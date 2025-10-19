ETV Bharat / bharat

क्या वाकई टूट जाएगा महागठबंधन? CM उम्मीदवारी और सीटों की दावेदारी से बढ़ी तनातनी

पहले तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर 'नो' और अब सीट शेयरिंग पर पेंच से महागठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है? पढे़ं रिपोर्ट..

Bihar Election 2025
महागठबंधन में मतभेद! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2025 at 8:43 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: डॉ. रंजीत कुमार

पटना: बिहार के चुनावी बैटलफील्ड में एनडीए और महागठबंधन आमने-सामने है. एनडीए ने सीट शेयरिंग कर लिया और गठबंधन के तमाम घटक दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है लेकिन इसके उलट महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. न तो संख्या का निर्धारण हो पाया है और न ही किस सीट पर कौन दल लड़ेगा, यह तय हो पाया है. ऐसे में गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं.

तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर असमंजस: राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को लीड कर रहा है. पार्टी चाहती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है. राहुल गांधी से लेकर कृष्णा अल्लावरु और राजेश राम तक सीएम उम्मीदवारी के सवाल को टाल चुके हैं. इसी वजह से आरजेडी में कांग्रेस को लेकर जबरदस्त नाराजगी है.

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

सहनी की वजह से मुश्किल में महागठबंधन: 2025 चुनाव में महागठबंधन के लिए मुकेश सहनी भी गले की फांस बन चुके हैं. वह कम सीटों पर समझौता करने के लिए तो तैयार हो गए है लेकिन उपमुख्यमंत्री के पद पर समझौता करना नहीं चाहते. महागठबंधन के तमाम घटक दलों पर मुकेश सहनी ने इस बात के लिए दबाव बनाया है कि उन्हें डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया जाए. इसके लिए न तो कांग्रेस और न ही वाम दल तैयार हैं.

कई मुद्दों पर महागठबंधन में एक राय नहीं (ETV Bharat)

10 सीटों पर आमने-सामने: सीएम उम्मीदवारी के कारण महागठबंधन में मतभेद का असर सीट बंटवारे पर साफ दिखने लगा है. हालात तो ये है कि कितनी सीट पर कौन चुनाव लड़ रहा है, यह स्पष्ट नहीं है. 10 विधानसभा सीटों पर कहीं कांग्रेस और सीपीआई माले तो कहीं कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं. इतना ही नहीं इन सीटों पर सभी उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है.

तेजस्वी और राहुल समेत अन्य नेता (ETV Bharat)

महागठबंधन में 'महाभारत'! : इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में बिहार की जिन 10 सीटों पर यह टकराव देखने को मिल रहा है, उनमें कहलगांव, लालगंज, वैशाली, बछवारा, गौड़ाबौराम, राजापाकर, रोसड़ा, बिहारशरीफ, तारापुर, वारसलीगंज जैसी अहम सीटें शामिल हैं. ये सभी सीटें राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जाती हैं.

कहलगांव में 'कलह': कहलगांव विधानसभा सीट पर गठबंधन के दो घटक दलों के प्रत्याशी आमने-सामने हैं. यहां से आरजेडी ने रजनीश यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके सामने कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को खड़ा किया है.

लालगंज की 'लड़ाई': लालगंज सीट से आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है. उनके सामने कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा हैं, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है.

सहनी और दीपांकर के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

लोकतंत्र की जननी वैशाली में जंग: वैशाली विधानसभा में भी इंडिया गठबंधन के दो घटक दल एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया है. आरजेडी ने अजय कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस ने वैशाली से संजीव कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है.

बछवारा में दो-दो हाथ: बेगूसराय के बछवारा विधानसभा सीट पर भी इंडिया गठबंधन के दो घटक दल आमने-सामने हैं. यहां सीट से सीपीआई ने अवधेश राय को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस ने बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश उर्फ गरीब दास को मैदान में उतारा है. पिछली बार कम अंतर से सीपीआई कैंडिडेट की हार हुई थी.

