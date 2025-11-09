ETV Bharat / bharat

बिहार में थम गया प्रचार का शोर, 11 नंवबर को 122 सीटों पर मतदान

इन सीटों पर अधिक उम्मीदवार?: चुनाव आयोग के अनुसार कुल 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. इसमें से सबसे अधिक प्रत्याशी तीन विधानसभा क्षेत्रों में हैं. कैमूर के चैनपुर, रोहतास के सासाराम और गया के गया शहर में 22-22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

122 में 21 रिजर्व सीटें: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 प्रमंडल के 18 जिले के 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले गए थे. अब दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों में 11 नवंबर को मतदान होगा. इसमें 101 सामान्य सीटें हैं, जबकि 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं.

कितने मतदाता करेंगे मतदान?: दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. एक करोड़ 95 लाख 444041 पुरुष मतदाता और एक करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा. इसके लिए आज शाम प्रचार का शोर थम गया है. 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. आखिरी दिन सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी. पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है. 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित होंगे.

इन सीटों पर सबसे कम प्रत्याशी?: वहीं, सबसे कम उम्मीदवार 6 विधानसभा क्षेत्र में हैं. इसमें पश्चिम चंपारण का लोरिया, चनपटिया, पूर्वी चंपारण का रक्सौल और सुगौली, सुपौल का त्रिवेणीगंज और पूर्णिया का बनमनखी विधानसभा क्षेत्र शामिल है. जहां प्रत्येक विधानसभा सीट पर 5-5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

45399 मतदान केंद्र: चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण में 45399 बूथ बनाए गए हैं. इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 40073 और शहरी इलाकों में 5326 बूथ हैं. 45388 सामान्य बूथ और 11 सहायक बूथ बनाए गए हैं. दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख 13556 वोटर हैं. इसमें 7 लाख 69 हजार 356 फर्स्ट टाइम वोटर हैं. 943 थर्ड जेंडर भी वोट डालेंगे. दूसरे चरण में 43 एनआरआई वोटर भी हैं. 100 साल से अधिक उम्र के 6255 वोटर हैं, जबकि सेवा मतदाताओं की संख्या 63373 है.

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला: दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होना है. इसमें नीतीश कुमार के सबसे वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), नीतीश कुमार के नजदीकी मंत्री लेसी सिंह (धमदाहा), पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी (बेतिया), मंत्री शीला मंडल (फुलपरास) के अलावे एकमात्र मुस्लिम मंत्री जमा खान (चैनपुर) शामिल हैं.

चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं ने लगाई ताकत: दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं ने ताकत लगाई है.

वहीं, दूसरी तरफ महागठबंधन से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने चुनाव प्रचार किया है. जन सुराज पार्टी के लिए प्रशांत किशोर, बहुजन समाज पार्टी के लिए मायावती और एआईएमआईएम के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी वोट मांगे हैं.

पीएम मोदी और अन्य बीजेपी नेता (ETV Bharat)

किन इलाकों में वोटिंग?: दूसरे चरण में सीमांचल, चंपारण, मिथिलांचल और मगध जैसे इलाकों में वोटिंग होनी है. एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है लेकिन जन सुराज और एआईएमआईएम ने भी कई सीटों पर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है.

मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा?: 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% से अधिक वोटिंग हुई थी. ऐसे में अब दूसरे चरण पर भी सबकी नजर है कि बिहार के मतदाता 122 सीटों पर इस बार कौन सा करिश्मा करते हैं. चुनाव आयोग ने सुरक्षा के साथ निष्पक्ष चुनाव को लेकर व्यापक तैयारी की है. चुनाव का प्रचार प्रसार भी किया है. 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी.

