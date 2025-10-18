ETV Bharat / bharat

कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवार, देखें किसी कहां से मिला टिकट

कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में नरकटियागंज, किशनगंज, पूर्णिया, गया टाउन और कस्बा सीट शामिल हैं, आइये जानते है किसे कहां से मिला टिकट.

Second List Of Congress Candidates
कांग्रेस की दूसरी लिस्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 11:37 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम है. इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था. इसी के साथ अब तक पार्टी ने दोनों लिस्ट को मिलाकर 53 नामों की सूची जारी कर दी है.

कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में ये 5 नाम : कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची में जिन 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, उनमें नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुदा, पूर्णिया से जितेन्द्र यादव, गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव और कस्बा सीट से मोहम्मद आलम को पार्टी ने टिकट दिया है.

किसे-कहां से मिला टिकट?

  • 1. नरकटियागंज : शाश्वत केदार पांडेय
  • 2. किशनगंज : मोहम्मद कमरुल होदा
  • 3. कस्बा : मोहम्मद इरफान आलम
  • 4. पूर्णिया : जितेंद्र यादव
  • 5. गया टाउन : मोहन श्रीवास्तव

53 नाम घोषित, 7 मुस्लिम उम्मीदवार : इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा हैं. इससे पहले जारी 48 नामों में पार्टी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था. अब तक 53 नामों में कुल 7 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है.

किशनगंज में मौजूदा विधायक का टिकट कटा : कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में किशनगंज से मौजूदा विधायक इजहरुल हुसैन का टिकट कट गया है. पार्टी ने इस सीट से एआईएमआईएम विधायक कमरुल हुदा को अपना उम्मीदवार बनाया है. साल 2019 के उपचुनाव में एआईएमआईएम विधायक कमरुल हुदा ने इस सीट से जीत दर्ज की थी.

कांग्रेस की पहली सूची में 48 प्रत्याशियों के नाम : इससे पहले कांग्रेस ने 17 अक्टूबर को अपने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी. शनिवार को 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट के साथ ही अब तक पार्टी 53 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है. पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 11 सिटिंग विधायकों पर भरोसा जताया था.