गौड़ाबौराम विधानसभा में भी आमने-सामने: दरभंगा जिले के गौड़ाबौराम सीट भी सुर्खियों में है. इस सीट से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने छोटे भाई संतोष सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है. यहां से आरजेडी के अफजल अली भी मैदान में उतर गए. हालांकि आरजेडी ने उनकी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है.

राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

राजापाकर में कांग्रेस बनाम सीपीआई: वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में भी इंडिया गठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस और सीपीआई आमने-सामने है. राजापाकर से सीपीआई ने मोहित पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रतिमा दास को अपना उम्मीदवार बनाया है. प्रतिमा दास वहां से अभी वर्तमान में विधायक भी हैं.

रोसड़ा में भी टकराव: समस्तीपुर की रोसड़ा सुरक्षित सीट में भी इंडिया गठबंधन के दो घटक दल आमने-सामने आ गए. रोसड़ा से सीपीआई ने लक्ष्मण पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उसी सीट से कांग्रेस ने बीके रवि को मैदान में उतारा है. हालांकि सीपीआई कैंडिडेट का नामांकन खारिज हो गया है.

तेजस्वी के साथ सीपीआई नेता डी राजा (ETV Bharat)

वारिसलीगंज में आरजेडी-कांग्रेस की टक्कर: नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर भी इंडिया गठबंधन के दो घटक दल आमने-सामने हैं. कांग्रेस ने मनटन सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि आरजेडी से अनिता देवी चुनाव लड़ रही हैं. अनिता के पति अशोक महतो बाहुबली छवि के नेता हैं.

तारापुर विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई: तारापुर विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के दो घटक दल एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किए हैं. आरजेडी से अरुण शाह और वीआईपी से सकलदेव बिंद एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं.

राजेश राम के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

बिहारशरीफ में भी साथियों में जंग: बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और सीपीआई आमने-सामने है. बिहार शरीफ विधानसभा से सीपीआई के शिवकुमार यादव और कांग्रेस के उमेर खान ने अपना-अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. दोनों नेता महागठबंधन के घटक दलों से ताल्लुक रखते हैं.

कांग्रेस-सीपीआई के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स: सीपीआई ने बिहार शरीफ, राजापाकर और करहगर से उम्मीदवार दिए हैं तो सीपीआई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बछवाड़ा विधानसभा सीट पर उम्मीदवार दिए हैं. दोनों दलों के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी बछवारा से मेरे खिलाफ उम्मीदवार वापस ले लेगी तो तीनों सीटों पर हम भी कांग्रेस के खिलाफ दिए गए उम्मीदवार को वापस ले लेंगे. सीपीएम की 6 और सीपीआई-एमएल की 20 सीटों पर कोई विवाद नहीं है.

तेजस्वी के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

अब नाम वापसी का इंतजार: बिहार में पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर थी और 20 अक्टूबर तक नाम वापसी के लिए दिन मुकर्रर है. आरजेडी का दावा है कि समय रहते हल निकल जाएगा. प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नाम वापसी तक हर सीट पर महागठबंधन का एक ही प्रत्याशी बचेगा.

"गठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा. अभी नाम वापस लेने का वक्त बच्चा है और सहमति बन जाने के बाद तमाम दल एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार वापस ले लेंगे. महागठबंधन के तमाम घटक दल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि जब तक महागठबंधन में आम सहमति नहीं बन जाती है, तब तक उहापोह स्थिति बनी रहेगी. अगर ऐसी ही स्थिति रही तो महागठबंधन बिखर सकता है और इसका फायदा एनडीए को मिलना तय है.

महागठबंधन की बैठक के दौरान तेजस्वी और अन्य (ETV Bharat)

"महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का मामला अब तक नहीं सुलझाया है. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई है. तेजस्वी यादव को कांग्रेस मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है तो मुकेश साहनी को भी कोई भी दल उपमुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है. ऐसे में अब नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि गठबंधन का भविष्य क्या होगा?"- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

