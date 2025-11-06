'बाहुबली को नहीं जनबली को चुनेगी दानापुर की जनता', वोट डालने के बाद रामकृपाल यादव का दावा
दानापुर से बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव ने अपनी जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि जनता इस बार बाहुबली को छोड़कर जनबली को चुनेगी.
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत जिन 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें दानापुर भी शामिल है. जहां से आरजेडी के रीतलाल यादव और बीजेपी के रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला हो रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल ने पटना के जमाल रोड स्थित बूथ संख्या 57 पर वोट डाला. मतदान के बाद उन्होंने दावा किया कि इस बार दानापुर में बदलाव होकर रहेगा. लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में घर से निकल कर मतदान करें.
जनबली को चुनेगी दानापुर की जनता: रामकृपाल यादव ने दावा किया कि दानापुर की जनता मौजूदा आरजेडी विधायक से लोग परेशान हैं. लोग बदलाव चाहते हैं. यही वजह है कि इतनी लंबी लाइन में लोग मतदान के लिए खड़े हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि बाहुबली और धनबली को हराकर इस बार मेरे जैसे जनबली को चुनेगी.
मौजूदा विधायक से लोग परेशान: बीजेपी कैंडिडेट ने कहा कि लोकतंत्र में बाहुबली का कोई स्थान नहीं है. बाहुबली-धनबली सब ध्वस्त हो जाएंगे और जनबली जीतेंगे. रामकृपाल यादव जनबली है. बाहुबली तो कभी रहा नहीं, धनबली रहा नहीं. वहां (दानापुर) खौफ और भय का वातावरण है. लगातार 5 सालों से लोगों की जमीन छिनी जा रही है. रंगदारी ली जा रही है. व्यवसायी से आम आदमी तक तबाह है. बालू और गिट्टी में भी जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा है.
"दानापुर की जनता बाहुबली से त्रस्त है. लोगों को घर खरीदने के बदले मकान बनाने के बदले रंगदारी देना पड़ता है. लोगों को इस बार मौका मिला है. बड़ी संख्या में दानापुर में लोग मतदान करने निकल रहे हैं. धनबली के बजाय लोग इस बार जनबली के पक्ष में मतदान कर रहे हैं. मैं ना तो धनबली हूं और न ही बाहुबली हूं. मैं जनबली हूं और दानापुर की जनता हमारे साथ है."- रामकृपाल यादव, बीजेपी उम्मीदवार, दानापुर विधानसभा क्षेत्र
फिर से एनडीए की सरकार बनेगी: रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ है. उन्होंने कहा कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है. विपक्ष कहीं नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बात जनता भी समझ रही है.
रीतलाल यादव से मुकाबला: दानापुर सीट पर रामकृपाल यादव का मुकाबला आरजेडी के बाहुबली कैंडिडेट रीतलाल यादव से हो रहा है. वह रंगदारी और धमकी के मामले में फिलहाल भागलपुर जेल में बंद हैं. जिस वजह से वह अपने लिए प्रचार भी नहीं कर सके. हालांकि उनके लिए आरजेडी चीफ लालू यादव ने रोड शो किया था. तेजस्वी यादव और पाटलिपुत्र की आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी वोट मांगा है.
2020 का परिणाम: 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट रीतलाल यादव ने बीजेपी की आशा देवी सिन्हा को हराया था. रीतलाल को 89.895 वोट मिले थे, जबकि आशा सिन्हा को 73,971 मत आए थे. वहीं रालोसपा के दीपक कुमार को 7,731 मत प्राप्त हुए थे. इस बार रीतलाल और रामकृपाल के बीच सीधी लड़ाई है. रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में सांसद रह चुके हैं. 2024 में वह भले ही हार गए थे लेकिन दानापुर विधानसभा क्षेत्र में वह आरेजडी की मीसा भारती से आगे रहे थे.
