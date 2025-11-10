122 सीटों पर किस गठबंधन का दबदबा? नीतीश-तेजस्वी के सामने क्या है चुनौती.. जानें पूरा गणित
11 नवंबर को जिन 122 सीटों पर बिहार में चुनाव होगा, वहां कौन मजबूत है और क्या है वोटों का गणित? स्पेशल रिपोर्ट में पढ़ें..
Published : November 10, 2025 at 7:10 PM IST
रिपोर्ट: अविनाश कुमार
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. 2020 में एनडीए ने 66 और महागठबंधन ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी. ऐसे में ये फेज सरकार बनाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. दूसरे चरण में जहां एनडीए की तरफ से सबसे अधिक बीजेपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं जेडीयू ने 44 और लोजपा रामविलास ने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. उधर, महागठबंधन की तरफ से आरेजडी 71 और कांग्रेस 37 सीटों पर मैदान में है.
फ्रेंडली फाइट ने बढ़ाई महागठबंधन की मुश्किलें: 2020 में 122 सीटों में जहां एनडीए को 66 पर जीत मिली थी, वहींमहा गठबंधन को केवल 49 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. मगध और शाहाबाद के इलाके में एनडीए का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था लेकिन कोसी, तिरहुत और मिथिलांचल में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की थी. इस बार महागठबंधन के लिए चुनौती इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि आधा दर्जन सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट हो रही है.
एनडीए के पास 66 सीट: 2020 में एनडीए ने 66 सीट जीती थी. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 42, जनता दल यूनाइटेड ने 20 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास एक भी सीट नहीं है.
महागठबंधन के पास 49 सीट: दूसरे फेज की 33 सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास है. 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 11 और सीपीआई माले ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी का कोई विधायक नहीं है.
एनडीए में कितनी सीटों पर कौन?: दूसरे फेज में एनडीए में बीजेपी सबसे अधिक 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू 44 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. एलजेपीआर 15, हम पार्टी 6 और रालोमो ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं.
महागठबंधन में कितनी सीटों पर कौन?: दूसरे चरण में 122 सीटों में सबसे अधिक आरजेडी 71 सीटों पर और उसके बाद कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावे सीपीआई माले ने 6, सीपीआई ने 5, वीआईपी ने 8 और सीपीएम ने एक सीट पर प्रत्याशी खड़े किए हैं. 122 सीटों पर महागठबंधन ने 127 कैंडिडेट उतारे हैं.
बीजेपी सबसे अधिक आरजेडी से आमने-सामने: दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल से हो रहा है. दोनों दल 27 सीटों पर आमने-सामने है. कांग्रेस से 19, वीआईपी से 4 पर, सीपीआई से 2 पर और सीपीएम से एक सीट पर बीजेपी की भिड़ंत हो रही है.
कितनी सीटों पर जेडीयू-आरजेडी की जंग?: नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 44 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव लड़ रही है. 2020 में जेडीयू को शाहाबाद और मगध में झटका लगा था. इस बार 25 सीटों से आरजेडी से मुकाबला हो रहा है. वहीं 12 सीट पर कांग्रेस से, 4 सीट पर सीपीआई माले से, 3 सीट पर वीआईपी से और 2 सीट से सीपीआई से लड़ाई है.
15 सीटों पर चिराग की परीक्षा: 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से तालमेल नहीं होने के बाद 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था लेकिन सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी. इस बार उनकी पार्टी लोजपा रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. पहले चरण में 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है, अब दूसरे चरण में 15 सीटों पर चिराग पासवान की परीक्षा होनी है. इनमें से सबसे अधिक 9 सीट पर आरजेडी से, 4 सीट कांग्रेस से और एक-एक सीट वीआईपी और माले से मुकाबला है.
मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर: 2020 में जीतनराम मांझी की पार्टी (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) को 4 सीटों पर जीत मिली थी, ये तमाम सीटें मगध इलाके की थी. इस बार भी हम पार्टी मगध इलाके से ही मैदान में है. हम की 6 सीटों में से 5 सीट पर आरजेडी और एक सीट पर कांग्रेस से मुकाबला है. दूसरे चरण के चुनाव में जीतनराम मांझी के परिवार से समधन और बहू के भाग्य का फैसला होगा. इस तरह से जीतन राम मांझी के परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है.
उपेंद्र कुशवाहा का खुलेगा खाता?: 2020 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से बाहर थे. एआईएमआईएम और बीएसपी के साथ तीसरे मोर्चे के तहत उन्होंने 100 से अधिक सीट पर उम्मीदवार उतारे थे लेकिन खाता नहीं खुला. इस बार एनडीए में सीट बंटवारे के तहत उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीट मिली है. इसमें पहले चरण में दो सीटों पर चुनाव हो चुका है. अब बाकी की 4 सीटों पर सीधा आरजेडी से मुकाबला है. उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी सासाराम से चुनाव लड़ रही हैं. ऐसे में उन पर विशेष नजर रहेगी.
महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट एनडीए को वाक ओवर?: महागठबंधन के घटक दल 6 सीटों पर आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं. इस वजह से 122 की जगह महागठबंधन के 127 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. पहले चरण में भी कई सीटों पर महागठबंधन फ्रेंडली फाइट के कारण चर्चा में था. इस बार 4 सीट पर आरजेडी-कांग्रेस, एक सीट पर कांग्रेस-सीपीआई, एक सीट पर आरजेडी-वीआईपी के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि इनकी आपसी लड़ाई का फायदा एनडीए को मिल सकता है.
किन सीटों पर दोस्ताना मुकाबला?: नरकटियागंज में कांग्रेस के शाश्वत केदार उम्मीदवार हैं तो आरजेडी के दीपक यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं. सिकंदरा में कांग्रेस के विनोद चौधरी उम्मीदवार हैं तो आरजेडी के उदय नारायण चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं. सुल्तानगंज में कांग्रेस के ललन कुमार उम्मीदवार हैं तो आरजेडी के चंदन कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं. कहलगांव में कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा उम्मीदवार है तो आरजेडी के रजनीश भारती भी चुनाव लड़ रहे हैं. करगहर में कांग्रेस के संतोष मिश्रा उम्मीदवार हैं तो सीपीआई के महेंद्र गुप्ता भी चुनाव लड़ रहे हैं. चैनपुर में आरजेडी के बृज किशोर बिंद उम्मीदवार है तो वीआईपी के गोविंद बिंद भी चुनाव लड़ रहे हैं.
"महागठबंधन के लिए सभी सीटों पर एक उम्मीदवार नहीं देना उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि महागठबंधन के बड़े नेता एक ही विधानसभा में अलग-अलग उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे थे. इसके कारण वहां के वोटरों में जो महागठबंधन के समर्थक हैं, कन्फ्यूजन बना हुआ है. इसका लाभ एनडीए को मिल सकता है. दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में एनडीए में बेहतर तालमेल दिखा है जो महागठबंधन में नहीं दिखा."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
दिग्गज नेताओं के भाग्य का होगा फैसला: दूसरे चरण में नीतीश सरकार के 12 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है. सुपौल से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, झंझारपुर से उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, फुलपरास से परिवहन मंत्री शीला मंडल, छातापुर से पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, सिकटी से आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल, धमदाहा से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, अमरपुर से भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, गया टाउन से सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, चकाई से साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह, चैनपुर से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, बेतिया से पशुपालन मंत्री रेणु देवी और हरसिद्धि से गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान शामिल हैं.
इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से, लोजपा रामविलास पासवान के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी गोविंदगंज से और हम प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार टिकारी से चुनाव लड़ रहे हैं. इसके साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, सीपीआई माले के महबूब आलम, कांग्रेस के शकील अहमद खान, आरजेडी के शाहनवाज आलम, अजीत सिंह, बीमा भारती सहित कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी 11 नवंबर को हो जाएगा.
