांत कर दिया है, जो उच्च बिजली बिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और घरेलू उपभोक्ताओं के घरों से प्रीपेड बिजली मीटर को हटाने की मांग कर रहे हैं.

कल्याण बिगहा के एक किराना दुकानदार ने कहा, "शुरुआत में नीतीश कुमार बिजली दरों में किसी भी तरह की राहत के खिलाफ थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्होंने हमारी मुश्किल समझ ली है. चिंता की कोई खास बात नहीं है."

विकास कार्य

कल्याण बिगहा को 2006 में नीतीश कुमार ने एक आदर्श गांव के रूप में विकसित किया था. पिछले एक दशक और उससे भी अधिक समय में, गांव में बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास हुआ है, जिसमें चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति, पक्की सड़कें, तालाब, एक पार्क (नीतीश कुमार के माता-पिता को समर्पित), एक नई जल निकासी व्यवस्था, बैंकिंग सुविधाएं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), शूटिंग रेंज, नए स्कूल और अन्य सुविधाएं शामिल हैं.

अप्रैल 2024 में, टाटा टेक के सहयोग से कल्याण बिगहा में एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित किया गया था. सेंटर के एक ट्रेनर राकेश कुमार ने बताया कि अब तक चार बैचों ने यह कोर्स पूरा कर लिया है. कुमार ने बताया कि वर्तमान में 20 लड़कियों सहित 80 छात्र नामांकित हैं. उन्होंने आगे बताया कि यह कोर्स वर्तमान में राज्य सरकार के 'सात निश्चय' कार्यक्रम (Saat Nishchay programme) के तहत बिहार के 60 कॉलेजों में चल रहा है.

विकास गतिविधियों के साथ-साथ नई महिला रोजगार योजना, हरनौत विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार को राहत दे सकती है. लेकिन, नालंदा से आगे चुनावी बिहार में हालात अस्थिर हैं.

यह भी पढ़ें- नालंदा की समृद्ध विरासत पर भारी पड़ रहे हैं साइबर अपराध और परीक्षा घोटाले, एक काला धब्बा रंजीत डॉन ने लगाया

BATTLEGROUND BIHAR
EAR TO THE GROUND
GROUND REPORT FROM NALANDA
NITISH KUMAR
BIHAR ELECTION 2025

