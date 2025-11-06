ETV Bharat / bharat

छपरा में खेसारी लाल यादव ने डाला वोट, कहा- शिक्षा-रोजगार और पलायन के लिए करें मतदान

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने सारण में वोट डाला है. इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए बड़ी बात कह दी.

Khesari Lal Yadav
आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 11:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छपरा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के फर्स्ट फेज के तहत छपरा में भी वोटिंग हो रहा है. यहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं. सुबह-सुबह उन्होंने अपने गांव में वोट डाला और आरजेडी की जीत का दावा कर दिया.

खेसारी लाल यादव ने डाला वोट: मतदान के बाद खेसारी लाल यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र का महापर्व है. लिहाजा वह छपरा समेत बिहार की तमाम जनता से अपील करना चाहते हैं कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें. उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और पलायन को ध्यान में रखकर लोगों को मतदान करना चाहिए.

छपरा से आरेजडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने डाला वोट (ETV Bharat)

"मतदान बढ़िया चल रहा है. मैंने वोट कर दिया है. मैं भी चाहता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना जरूरी है. ये अपना मत है. यही ऐसा चीज है, जो आपका है. अदरवाइज हर कुछ तो आपका नहीं है. ये आपकी मर्जी है. बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा बेहतर हो. पलायन रुके, रोजी-रोजगार बढ़े. अस्पताल बेहतर हो, रोड बेहतर हो, उसके लिए वोट करना चाहिए."- खेसारी लाल यादव, आरजेडी कैंडिडेट, छपरा विधानसभा क्षेत्र

Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव ने डाला वोट (ETV Bharat)

क्या बोले खेसारी लाल?: इस दौरान खेसारी लाल यादव ने चुनावी इंतजाम पर संतोष जताया है. आरेजडी कैंडिडेट ने कहा कि अच्छी व्यवस्था है. अपनी जीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनको जनता पर पूरा भरोसा है. हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि अभी राजनीतिक सवालों पर जवाब नहीं दूंगा.

Khesari Lal Yadav
आरजेडी कैंडिडेट खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)

कौन-कौन उम्मीदवार?: छपरा विधानसभी सीट से आरजेडी कैंडिडेट शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ खेसारी लाल यादव का सामना बीजेपी की छोटी कुमारी से है. हालांकि पूर्व मेयर राखी गुप्ता भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दोनों को कड़ी टक्कर दे रही हैं. इसके अलावे जन सुराज पार्टी से जयप्रकाश सिंह भी मैदान में हैं.

Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव, छोटी कुमारी और राखी गुप्ता (ETV Bharat)

2020 का परिणाम: 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीएन गुप्ता ने राष्ट्रीय जनता दल के रणधीर कुमार सिंह को 6,771 मतों से हराया था. सीएन गुप्ता को कुल 75,710 मत हासिल हुआ था, जबकि रणधीर को 68,939 वोट मिले थे. वहीं, निर्दलीय सुनील कुमार को 6.062 मत प्राप्त हुए थे.

ये भी पढे़ं:

बिहार की हॉट सीट पर जोर आजमाइश, तेजस्वी-तेजप्रताप, सम्राट चौधरी और खेसारीलाल यादव की किस्मत दांव पर

राघोपुर के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, वोटिंग के बाद बोले तेजस्वी- नया बिहार बनाने के लिए करें वोट

नीतीश कुमार ने किया मतदान, सुनील कुमार बोले- 'मैं 5 बार चुनाव जीता हूं, इस बार सबसे ज्यादा वोटों से बाजी मारूंगा'

बिहार विधानसभा चुनाव: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने किया मतदान, बोलीं- 'हमारी सरकार बन रही है'

TAGGED:

खेसारी लाल यादव ने डाला वोट
KHESARI LAL YADAV
छपरा विधानसभा सीट
VOTING IN BIHAR
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.