20 जिलों में मतदान: 20 जिले जहां दूसरे चरण में चुनाव होना है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, जहानाबाद, अरवल, गया, कैमूर, औरंगाबाद और रोहतास शामिल है.
50 फीसदी वोट लाकर बने विधायक: दूसरे चरण की 122 सीटों में से 15 सीट ऐसी हैं, जहां उम्मीदवारों को 50% से अधिक वोट मिले थे. जिन उम्मीदवारों को 50% से अधिक वोट मिली थी, उनमें बेतिया, रीगा, बथनाहा, बेनीपट्टी, राजनगर, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, अमौर, बनमनखी, पूर्णिया, बलरामपुर, कोढ़ा, कहलगांव और मखदुमपुर विधानसभा सीट शामिल है.
नजदीकी मुकाबला: वहीं 20 सीट ऐसी है, जहां 5000 से भी कम वोटों से जीत हासिल हुई थी. इसमें महागठबंधन के 12 और एनडीए की 7 सीट के अलावे एक निर्दलीय भी शामिल थे. आरजेडी के सुधाकर सिंह ने रामगढ़ में 189 वोट से चुनाव जीता था. आरजेडी के टिकट पर ही फतेह बहादुर ने डेहरी में 464 वोटों से जीत हासिल की थी. निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने 581 वोटों से चकाई विधानसभा से चुनाव जीता था. आरजेडी के मनोज कुमार यादव ने कल्याणपुर से 1193 वोटों से चुनाव जीता था. कांग्रेस के इजहारूल हुसैन किशनगंज से 1381 वोटों से चुनाव जीते थे. बीजेपी की गायत्री देवी ने परिहार से 1569 वोटों से जीत हासिल की और जेडीयू के दामोदर राउत झाझा से 1679 वोटों से चुनाव जीते थे.
प्रचार में सियासी दलों ने झोंकी ताकत: दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई दिग्गजों ने एनडीए के लिए प्रचार किया. वहीं, महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव के अलावे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खरगे, अशोक गहलोत, अखिलेश यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य सहित अन्य तमाम बड़े नेताओं ने भी अपनी ताकत झोंकी है.
पहले और दूसरे चरण को मिला दें तो प्रधानमंत्री ने 14 जनसभा की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 84, राहुल गांधी ने 16, अमित शाह ने 24, जेपी नड्डा ने 11, राजनाथ सिंह ने 13, चिराग पासवान ने 175, जीतनराम मांझी ने 32, उपेंद्र कुशवाहा ने 46, राहुल गांधी ने 16, प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13, मल्लिकार्जुन खरगे ने 3, तेजस्वी यादव ने 171, अब्दुल बारी सिद्दीकी और मंगनी लाल मंडल ने 50-50 और वामपंथी दलों के नेताओं ने भी 300 से अधिक सभाएं की.
क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि दूसरे चरण की 122 में जिस गठबंधन को अधिक सीटें मिलेंगी, उसी की सरकार बनेगी. चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से शाहाबाद और मगध में एनडीए को लाभ मिल सकता है लेकिन मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत इलाके में 2020 की तुलना में इस बार महागठबंधन ज्यादा मजबूत दिख रहा है.
"दूसरे चरण में जिसे अधिक सीट मिलेगी, सरकार उसी की बनेगी. इसलिए महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है और एनडीए की तरफ से भी हर संभव कोशिश की गई है. शाहाबाद और मगध के इलाके में इस बार एनडीए को लाभ मिल सकता है, क्योंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ है. वहीं महागठबंधन ने कई सीटिंग सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं, जिसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत इलाके में एनडीए को इस बार महागठबंधन से अधिक चुनौती मिल रही है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ
थर्ड प्लेयर की क्या भूमिका?: जन सुराज पार्टी ने 120 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, जो कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है. वहीं, सीमांचल का इलाका होने के कारण ओवैसी की पार्टी भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उत्तर प्रदेश से सटे कई इलाकों में बसपा भी मजबूती स्थिति में है. इस बार मायावती ने भी चुनाव प्रचार किया है.
